L 'outfit giusto crea effetti ottici che ti permettono di guadagnare qualche centimetro: ecco le regole furbe che anche le celebs conoscono a memoria!

I tacchi, certo. Indispensabili. Però ci sono altre soluzioni per sembrare più alte. Anzi, ce ne sono più di quanto si possa immaginare. Indumenti e accessori strategici che ingannano l’occhio altrui facendo guadagnare qualche centimetro. Se la statura è il tuo cruccio, dunque, sappi che puoi andare oltre le scarpe per ottenere risultati degni di nota. Lo sanno bene molte celebs e influencer: non penserai mica che sono tutte delle stangone! Perché la realtà è decisamente diversa. Qualche esempio? Lady Gaga è alta 155 cm, Kim Kardashian 159 cm, Natalie Portman 160 cm. E potremmo continuare. Bando ai complessi, non hanno ragion d’essere. Però qualche trucco moda può rivelarsi assai utile. Pronta a prendere nota?

Vita alta

Sembra un gioco di parole, invece è un’illuminante realtà: per sembrare più alta, scegli la… vita alta! Ciò vale per le gonne e i pantaloni, ma anche per i vestiti; si ottiene un'illusione ottica grazie alla quale tutta la figura appare più slanciata e proporzionata.

Gonne corte

Le minigonne sono fedeli alleate delle girls insoddisfatte della propria statura, perché allungano la gamba. Corte ma non cortissime, altrimenti c’è il rischio che il disegno del busto risulti poco armonioso (cioè troppo corto, diciamolo).

Scollo a V

Questo è un trucco meno conosciuto ma parecchio efficace, per due motivi. Primo: lo scollo a V, con le sue due linee che si uniscono, slancia la silhouette e rende più affusolato il collo, dando anche l’illusione di allungare il busto. Secondo: conduce l’attenzione verso l’alto, “distraendo” dalla questione statura. E se stai immaginando un outfit da sera, magari un abito, tieni presente che la regola può trovare piena applicazione anche di giorno. Pensiamo per esempio a un cardigan o una blusa.

La cintura

Perché nell’elenco inseriamo anche le cinture? Perché mettono in risalto il punto vita e allo stesso tempo danno maggiore definizione alla linea delle gambe. Attenzione, però: devono essere piuttosto sottili. Con le cinture larghe si ottiene l’effetto contrario, cioè si finisce per sembrare più basse. Devi rinunciare, purtroppo. Anche ai modelli bustier.

Il monocolore

Un outfit caratterizzato da più di 2-3 colori non slancia la figura. La deduzione immediata è che il monocolore, invece, è di grande aiuto. Questo non significa che devi indossare la stessa tonalità dalla testa ai piedi: un tailleur a tinta unita, ad esempio, può essere completato con un top sottogiacca e/o un capospalla dalle nuance differenti. La jumpsuit one solid color, manco a dirlo, merita un bel 10 e lode!

Il collo alto

Le maglie e i maglioni a collo alto, pur essendo completamente diversi da quelli con scollo a V, sortiscono lo stesso effetto: portano l’attenzione verso la parte superiore del corpo e donano slancio sia al collo che al busto. Da evitare, però, i modelli molto voluminosi. Sono controproducenti.

Il crop top

Ha mantenuto saldo il suo posto fra i fashion trend anche quando le temperature sono scese, facendo capolino da blazer e persino cappotti: sì, ci riferiamo al crop top. Che rientra a pieno titolo anche nella classifica dei trucchi moda per… elevarsi. Abbinalo a un paio di pantaloni a vita alta e farai bingo!

Le righe verticali

Regola antica e sempre valida: le righe verticali – a contrasto a ton sur ton - allungano, sia per il loro andamento che per quell’effetto di continuità che consentono di ottenere. Snelliscono, pure, il che non guasta mai. Per sfruttare al massimo questo “super potere”, punta sui tessuti con strisce sottili piuttosto che larghe.

Pantaloni a zampa

Anche i pantaloni a zampa di elefante fanno sembrare più alti, ci avevi pensato? Per due ragioni: prima di tutto, la svasatura finale perfeziona le proporzioni rispetto ai fianchi, quindi contribuisce a rendere la figura più armoniosa; in secondo luogo, sono modelli lunghi, che coprono parte delle scarpe, di conseguenza rendono le gambe a loro volta più lunghe!

Scarpe nude look

Dulcis in fundo, le scarpe: le versioni nude, che si tratti di décolleté o altri modelli, creano una sorta di prolungamento della gamba. E sono davvero un ottimo trucco, provare per credere. Fondamentale, però, è che siano intonate il più possibile alla carnagione.

Ma non è mica finita qui! Continuiamo con una selezione di outfit a cui ispirarsi per apparire più alte!