P OV: hai creato una nota sul telefono con gli obiettivi per i mesi a venire. Non garantiamo su tutto quello che hai scritto ma questi buoni propositi fashion vale la pena tenerli d'occhio...

Anno nuovo, vita nuova e … l’armadio? Gennaio, si sa, segna l’inizio ufficiale della ripartenza. Quindi quale momento migliore per mettere nero su bianco anche tutti i nostri buoni propositi fashion? Mai come in questo mese moda e rinnovate abitudini vanno a braccetto! Sappiamo però che a volte fare una lista (e soprattutto rispettarla) può mettere una leggera ansia… ma don’t panic! Ecco qui 5 promesse che puoi farti e smarcare subito. Così mantieni la parola data ed esci dalla solita comfort zone in un colpo solo.

Su con la vita

Partiamo dalle basi perché uno dei primi fashion buoni proposti è proprio quello di mantenere il buon umore. Quindi, bando alle bad vibes, opta per un paio di pants a vita alta, anzi altissima. Le sfilate della SS 24 hanno infatti dato un ruolo marginale allo stile Y2K, puntando più su una silhouette decisamente slanciata. Hermes, Rick Owens, Philosophy, Moschino e molti altri ne hanno dato una loro versione ma è Loewe che ne ha incarnato l’esempio lampante di ciò che sarà dei nuovissimi modelli con pantaloni chiusi appena sotto il seno! Insomma forse è un po’ troppo (o forse no), ma la verità qui è solo una. Se vuoi gambe chilometriche e un umore alle stelle scommetti sull’high-rise!

I pants di Loewe SS 24

Prova qualcosa di diverso

C’è chi si iscrive in palestra, chi a un corso di cucina, chi invece impara una nuova lingua ma l’obiettivo di base è sempre lo stesso. Per rompere la routine anche nel nostro armadio i fashion buoni propositi non si sprecano, ma ce n'è uno giusto giusto per uno sprint iniziale da velocista che ti svolterà il look in tempo zero. Ti stiamo forse suggerendo di provare uno sport adrenalinico? Più o meno, ma se vuoi battere tutti i tuoi record in fatto di cambio d’abito allora ti basterà inserire una polo T-shirt tra i tuoi capi. Indossala con una maxi gonna e sarai chic, stylish con una ruffle micro skirt alla Miu Miu, sceglila a righe, portala sotto a giacche e blazer colorati o insieme alle controverse flip flop. Insomma con un pezzo ci fai più look! Non importa per quale squadra tifi, il torneo della moda sarà tuo.

La polo T-shirt oversize di Louis Vuitton

Un mazzo di fiori sempre con te

È scientificamente provato: i fiori aiutano a regolare l’umore e diminuiscono il livello di stress. Per questo tra i fashion buoni propositi per l’anno nuovo quello da adottare subito è sicuramente regalarti una rosa! No, non te lo diciamo perché abbiamo ascoltato troppe volte Love is in the air di John Paul Young, ma perché indossare un bouquet potrebbe essere il modo giusto per affrontare le giornate che verranno. Sì, anche i lunedì! Quest’anno i brand hanno scelto la rosa per le loro creazioni. Alexander McQueen le ha impresse su lunghi abiti, Simone Rocha le ha intessute su top e gonne mentre Balmain le ha riprodotte in 3d. Scegli tu quindi come portarle tra i giardini metropolitani; dopotutto siamo sicure che per il 2024 anche Miranda Priestley non storcerebbe il naso, anzi. ("Avanguardia pura", per davvero questa volta).

Rose dress + sandals

Dacci un taglio

Questo è un consiglio che vale per tutto, anche per il tuo guardaroba, perché è l’ora di accantonare ciò che è superfluo! Sii più libera e taglia definitivamente qualche centimetro di stoffa: per i prossimi mesi, non importa troppo la stagione, non ci saranno mezze misure. Dagli abiti agli shorts, sarà tutto ridotto. La petite robe sarà très chic e nessuno ti potrà giudicare. Parola di lupetto o di Caterina Caselli, ma anche di Prada, Chanel, Coach, Marni&co.

Micro shorts + sweater + long coat

Last but not least: sogna in grande

È il vero must-have dei fashion buoni propositi 2024. Quelle che tra noi sono cresciute a pane e Disney si ricorderanno questa frase: «se puoi sognarlo puoi farlo». In quella fantasmagorica borsa di Mary Poppins sembrava starci davvero tutto: era magia pura. Ecco allora che noi ti consigliamo di mettere gli occhi su una bag XXL. Accessorio che pure Stella McCartney e Victoria Beckham hanno deciso di mettere ben in evidenzia sulle loro catwalks! In definitiva: i sogni non stanno più nel cassetto ma in borsa, quindi rinforza le spalle perché quelli grandi pesano… ma sono bellissimi!

Dua Lipa con maxi bag