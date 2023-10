D agli intramontabili palazzo pants alle versioni più originali, anche con fiocco. Ti proponiamo una selezione di modelli adatti a tutte le silhouette!

Vero, i pantaloni a vita bassa sono tornati in scena. Ma non temere: questo non significa affatto che quelli a vita alta finiscano in secondo piano o, peggio ancora, tramontino del tutto. Anzi, appaiono più cool che mai e l’hanno ampiamente dimostrato le più recenti sfilate. La morale? Su con la vita! Ma quali sono i pantaloni a vita alta per l’autunno 2023? Abbiamo fatto una selezione di modelli da comprare online, che rispecchiano fedelmente le attuali tendenze moda. E lo diciamo subito: ce ne sono per tutti i gusti e tutte le silhouette!

Pantaloni palazzo

Chi può indossare i pantaloni a vita alta? Questo è il bello: chiunque, non ci sono limiti ma solo pregi. Anche perché sono tra i pantaloni che slanciano la figura e “appiattiscono” il ventre. Naturalmente, dobbiamo individuare la tipologia giusta per noi. I palazzo pants, per esempio, si rivelano particolarmente adatti a chi vuole distogliere l’attenzione dai fianchi, dirottandola sul punto vita, e non ama che il focus sia sulle gambe. Un blazer aperto e via, il look è fatto.

Pantaloni a vita alta con fiocco in vita

Tra i pantaloni donna autunno 2023 2024 troviamo anche quelli con fiocco in vita e gamba a sigaretta, con o senza coulisse. Indubbiamente sfiziosi nonché versatili: con i tacchi, sono perfetti per i contesti eleganti, persino formali; con scarpe flat, diventano preziosi alleati per i look daily.

Pantaloni chino

Non potrebbe essere altrimenti: nel check dei pantaloni a vita alta da comprare online per l’autunno 2023, ecco anche la versione chino. Ovvero in cotone, dal design classico ma non rigido, capace di valorizzare la silhouette senza costrizioni. Un capo passepartout, tutt* dovremmo averne nell’armadio almeno un paio!

Jeans a vita alta

… E naturalmente ci sono anche i jeans a vita alta, che “resistono” tra i trend del momento. Ti mostriamo un modello parecchio gettonato online: sono pantaloni cropped alla caviglia, neri e firmati da un brand che non ha bisogno di presentazioni.

Pantaloni cargo

Se nel tuo petto batte un cuore da vera it-girl, sicuramente sei a caccia dei tuoi nuovi pantaloni cargo per l’autunno 2023. Gamba larga e vita bassa sono tra i diktat moda, ma gamba stretta e vita alta danno un risultato decisamente più chic. E anche meno comune, diciamolo!

Pantaloni a vita alta flared

Infine, un modello che sta facendo furore in Rete: pantaloni a vita alta flared, quindi con gamba svasata. Ma, allo stesso tempo, con vestibilità aderente. Sono comodissimi, morbidi al tatto e stanno bene con qualsiasi tipologia di scarpe, dalle décolleté alle snakers. Hanno anche un prezzo molto contenuto, cosa volere di più?

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.