L a giacca è il capo principe delle mezze stagioni, ma quali sono le tendenze del momento? Abbiamo selezionato i migliori modelli da acquistare online!

Il blazer regna sovrano nelle mezze stagioni e non teme rivali. Capo camaleontico, riesce a passare da un’allure elegante a un impatto più casual grazie agli abbinamenti. Perché sta bene con tutto: tacco alto, sneakers, mocassini, jeans, gonne e via, verso l’infinito. Dunque eccoci qui, dopo aver fatto l'elenco dei capispalla da avere per questa stagione, a passare in rassegna i blazer per l’autunno 2023 da comprare online. Giacche perfette per il back to work, per il ritorno all’università e a scuola; per il tempo libero e gli appuntamenti importanti. Capi easy to wear, da scegliere in base ai propri gusti e alla propria body shape. Che ci convincono subito grazie alla loro anima chic. Pochi click ti separano dal blazer perfetto per te!

Il blazer blu navy

Il blazer monopetto blu navy è assolutamente per-fet-to per i look da ufficio. Ma anche per un colloquio di lavoro, una riunione, più in generale una situazione piuttosto formale. Allo stesso tempo, si presta mirabilmente alle contaminazioni stilistiche. Hai mai provato, per esempio, a indossarlo con un paio di sneakers, i jeans e la più semplice delle t-shirt?

La giacca rosa

Il Barbiecore continua a tener banco tra le tendenze moda, sta attraversando le stagioni senza perdere un solo grammo di appeal. Ergo, la giacca rosa è tra i blazer autunno 2023 da avere. Senza se e senza ma. E lo dimostra anche l’impennata di vendite online. Che ne dici di questo modello “scivolato”, dalle linee morbide e comfy?

Il blazer bianco

Cosa c’entra il blazer bianco? C’entra eccome: è tra le tendenze autunno inverno 2023 2024. E basti dare un’occhiata ai look di celebs e influencer per averne conferma. Dunque, merita un posto nel nostro recap. Monopetto con un bottone, ci stupisce con la sua versatilità e va molto oltre la soglia dell’ufficio: per esempio, abbinato a un maxi dress è una magnifica idea per un aperitivo o un pranzo fuori. In versione doppiopetto, invece, raggiunge le vette dell’eleganza.

Nero e slim

Nero, dalla vestibilità slim. Leggermente avvitato e lungo fino ai fianchi: ecco, questa è una tipologia di blazer che non tramonterà mai e non teme le tendenze del momento. Si rivela azzeccata nei più diversi contesti, l’unica raccomandazione è creare abbinamenti che mantengano un’omogeneità dei volumi. Un blazer così, ad esempio, con i pantaloni oversize non è il massimo. Anzi.

Tartan

Le fantasie tartan e check sono un caposaldo fashion, esistono praticamente da sempre e conquistano tutte le generazioni. Grazie alla loro vivacità priva di eccessi, alle mirabili combinazioni cromatiche e al twist di originalità che regalano a ogni outfit. Il blazer tartan, in particolare, sta davvero vivendo una nuova stagione d’oro. Un acquisto di cui è impossibile pentirsi!

Belted blazer

Il blazer con cintura è chic, sfidiamo chiunque a sostenere il contrario. E il fatto che sia poco “inflazionato” ne aumenta la classe. Il taglio della giacca è generalmente sartoriale ma morbido, e proprio la cintura sottolinea il design, oltre ad aggiungere un tocco glam. Gli abbinamenti giusti? Pantaloni classici e gonne a matita, of course. Ma via libera anche a capi sporty, nel nome del mix&match che tanto amiamo.

