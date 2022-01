S ugli sci, sullo slittino, semplicemente passeggiando: finalmente puoi godere di quella magnifica distesa bianca. Ma quali sono gli outfit più glam, al contempo comodi e pratici? Dalle celebs di casa nostra arrivano interessanti ispirazioni!

E neve fu. Candida, soffice, invitante. Finalmente puoi preparare la valigia e partire per la tua vacanza in montagna: che sia una settimana o un weekend, sai comunque che ti aspettano momenti di relax e divertimento. Forse sei una sportiva, appassionata di sci e/o snowboard; forse appartieni al granitico partito dello slittino. O semplicemente ti piace concederti lunghe passeggiate, godendo di quella magnifica distesa bianca e di quel freddo che pizzica, sì, ma trasmette anche una gran dose di energia. In ogni caso, è arrivato il momento di pensare all’outfit per il tuo soggiorno ad alta quota.

Un look da neve che protegga, sia comodo e allo stesso tempo gratifichi il tuo spirito da it-girl. Che, naturalmente, non si spegne mai. Sei a caccia di idee? Bene, allora possiamo anche chiedere aiuto ad alcune celebs di casa nostra: da Federica Nargi a Michelle Hunziker, da Diletta Leotta a Paola Turani, il risultato glam – e comfy – è garantito.

Federica Nargi, mood tribale

Anzi cominciamo proprio da lei: Federica Nargi. Che si è concessa una breve vacanza a Cortina D’Ampezzo con il consorte Alessandro Matri e le loro due bimbe, Sofia e Beatrice. Fra una discesa di sci e l’altra, la showgirl ha scelto look da neve semplici e sbarazzini: qui eccola con un paio di leggings grigi, doposci ton sur ton e un cardigan con cappuccio. La stampa tribale dona originalità, il rivestimento interno in ecopelliccia non dà nell’occhio ma garantisce il giusto grado di calore. La cintura è quel tocco chic in più.

Total white per Paola Turani

Paola Turani punta invece sul trend del monocolore e, in particolare, sul total white. Che, manco a dirlo, mette in risalto i suoi magnifici occhi azzurri. Al cappotto faux fur doppiopetto ha abbinato un dolcevita di lana con zip e pantaloni skinny 5 tasche. Infine i doposci, a loro volta candidi.

Giulia de Lellis sceglie il pied-de-poule

Giulia De Lellis è proprio fashion addicted nell’anima. Anche in mezzo alla neve, sfoggia outfit decisamente cool. Ma senza rinunciare al comfort. Allora, eccola nella sua ski suit con motivo pied-de-poule e cappuccio in ecopelliccia, che le calza a pennello permettendole anche di mettere in evidenza il suo vitino da vespa. Sotto, un lupetto nero. Nota i dettagli e prendi nota: la fascia in testa e gli occhialoni da diva anni ’60.

Knitwear per Chiara Ferragni

Pensi che quel tuo pullover di lana lavorato a trecce, col collo alto, non sia affatto glam nonostante abbia il merito di assicurare un gran calore? Beh, fortunatamente ti sbagli. Perché il messaggio è arrivato forte e chiaro prima dalle passerelle, poi dallo street style: è esplosa la “febbre” del knitwear. I maglioni grossi, anche (anzi, meglio ancora) handmade, sono ormai un must. Lo sa bene Chiara Ferragni, una che di moda indubbiamente se ne intende parecchio. Per il suo look da neve, in quel di Crans Montana (Svizzera), ne ha scelto uno bianco. Abbinandolo ai leggings neri effetto pelle. E nota la sua aria soddisfatta!

Il “soffice” look di Melissa Satta

Melissa Satta ama sciare, e quest’anno ad affiancarla sulle piste c’è non soltanto suo figlio Maddox ma anche il nuovo compagno Mattia Rivetti. I tre sono stati a Courmayeur, divertendosi come matti. E per i momenti di relax, Melissa ha scelto… La morbidezza assoluta. Una tuta in shearling sintetico dalla vestibilità oversize, nera e verde. Il look da neve è teddy!

Diletta Leotta: 100% black

Diletta Leotta è una provetta sciatrice, si lancia lungo le discese più ardite con ammirabile destrezza. Ovvio che scelga un look da neve pratico e funzionale; ma questo non significa che metta lo stile in secondo piano, anzi. Prova ne è questa ski suit nera in tessuto impermeabile, chiusa da una zip frontale e dotata di cappuccio, a sua volta impreziosito da un profilo in eco pelliccia (staccabile). Altri dettagli chic? Le bande laterali sui pantaloni, realizzate in elastico logato, e la cintura tono su tono.

Michelle Hunziker, scatenata regina delle neve

Non poteva mancare Michelle Hunziker, che è una vera patita della montagna e della neve. Per le sue sessioni di sci sulle Dolomiti ha indossato una tuta bianca ravvivata da profilature nere: l’accoppiata dei due "non colori", del resto, è sempre perfetta. Look invece più tradizionale per la sua grande amica Serena Autieri; il rosso acceso dalla giacca, dobbiamo dirlo, è una gran bella mossa. Soprattutto per le bionde come lei.

Faux fur color oro per Caterina Balivo

Ultima ma non per importanza, Caterina Balivo. Anche lei ha trascorso qualche giorno sulle montagne innevate, anche lei ha optato per le spettacolari Dolomiti. E anche lei se la cava egregiamente sugli sci, così come non rinuncia a lunghe e rigeneranti passeggiate. I doposci sono un must e merita una piena promozione l’abbinamento con la giacca faux fur giallo oro: una ventata di luminosità. Poi, semplicemente una felpa grigia con cappuccio e leggings neri.