A caccia di idee per un outfit natalizio che sia originale e glam, ma nel segno della tradizione? Direttamente dallo street style, ecco una carrellata di ispirazioni!

Merry Christmas! Sì, ma cosa indossare per il cenone della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre? In teoria la risposta è semplice: basta puntare sul rosso. E questa è sempre un’ottima mossa, considerato il carisma della tradizione. D’altra parte, è sacrosanta la voglia di sfoggiare un outfit più originale e creativo. Vediamo un po’. A Capodanno ci si può davvero scatenare, a Natale è meglio mantenere un profilo un po’ più basso per ovvi motivi. C’è poi da aggiungere che questa è una festività più intima, da vivere in compagnia di parenti e/o degli amici più cari. Ma tutto questo non toglie che si possa esprimere al meglio la propria anima fashion. Allora andiamo subito al dunque: ecco 8 inspo per un Look Natale 2022 da vere it girls!

Maglione rosso + gonna midi

Classico=banale? Niente affatto. Il rischio c’è, ma si scansa facilmente con interpretazioni glam e anche personalizzate. Prendiamo il maglione rosso, per esempio. Il capo natalizio per antonomasia. Basta puntare su un modello diverso dai soliti: per esempio arricchito da rouches e piccoli cristalli e/o realizzato con filato lurex.

Per completare il tuo look Natale 2022, ottima scelta è una gonna midi con frange o raffinati spacchi. E poi, per dare un twist inaspettato, un paio di sandali oro. Magari da abbinare a un paio di calzini rossi con fantasie eyecatching!

1/4 Pullover La Redoute

Credits: Curtesy of press office 2/4 Gonna in maglia con frange - Sandro Paris

Credits: it.sandro-paris.com 3/4 Calzini Tezenis

Credits: tezenis.com 4/4 Sandalo Jordyn - Michael Kors

Credits: michaelkors.it PREV NEXT

Gonna rossa + camicia bianca

Un altro must natalizio: la gonna rossa. Che ne dici di dare al tuo outfit un’impronta retrò optando per un modello svasato o a ruota? Ci piace la combo con una camicia bianca che, a sua volta, si ispiri ai tempi andati. Lo stile vittoriano, per esempio, si sintonizza perfettamente col mood natalizio; via libera quindi a ricami, maniche a sbuffo, volant.

E poi décolleté nere con dettagli che si facciano decisamente notare: cavigliera, dettagli chain, maxi fiocchi. Raffinate sì, ma anche esigenti.

1/3 Gonna ottod'Ame

Credits: Curtesy of press office

2/3 Camicia popeline volant - Zara

Credits: zara.com 3/3 Averly 100 - Jimmy Choo

Credits: row.jimmychoo.com PREV NEXT

Gonna con paillettes+blazer

Saranno momenti davvero speciali e vuoi alzare il tiro? Per il tuo look Natale 2022, allora, punta su uno dei pezzi più trendy del momento: la gonna con paillettes. Meglio in versione pencil skirt, è più chic nonché la declinazione che sta facendo strage di cuori.

La gonna con paillettes all over è ormai ufficialmente protagonista anche degli outfit da giorno, ergo non si indossa più per le grandi occasioni: basterà abbinarla a un caldo pullover. E proprio questa combo, del resto, è perfetta pure per il Natale. Un’alternativa ultra glam? Una giacca smoking o un blazer doppiopetto. Ai piedi, le amate décolleté. Oppure un vezzo: le Mary Jane platform.

1/3 Gonna midi Ermanno Scervino

Credits: ermannoscervino.com 2/3 Blazer Boglioli Milano

Credits: Curtesy of press office

3/3 Kulture nero vernice - Steve Madden

Credits: stevemadden.it PREV NEXT

Mini dress black&white

Col tubino nero si va sempre sul sicuro, anche a Natale. Però ci sorride l’idea di una scelta per alcuni versi simile, per altri più.. sfiziosa: il minidress black&white. Dove il white diventa finitura, dettaglio, quel quid di classe in più.

Tra i tessuti più interessanti per l’occasione mettiamo tweed, maglia e velluto. Una mise bon ton che trova nelle scarpe in vernice – platform o meno, con tacco a blocco o a blocchetto – il complemento ideale.

1/2 Abito corto Maje

Credits: it.maje.com 2/2 Slingback Prada

Credits: prada.com PREV NEXT

Abito blazer

L’abito blazer, altrimenti detto robe manteau, è un altro classico. Che per un lungo periodo è sembrato definitivamente tramontato, e invece oggi sta vivendo una nuova stagione d’oro. Indiscutibilmente di gran classe, elegante e d’impatto, porta le gambe in primo piano ma cattura l’attenzione anche con il suo taglio sartoriale e le sue linee definite.

Puoi scegliere tra modelli basic e altri impreziositi da bottoni gioiello, elementi a contrasto, combinazioni cromatiche. Puoi anche aggiungere una cintura chain, per “accendere” il tuo outfit. Le scarpe? Rigorosamente con tacco alto e impreziosite da dettagli gioiello.

1/3 Abito robe manteau - Elisabetta Franchi

Credits: elisabettafranchi.com 2/3 Décolleté scamosciate con fiocco gioiello Lora Ferres - Pittarosso

Credits: Curtesy of press office

3/3 Cintura new diamond cut chain - Patrizia Pepe

Credits: patriziapepe.com PREV NEXT

Pink is the new red

Il rosa è il nuovo rosso, dicono. E la conferma arriva dal grande successo che sta riscuotendo questo colore soprattutto nella sua gradazione più accesa, ovvero il fucsia. Sfacciatamente glam, è ovunque. E proprio partendo dall’assunto in questione, la deduzione è semplice: il rosa ha ottenuto il lasciapassare anche per il Natale.

Forse un total look può risultare troppo, quindi punta su un singolo capo: un blazer, una gonna mini o maxi, un top. Lascia comunque che catalizzi gli sguardi, abbinandolo a tonalità più sobrie. Oppure al nero, naturalmente.

1/4 Blazer monopetto - Pinko

Credits: pinko.com 2/4 Pantaloni con logo - Twinset

Credits: twinset.com 3/4 Lupetto a coste - H&M

Credits: 2.hm.com 4/4 Stivali in pelle laminata animalier - Loriblu

Credits: it.loriblu.com PREV NEXT

Intramontabile velluto

Velluto fa rima con Natale (e anche con Capodanno). Non passa mai di moda, non è mai fuori contesto. Comunque trascorrerai le festività, se a casa con i tuoi o in una situazione più formale, non sbaglierai.

E se cerchi un’ispirazione che vada oltre l’abito in velluto, ti suggeriamo di scommettere su un tailleur pantalone. Linee morbide, colori intensi ma non accesi. Benissimo il verde scuro, il bordeaux, il blu notte. Le scarpe? Preziose.

1/4 Blazer in velluto - Pennyblack

Credits: it.pennyblack.com 2/4 Pantaloni in velluto - Pennyblack

Credits: it.pennyblack.com

3/4 Cintura con ricami di perline - Max&Co.

Credits: it.maxandco.com 4/4 Maureen Pump - Malone Souliers

Credits: Curtesy of press office

PREV NEXT

Total white

Hai deciso che il tuo look Natale 2022 sarà cozy, comodo ma chic? Il monocolore è la risposta giusta. E in pool position troviamo il (non) colore per eccellenza: il bianco. Che del resto, insieme al rosso e al verde, è tra le cromie tipicamente natalizie.

Lasciati avvolgere da un morbido maglione e completa la tua mise con un paio di shorts o una mini. Per quanto riguarda le scarpe, noi non abbiamo dubbi: l’optimum, in questo caso, sono gli stivali. Anche cuissardes, certo!

1/3 Pullover Falconeri

Credits: Curtesy of press office 2/3 Shorts in velluto a costine - Benetton

Credits: it.benetton.com 3/3 Stivali cuissard in pelle - Isabel Marant

Credits: isabelmarant.com PREV NEXT