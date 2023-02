I l momento del fatidico incontro è arrivato. Quindi eccoti lì, davanti all'armadio spalancato, a chiederti cosa indossare. Tranquilla, ogni dilemma sta per essere sciolto!

Ci siamo, il fatidico momento è arrivato. Che si tratti del giorno di San Valentino ormai alle porte o meno, poco cambia. Emozione e quel friccico nel cuore, come dicono a Roma. E poi vabbè, il grande inevitabile dilemma del cosa-mi-metto. Il look primo appuntamento è fondamentale, su questo siamo tutti d’accordo. C’è in ballo la voglia di far colpo, essere perfetti. Essere ammirati e sentirsi davvero speciali.

Non occorre passare un tempo infinito davanti all’armadio spalancato. E nemmeno correre a fare shopping. Anzi, può sembrarti strano ma i nuovi acquisti – in occasioni del genere – non sono l’idea vincente. Devi essere tu, hai già tutto ciò che serve. Bisogna solo fare le scelte giuste, e l’impresa è molto meno ardua di quanto possa sembrare. Keep calm, quindi. Respira e dai un’occhiata qui, la strada sarà subito in discesa. E il tuo primo appuntamento andrà alla grande!

Resta fedele al tuo stile

Regola numero uno: non stravolgere il tuo stile. Devi comunque restare fedele a te stessa, mostrandoti come sei in tutto e per tutto. Se ci pensi, è anche una sorta di test. Dagli sguardi dell’altra persona capirai tante cose, anche se le piace il tuo modo di vestire. Ergo, non si “bara” nei confronti di nessuno.

E poi è fondamentale che tu ti senta a tuo agio con ciò che indossi, e questo succede se riflette i tuoi gusti e la tua personalità. A volte capita di cambiare look, certo. Ma per altre ragioni e per simboleggiare un processo di crescita, di certo non per il primo appuntamento. Sei una patita dei jeans, per esempio? Perfetto, mettili. I jeans, tra l’altro, sono tra i capi indiscutibilmente camaleontici… Tutto sta nel decidere come abbinarli!

Valorizza la body shape

Valorizzare la body shape significa dare la necessaria importanza alla forma del proprio corpo, mettendo in risalto i punti di forza e occultando presunte imperfezioni. Per definire il tuo look primo appuntamento, quindi, metti a fuoco i tuoi obiettivi. Per esempio, vorresti sembrare più alta? Oppure far sì che il tuo punto di forza diventi protagonista?

Riflettere sulla body shape aiuta anche a scegliere la versione perfetta di un determinato capo. Prendiamo la minigonna, per fare un altro esempio: sai già qual è il modello più adatto a te?

L'orario conta

Non sottovalutare l’orario dell'appuntamento, perché invece deve avere un ruolo di primo piano nella definizione dell’outfit vincente. Se avete stabilito di vedervi per un semplice caffè mattutino o pomeridiano, meglio puntare sul casual: sneakers, pantaloni cargo e cardigan cropped potrebbero essere una grande idea.

Se si tratta di un aperitivo serale, comincia ad alzare un po’ il tiro. Puoi puntare su evergreen come la gonna a matita e il blazer, oppure sull’intramontabile fascino della moda retrò. O giocare con gli stili, per esempio creando un look mannish o da collegiale: intrigano sempre. E ancora, prendi in considerazione lo stile rock chic; chiodo, pantaloni e mini in pelle, anfibi, jeans skinny hanno sempre il loro perché. Sii ottimista e scegli un look… a lunga scadenza. Intendiamo dire che l’incontro – te lo auguriamo - potrebbe durare fino a tardi; anche se esci di casa alle 19:00, quindi, regolati di conseguenza!

Se c’è direttamente in ballo la serata, hai diverse opzioni. Però è meglio andare sul sicuro, senza strafare. Il tubino nero è il jolly eterno, non dimenticarlo. In generale, benissimo un mini o midi dress da completare con un maxi cappotto o un trench. Ben vengano anche le trasparenze – pensiamo a una camicetta in chiffon – ma con grazia.

... E anche il contesto

Verità assoluta: per il look primo appuntamento, il contesto conta esattamente quanto l’orario. Cioè tanto. Indossare – ipotizziamo - il tuo abito adorato slip dress in seta e i sandali gioielo, per poi scoprire che cenerete in una fantastica trattoria tipica… No, non è il massimo. A qualunque ora sia l’appuntamento, cerca di aver chiari la destinazione e il programma.

E se c’è in serbo per te una sorpresa, se dall’altra parte trovi un romantico silenzio stampa, punta su capi passepartout.

No agli eccessi

La voglia di piacere, soprattutto al primo appuntamento, è sacrosanta. Piacere sotto ogni punto di vista, compreso quello fisico. E allora sì, può essere istintivo tirar fuori dall’armadio i capi più seducenti e anche sexy. Mini vertiginose, top ultra scollati, gonne con spacchi da far girare la testa, abiti second skin e via dicendo.

Però no, non è cosa saggia. Per una serie di motivi, a cominciare dal fatto che l’attenzione dell’interlocutore non dovrebbe essere catalizzata necessariamente dalla mise. In medio stat virtus, tienilo a mente. E comunque, la seduzione passa anche da altre vie, più chic e affascinanti.

Una riflessione sulle scarpe

Alzi la mano chi non custodisce gelosamente un paio di scarpe DI-VI-NE ma tutt’altro che comode. Di quelle che incantano, ma dopo qualche passo sono dolori. Ecco, evita di sceglierle per il tuo primo appuntamento. Anche se andate direttamente a cena: non cullarti nel fatto che tanto starete seduti, perché potrebbero cominciare a darti fastidio ugualmente. E se poi vien fuori l’idea di fare una passeggiata?

Tacco sì, se ti va; ci mancherebbe. Ma mille volte meglio scegliere un modello ultra collaudato!

Occhio ai colori

I color elettrici e vibranti, anche fluo, sono trendy. E ci attirano molto. Ma anche in questo caso, se si tratta del look primo appuntamento è meglio dosare con cura. Un outfit 100% fucsia o verde elettrico, per esempio, potrebbe stonare.

Meglio mescolare 2 o 3 tonalità, scegliendo tra quelle più sobrie, o anche più intense ma “classiche” come il rosso, il blu, il viola, un caldo arancio non troppo saturo. Via libera invece ai pastelli, sempre romantici. Se però sei follemente innamorata dei colori più accesi e non intendi farne a meno, usali come note d’accento. Gli accessori, in questo, diventano i migliori alleati. Stessa cosa dicasi per i tessuti fantasia.

La regola d'oro

“Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa”, diceva Coco Chanel. E sì, è proprio questa la regola d’oro. Per dirla in modo più contemporaneo, less is more. Non troppi accessori, non troppi gioielli, non troppi vestiti. Lascia che la semplicità faccia sempre la sua parte, anche quando si tratta di un look elaborato. Sii te stessa, alleggerisci l’animo e... goditi il tuo appuntamento!