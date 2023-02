I l 14 febbraio si avvicina e cresce la voglia di rendere omaggio all'amore con un look glam che stupisca la dolce metà! Ecco una serie di idee a cui ispirarsi.

No, a noi San Valentino non fa affatto storcere il naso. Anzi! Con buona pace di chi ritiene sia una ricorrenza criticabile, tutta-una-questione-di-business, ci piace. Molto. Il 14 febbraio è un giorno romantico, gentile, sempre un po’ magico. E ci viene sempre voglia di “celebrarlo”. Sei dei nostri? Perfetto. Allora di certo anche tu ritieni sia un’occasione che merita un outfit speciale. E che sia glam, ultra personalizzato e al contempo sottolinei il concetto di base: evviva l’amore! Ecco allora 6 ispirazioni look per rendere indimenticabile questo San Valentino 2023.

Romantica rock per San Valentino 2023

In questi giorni sta aumentando costantemente il numero di girls alle prese col fatidico dilemma: come vestirsi a San Valentino 2023? La nostra prima proposta è una perfetta combo tra stile rock chic e stile romantico. Due mood contrastanti, ma non troppo.

Una camicia bianca in pizzo acquista un twist malizioso grazie al taglio che lascia intravedere la pancia; si abbina a una mini con bordi ondulati e un blazer corto arricchito da borchie a forma di cuore. Per concludere, stivaletti con maxi platform. Il tutto giocato sull’infallibile black&white.

Il rosa è sempre una buona idea

Non soltanto al rosso spetta il titolo di colore dell’amore: deve dividerselo con il rosa! Per questo San Valentino 2023, dunque, hai diverse opzioni. Tutte glam, garantito. Puoi puntare sulla gradazione di rosa più accesa, quel pink che continua a far furore anche tra celebrità e influencer. Per certi versi sfacciato, ma davvero coinvolgente. Oppure scegliere una sfumatura più delicata, come il rosa confetto o il rosa cipria.

Puoi scegliere un total look o abbinare il rosa ad altri colori, per un risultato più dinamico. Ci piace molto, per esempio, l’idea di un cappotto rosa. O, più in generale un capospalla. Come ci piace che un altro capo che compone l’outfit – il maglione, in questo caso – lo richiami.

La dolcezza dei pastelli

Un outfit per San Valentino 2023 romantico ma al contempo originale? Noi scommettiamo anche sulla delicatezza e sulla grazia dei pastelli. Che stanno anche vivendo un periodo d’oro, cosa che contribuisce a garantire un risultato indiscutibilmente trendy. La nota rosa non può mancare, certo. E l’altro colore perfetto per l’occasione è l’azzurro: una combo “storica”, del resto.

Gli accessori possono aiutarti a creare un effetto sorpresa; le scarpe pastello non sono certamente comuni e i collant ton sur ton diventano il tocco da maestro. Trova il giusto equilibrio tra tinte unite e stampe fantasia.

Un messaggio forte e chiaro

L’arrivo di San Valentino è sempre preannunciato da una valanga di cuori. Guardati intorno, sono ovunque: addobbano le vetrine dei negozi, sono invitanti richiami sotto forma di caramelle e dolcetti vari, campeggiano su depliant pubblicitari, popolano il mondo social, si moltiplicano tramite le app di messaggistica. Ovvio che siano anche protagonisti di molti look a tema. Borse e jewels a forma di cuore, applicazioni di svariate tipologie su infiniti capi di abbigliamento, stampe ad hoc: c’è l’imbarazzo della scelta. E qualunque tu faccia, merita la promozione. Ma sai che c’è? Alza il tiro.

Trova qualcosa che sia eyecatching, sfacciato al punto giusto. Come questo minidress letteralmente tempestato di cuori rossi e fieri, ulteriormente messi in risalto dal color block. Un blazer dal taglio maschile è un’ottima idea per completare l’outfit e i sandali platform aggiungono ulteriore… pepe.

Il nero più seducente

Per San Valentino 2023 sei agguerrita, c’è in programma una serata molto speciale e vuoi portare alle stelle il livello di seduzione? Potresti allora accantonare l’idea dei look a tema e affidarti invece alla magia del total black. Il nero può essere molto intrigante e sexy, lo sappiamo bene. E il design, da parte sua, può amplificare queste peculiarità.

Stai pensando alle trasparenze? Quelle sono sempre una carta vincente. Ma non sottovalutare il cut-out e neanche gli strategici punti luce tipici della moda sparkling.

Red passion

Tranquilla, non abbiamo escluso il rosso dalla nostra selezione di look San Valentino 2023. Dulcis in fundo, piuttosto! Pensando sempre alla sera del 14 febbraio, perché non renderlo protagonista di una mise da principessa contemporanea? Magari indossando un minidress con scollo a cuore – giusto per sottolineare il concetto – e movimentato da rouches e drappeggi.

Il capospalla è meglio che sia classico e sobrio, che faccia semplicemente da cornice. E ben vengano le décolleté argento, per aggiungere effetti speciali. Love is in the air!