A nne Hathaway reinterpreta il little black dress al Sundance Film Festival con un abbinamento perfetto per affrontare l'inverno

Anne Hathaway stupisce al Sundance Film Festival con un look rock and chic strepitoso. L’attrice ha preso parte all’evento che si è tenuto presso Eccles Center Theatre per presentare il film Ellen. Sul red carpet Anne ha scelto di indossare un outfit di grande effetto puntando sul total black.

La diva di Hollywood è apparsa sul tappeto rosso con un mini abito nero caratterizzato da pizzi e trasparenze che lasciava la schiena nuda. Un pezzo perfetto da tenere sempre nell’armadio, abbinato a collant neri, stivali rock stringati e un piumino oversize per affrontare le temperature rigide della stagione.

Anne Hathaway ci insegna ad abbinare pochi pezzi, molto semplici, per realizzare un look di grande effetto. D’altronde il little black dress è da sempre un pezzo intramontabile, da custodire gelosamente nel guardaroba e da utilizzare in tutte le stagioni in base alle esigenze. Il LBD, ce lo insegnano gli esperti di moda e le it girl, è una sorta di “coperta di Linus”. Il pezzo giusto da tirare fuori quando non sai che metterti, per sentirti chic ed elegante, ma soprattutto a tuo agio.

Era il 1926 quando il little black dress comparve per la prima volta fra le pagine di Vogue America, creato da Jean Patou e Coco Chanel con l’obiettivo di rendere democratica l’eleganza. L’abito nero infatti nasceva con lo scopo di essere accessibile, versatile e durevole: un capo da sfruttare sempre e che non seguisse semplicemente i trend.

Da allora l’abito nero non è mai mancato nel guardaroba di milioni di donne, alleato di tanti look. Il bello di questo capo, come svela anche Anne Hathaway, è che si può interpretare in tante versione a seconda del mood. Diventa elegante e chic in occasione di una festa se indossato con décolleté o sandali, mentre si trasforma in un pezzo da mettere tutti i giorni con ballerine o sandali bassi.

In cerca di un outfit casual? L’abito nero è stupendo pure con le sneakers per un’uscita veloce con le amiche oppure per affrontare gli impegni quotidiani senza dimenticare lo stile. Non solo: le più fashioniste hanno la possibilità, grazie al little black dress, di giocare con gli accessori, i colori e gli abbinati, aggiungendo cappelli di paglia, bag oversize e camicie di jeans, per raccontare le vibes della stagione.