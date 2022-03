N on una semplice fashion icon, ma una donna che ha cambiato per sempre restituendo alle donne la propria libertà: ecco alcune tra le frasi più belle di Coco Chanel (prendi nota!)

Anticonformista, visionaria, libera. L'eredità di Coco Chanel è qualcosa di unico e prezioso e le sue frasi, diventate iconiche, ci danno l'esatta misura della sua grandezza.

Perché Mademoiselle Coco ha fatto scuola rivoluzionando la moda femminile, ma aggiungendo qualcosa in più: ci ha insegnato a credere in noi stesse, a sentirci belle in ogni occasione e non per come ci vedono gli altri. Lo sguardo che conta è il nostro!

Che tu sia una fashion addicted o semplicemente una nostalgica attratta da una delle donne più iconiche di tutti i tempi, poco importa. Prendi nota, queste sono alcune tra le più belle frasi di Coco Chanel e non potrai più farne a meno!

Se c'è una citazione che tutte (ma proprio tutte) abbiamo sicuramente sentito almeno una volta nella vita è proprio questa. Poche parole che racchiudono proprio la filosofia fashion di Mademoiselle Coco:

La moda passa, lo stile resta.

Perché lo stile non è una mera questione di "forma", piuttosto qualcosa che abbiamo dentro e che costruiamo nel tempo dedicandoci a noi stesse, seguendo il nostro gusto e amandoci. Perché per lasciare il segno non occorre sfoggiare abiti nuovi, né accessori troppo vistosi o abiti eccessivamente osé. La vera eleganza fa rima con semplicità, essenzialità, sobrietà.

La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza.

C'è un'attenzione per i piccoli dettagli e un gusto minimal nello stile di Mademoiselle Coco che continua a far eco nel nostro stesso concetto di stile. Le sue erano linee pulite, ogni abito o creazione trasudava semplicità, cercando di esaltare la donna che li indossava.

Prima di uscire guardati allo specchio e levati qualcosa.

Una delle frasi più iconiche di Coco Chanel. E una di quelle che dovremmo imprimere nelle nostre menti, perché non è l'abito a fare la donna che lo indossa, ma l'esatto contrario. Niente fronzoli né mise vistose ed eccessive, tutto questo non fa altro che coprirci, nasconderci e non ci esalta.

Come esaltare, allora, la vera bellezza? Per la stilista francese il segreto risiede negli accessori - cappelli, cinture, borse - che, a prescindere dal look o dall'occasione sono essenziali per dare un tocco personale e irripetibile. Indossare una borsetta, nell'ottica di Mademoiselle Coco, non è soltanto una questione di "utilità" ma il modo per esprimere sé stesse. Tienilo a mente: sono i piccoli dettagli a fare la differenza!

Una donna ha bisogno di fili e fili di perle.

Perle, perle e ancora perle! Un'altra delle frasi più iconiche di Coco Chanel ci ricorda il grande "potere" che riteneva questo prezioso gioiello avesse. Attorno al collo, su una spilla o ai lobi delle orecchie, non importa dove o come le indossiamo: ci illuminano, ci esaltano, ci rendono bellissime ad ogni occasione!

Non solo moda. Coco, meravigliosamente donna

La grandezza di Coco Chanel non risiede soltanto nel suo stile o nelle linee minimal di tubini, tailleur e accessori. Mademoiselle Coco era una donna che sapeva il fatto suo, conscia del proprio percorso di vita con le sue gioie e i suoi dolori, i successi e i fallimenti, gli amori e le delusioni. Che poi non sono forse proprio tutto ciò che ci accomuna?

Essere donna con una consapevolezza che ci apre gli occhi verso una nuova prospettiva. Era "avanti", Mademoiselle Coco, con un unico rimpianto:

Non mi pento di nulla nella mia vita, eccetto di quello che non ho fatto.

Fare, osare, rischiare. Le frasi celebri di Coco Chanel ci dicono tanto, ci mostrano come questa piccola e mingherlina donna fosse forte come un leone. Una forza che viene da dentro, non da fuori. Quella che tutte noi - nessuna esclusa - trae anche (se non soprattutto) dai momenti "no":

La forza si ottiene con i fallimenti, non con i propri successi.

E a proposito di successo, nella moda come in amore, Coco Chanel aveva le idee piuttosto chiare:

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna.

Ecco quando parliamo di libertà, emancipazione. È la gioia di essere sé stesse, meravigliose e splendide in quanto donne, in quanto noi. Non come riflesso di qualcun altro né come "compagna di" o "moglie di". A renderti unica sei tu: è questo il messaggio universale di Mademoiselle Coco.