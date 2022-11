Sexy e total black: che spettacolo il minidress di Kourtney Kardashian

M ini mini minidress sexy e total black per Kourtney Kardashian, che d’altronde non ha mai nascosto il suo talento naturale per lo sfoggio di abiti spregiudicati e, al tempo stesso, ad alto dosaggio di sensualità.

Ancora una volta Kourtney Kardashian si fa portavoce di quella sensualità che non ha bisogno di sotterfugi, né di velate allusioni. Se c’è un profilo Instagram dedicato alle opzioni sexy e “out there”, beh, questo è proprio il suo.

In occasione del compleanno di suo marito, Travis Barker (il batterista del Blink-182), Kourtney Kardashian ha sfoggiato un minidress total black tutto da amare. Sia per suo marito che per noi, che non possiamo fare a meno di prendere spunto.

Nel post, Kourtney Kardashian ha accluso una serie di foto ad alto contenuto di romanticismo e sensualità in cui marito e moglie si sorridono e si accarezzano teneramente. “Sono oltremodo grata del fatto che tu sia nato,” scrive Kourtney, “Buon compleanno al marito dei miei sogni, la mia anima gemella che ha cambiato la mia vita per sempre”.

Kourtney Kardashian, sexy e total black nel minidress

La founder di POOSH, il sito di lifestyle ed educazione a una vita moderna e sostenibile per tutti (così dice il payoff), ha sdoganato un minidress total black con forti richiami agli elementi tradizionali di uno dei capi più sensuali della storia. Sì, ovvio, stiamo parlando del corsetto. Sin dalle prime foto si notano infatti le stecche che tengono insieme il vestito e conferiscono struttura al corpo, ma anche al vestito, andando a creare una perfetta angolosità tra petto e derrière.

Gli inserti di paillettes luccicanti donano tridimensionalità all’abitino, andando a creare una sovrapposizione ancora più sensuale di elementi luccicanti e tessuto effetto vellutato.

Capello sciolto e selvaggio, trucco perfetto e un tacco alto classico a punta per non distogliere l’attenzione dal piatto forte: un abito che non lascia spazio alcuno all’immaginazione. Un look perfetto per una serata a due o un Capodanno davvero col botto. Non è tanto quello che indossi, ma come scegli di farlo: il tuo approccio al vestito è infinitamente più importante del vestito stesso.

Travis Barker dal canto suo non ha bisogno di particolari orpelli: il suo corpo, un fitto intrico di tatuaggi su un fisico asciutto e tonico, racconta meglio di qualsiasi abito la storia complicata della sua vita. Questa strana coppia, la sorella maggiore di Kim K e il batterista dei Blink-182, sembra ancora uscita da un romanzo surreale. Eppure, nella sua particolarità, sembra andare tutto a gonfie vele. Kris Jenner ha già più volte espresso la sua totale adorazione per il figlio acquisito, con il quale Kourtney non sarebbe mai stata così tanto felice.