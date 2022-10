Zendaya, trasparenze e luci: l’abito è un trionfo di eleganza e sensualità

S ensuale, chic, intrigante: in una parola, magnetica! Zendaya conquista Parigi con una mise iconica

La settimana della moda parigina ha visto brillare tante stelle del firmamento del cinema, della musica e naturalmente della moda e Zendaya è stata, senza dubbio, una delle più luminose. Ospite d’onore in rue Eugène Spuller 4 a Parigi, del front row di Valentino, la pluripremiata star di Euphoria incanta ospiti e stampa con un mix&match di trasparenze e luci tutto da copiare.

Toile Iconographe, questo il nome dell’outfit ideato per lei dalla maison Valentino che l’ha fortemente voluta come simbolo dell’evoluzione del marchio oggi guidato dal direttore creativo Pierpaolo Piccoli. Ma in cosa consiste questo look così glamour, sensuale e chic? Ve lo sveliamo subito!

La Jumpsuit fasciante dal pattern iconico

Zendaya è divina perfettamente fasciata in una jumpsuit a rete con il motivo Toile Iconographe all-over, la stampa protagonista assoluta della Primavera Estate 2023 di Maison Valentino sublima il look scelto dall’attrice e cantante statunitense in occasione della sfilata parigina. Tocco bossy, la giacca sartoriale oversize total black, con il medesimo pattern Toile Iconographe che conquista davvero tutti e i tocchi scintillanti che illuminano l’intero outfit e impreziosiscono il gioco di trasparenze della tuta la rendono un capo da gran soirée. E per quanto riguarda gli accessori? Décolleté nere del medesimo vibe di giacca e jumpsuit e orecchini pendenti chandelier neri, firmati, così come le scarpe, Maison Valentino.

Make-up super glow

Impeccabile musa del marchio italiano, Zendaya dona all’intero look un’allure ancora più raffinata, decisa e magnetica optando per un make-up ideato dal team MUA di Lancôme che ha puntato tutto sulla profondità dello sguardo e sul finish glow.

La Palette di ombretti a 5 colori Hypnôse in Nude Sculptural e il Mascara Lash Idôle hanno reso lo sguardo di Zendaya ipnotico e intenso e L'Absolu Rouge Intimatte in 299 French Cashmere ha contribuito a mettere una firma iconica su un beauty look, très chic, in pieno stile parigino. Capelli lisci, sciolti con riga laterale bassa e un tocco di cera disciplinante per fissare il tutto e il gioco è fatto. Zendaya conquista Parigi e noi, come sempre, la adoriamo!