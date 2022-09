K im Kardashian ci regala un look spettacolare, fra trasparenze e sensualità, anticipando il colore must dell'autunno-inverno 2022

Camaleontica, sensuale, semplicemente unica: Kim Kardashian su Instagram ci regala un look spettacolare, fra trasparenze e un colore da urlo. Per l’ultimo party in compagnia delle sorelle Kendall e Kylie Jenner, la star della tv americana ha sfoggiato un outfit strepitoso.

Per l’occasione Kim ha indossato un abito lungo monospalla e con taglio a sirena, caratterizzato da trasparenze sensuali e uno spacco vertiginoso. A lasciare senza fiato però è il colore: un rosso acceso. Il red, d’altronde, è la nuance di tendenza dell’autunno-inverno 2022. Una tonalità dominante che diventerà la protagonista del guardaroba - meglio ancora se in coppia con il fucsia – colorando frange, dettagli estrosi e tessuti leggeri.

Chi ha voglia di osare, dunque, potrà puntare su un outfit total red, vestendosi di rosso dalla testa ai piedi come Kim Kardashian. I look più trendy? Quelli con gonna fasciante e micro pull o l’abbinamento mini skirt e top. Per conquistare l’attenzione basta anche solamente un solo capo: un long dress, sensuale e chic, un abito asimmetrico a balze oppure un vestito romantico con gonna a ruota.

L’idea in più? Scegliere accessori con la stessa tendenza cromatica, dalla borsa alla nappa sino al choker e il blazer. Abbinare il rosso dominante, come è ovvio, non è semplice, e i colori concessi sono davvero pochi. Per le scarpe l’ideale è il nero, mentre per l’abbigliamento meglio optare per accostamenti meno classici, scegliendo il fucsia o il rosa.

L’abito red arriva ad arricchire la lista delle tendenze della prossima stagione in cui il colore torna in primo piano. Con i primi freddi nell’armadio tornano le calze e sono…super colorate! Super trendy e chic sono un alleato di stile per riempire le giornate di positività e di buonumore con le tonalità dell’arcobaleno. Dall’azzurro al fucsia, passando per il viola e il giallo sino alle stampe animalier, i fiori e le geometrie: le possibilità e le declinazioni sono davvero tantissime con l’unico imperativo di osare!

E se il rosso domina l’armadio, il pink gli fa concorrenza. Il look total pink è infatti un must della stagione, con tante sfumature (fucsia, cipria e chewingum) e pezzi imperdibili, dai completi a dolcevita, passando per capispalla e abiti midi, lunghi, attillati o morbidi. Scegliere è davvero difficile, come per il rosso, è il consiglio è quello di scegliere la tonalità pure gli accessori, dalle scarpe alle borse, sino alle collane.