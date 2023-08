L e nozze ad agosto non sempre fanno la gioia degli invitati e possono creare qualche grattacapo anche agli sposi. Ecco i suggerimenti di Giorgia Fantin Borghi per ribaltare la situazione e vivere una giornata indimenticabile.

Il fatidico matrimonio ad agosto. Croce e delizia. Organizzare le nozze in questo mese è come prepararsi al più difficile degli esami, perché bisogna tener conto di parecchi fattori e muoversi nella consapevolezza che il periodo è delicato. Diciamolo apertamente: quando arriva l’invito a un matrimonio che si celebra nel mese di agosto, fare i salti di gioia non è esattamente il primo istinto. Non sempre almeno.

Lo sanno tutti. Eppure, secondo il Libro bianco del matrimonio, redatto da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed Esade Business School, nella classifica dei mesi più gettonati per le nozze agosto occupa il quinto posto. Insomma, si fa. Ma come aumentare le probabilità che, nonostante quel gran caldo, sia una giornata piacevole per tutti? Giorgia Fantin Borghi, esperta di galateo del matrimonio e di storia della tavola, ha stilato una lista che può risultare molto utile ai futuri sposi e anche agli invitati. Un po’ a tutti, a dire il vero!

#1 Dress code

No, no e ancora no al tight e più in generale a un dress code che si traduca in richieste esose o “teatrali”. Una buona idea, invece, può essere l’abbigliamento in lino e il cappello.

#2 Le scarpe giuste

In piena estate le scarpe sono sempre un problema, soprattutto ai matrimoni. Ciò vale sia per gli sposi che per gli invitati. Sarebbe opportuno evitare la combo tacchi alti+laccetti, perché fin troppo concreto è il rischio di gonfiori e di un pericolosissimo effetto simil-insaccato. Gli uomini non pensino neppure di indossare le scarpe senza calze, che leggere e di buona qualità aiuteranno anche a "stare più freschi". E l’ideale per la sposa? Calzature raffinate ma non troppo impegnative.

#3 Trucco e parrucco

Due parole soltanto, per la sposa ma anche per le invitate: semi raccolto. I capelli lunghi e sciolti, con 40 gradi all’ombra, non sono affatto una buona idea. Il collo scoperto, sì! Low profile a proposito di make up, soprattutto considerando che – molto probabilmente – il volto è abbronzato. Consigliabile utilizzare prodotti waterproof. Un trucchetto utile quanto chic? Portare con sé un fazzoletto di stoffa, con cui tamponare il volto se necessario.

#4 Orario

Il matrimonio ad agosto di mattina non soltanto è una pessima idea: è anche il modo perfetto per farsi detestare dagli invitati. Di contro, una cerimonia prossima al calar del sole è il top (o quasi, considerando sempre il mese in questione). Romantica e al contempo funzionale.

#5 Location

Le location migliori per i matrimoni estivi sono quelle in mezzo alla natura. Ben venga, quindi, una cerimonia in montagna o in campagna. O a pochi passi dal mare, naturalmente. La presenza di una piscina e una pineta è un notevole valore aggiunto. E per quanto riguarda il ricevimento, lo stesso dicasi per le soluzioni indoor dotate di aria condizionata. Un’equazione fondamentale: pochi spostamenti=pochi lamenti. Salire su un’auto rovente dopo la cerimonia è già un’ardua prova, non si complichino le cose costringendo le persone a guidare per un’ora o anche di più per raggiungere il luogo dei festeggiamenti!

#6 Acqua vs alcol

Per il matrimonio ad agosto, Giorgia Fantin Borghi suggerisce (e non si può che essere d’accordo) la “verticale alcolica”: si comincia offrendo acque aromatiche, volendo anche durante la cerimonia, per poi passare ai vini freschi per l’aperitivo e la cena. Via libera anche alle granite alcoliche in concomitanza con il dessert. Per i superalcolici, invece, meglio attendere che cali la notte.

#7 Kit di sopravvivenza per gli invitati

Gli invitati a un matrimonio ad agosto avranno uno spirito decisamente più positivo se riceveranno un piccolo ma strategico kit di sopravvivenza. Per esempio composto da spray o salviettine rinfrescanti, ventagli, ombrellini, cappelli.

#8 Sedute e specchi

Non bisogna lasciare nulla al caso. E questo significa pensare alle sedute giuste, evitando sedie e panche di metallo oppure munendole di cuscinetti in materiali naturali. Se c’è il sole, si aboliscano gli specchi. E poiché in piena estate le persone hanno meno voglia di stare in piedi, si provveda a garantire la possibilità di accomodarsi anche per l’aperitivo.

#9 Il menu

Il trend attuale è il seguente: aperitivi più lunghi e abbondanti a fronte di un minor numero di portate a tavola. Per i matrimoni ad agosto è importante definire un menu vario, sfizioso ma leggero. Prediligendo, ad esempio, ricette a base di pesce e verdure stagionali. Se la location è all’esterno, meglio accantonare l’idea del buffet: gli insetti potrebbero guastare la festa. Un servizio a passaggio è più igienico nonché elegante.