N on sai quale scegliere, ti chiedi quale sia il più adatto a te? Ebbene, il giorno in cui sei nata ti può dare una risposta. Probabilmente sei stupita, ma prova a leggere... Per credere!

Cappotti maxi, over, classici. Piumini, bomber, giubbotti. Colori neutri o bold: quando si tratta di capospalla, la proposta è a dir poco ampia. Anzi, per questa stagione è più ricca e variegata che mai. Inevitabile avere il dilemma della scelta. Ma lo zodiaco può aiutarci: sì, per ogni segno zodiacale esiste il modello che più di altri risulta azzeccato e congeniale. Sei curiosa di conoscere il verdetto?

Ariete

La donna nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete ha personalità ed energia da vendere. Non si ferma mai, ha le pile perennemente cariche. Molto attenta al suo look e alla sua immagine, monitora con attenzione le nuove tendenze ma spesso, anziché seguirle, le trasforma in nuovi modi per personalizzare il suo stile. Uno stile libero, risultato di un mix vincente fra classici e capi più glam, comunque mirato a mettere in risalto la propria femminilità. Sei tu, vero? Allora le stelle suggeriscono di arricchire la tua collezione di capospalla con un bomber cropped, malizioso e al contempo ironico, perfetto con le mise più casual ma anche con quelle più elaborate. Resta sui colori sobri e/o neutri, altrimenti potresti stancarti!

Toro

Caparbia, perseverante, ma anche orgogliosa e materna: la tua personalità ha mille sfaccettature, cara amica del Toro. Ma la caratteristica che davvero non può passare inosservata è la tua femminilità; del resto, il pianeta che governa il tuo segno è Venere! Ami la moda, ami fare shopping (anche troppo…), nel tuo guardaroba ci sono tutti i must have ma spesso compaiono new entry riconducibili alle tendenze del momento. Il capospalla perfetto per te è il maxi coat: classico ma non troppo, con i suoi volumi ampi dona un tocco di glamour e no, non è un cappotto che “nasconde”. Tutto sta nello scegliere bene cosa indossare sotto, lasciandolo strategicamente aperto. E poi ti fa sentire protetta, non è vero?

Gemelli

Grande spirito di adattamento, tanta voglia di fare nuove esperienze e scoperte, imprevedibilità ma anche tanto senno: sono queste le tue principali peculiarità. Come tutte le donne Gemelli, sei versatile e camaleontica, non è raro che tu stupisca chi ti è accanto senza nemmeno farlo apposta! Il tuo stile è uno specchio perfetto, nel senso che ti piace cambiare e, al momento opportuno, anche osare. Con le forme, con i colori, coi giochi di volumi. I fashion trend, proprio per questo motivo, rappresentano per te una stimolante fonte di ispirazione. Quale capospalla scegliere per questa stagione? Un trench con stampa animalier. Un classico reinterpretato con una certa audacia. In poche possono portarlo, tu sei nell’elenco!

Cancro

Sei una combattente, persegui con tenacia i tuoi obiettivi ma sempre con la massima lealtà e correttezza. I rapporti con gli altri, sia amorosi che di affetto e amicizia, sono per te fondamentali. Da custodire e nutrire. Insomma, sei croccante fuori e tenera dentro! Ecco allora, il capospalla che ti calza alla perfezione: il cappotto doppiopetto. Rigoroso e un po’ “severo”? Sì. Sofisticato? Anche. Ma anche morbido, caldo, avvolgente. Per quanto riguarda i colori, indubbiamente il nero è un passepartout super chic, ma puoi considerare anche tonalità più accese… I trend ci chiedono di osare, sotto questo punto di vista!

Leone

Sei uno dei segni più forti e carismatici dello zodiaco, questo è noto, ma c’è anche una parte di te – non subito visibile – che parla il linguaggio della dolcezza, della generosità, dell’accoglienza. Il tuo look è sicuramente iper femminile, però bisogna aggiungere che con la moda hai anche un rapporto giocoso. E allora sai che c’è? Che per quest’anno il tuo capospalla è colorato, anzi coloratissimo. I bold colors, del resto, sono un invito che arriva dalle passerelle e al quale lo street style ha risposto con entusiasmo. Che si tratti di viola, giallo, verde smeraldo, arancio o qualsiasi altra tonalità intensa e accesa, puoi scatenarti. La tipologia di capospalla? Gli astri dicono che hai carta bianca.

Vergine

Le donne appartenenti al segno zodiacale della Vergine hanno i piedi ben piantati a terra, osservano ogni situazione da più lati, valutano con calma e sanno ascoltare gli altri, considerandone i consigli e i pensieri prima di prendere eventuali decisioni. Stare in tua compagnia è stimolante, bello; certo, anche tu hai i tuoi momenti down e generalmente preferisci trascorrerli da sola, proprio per evitare di influenzare chi ti circonda. Il tuo guardaroba è impeccabile quanto variegato. Se da un lato non rinunceresti mai ai grandi classici, per te sinonimi di vera eleganza, dall’altra ti lasci puntualmente sedurre dai fashion trend. Quale capospalla ti suggeriscono le stelle? Il cappotto lungo, anche a vestaglia, perfetto per completare un outfit ladylike ma anche con un semplice paio di jeans. Scegli un modello che accompagni la figura, magari che sia avvitato. Di una tonalità sobria ma chic: bianco o grigio chiaro, per esempio.

Bilancia

Schietta, estroversa ma anche dotata di una grande dose di pazienza. Allergica a chi alza i toni, non sa ascoltare e tende a polemizzare: ecco com’è la donna Bilancia. Per te la tranquillità è qualcosa di prioritario, la cerchi e la coltivi. Ti adoperi per sentirti in armonia con te stessa e con gli altri. Il tuo stile è la naturale conseguenza di questo tuo modo di essere: casual chic. Equilibrato, in un certo senso “morbido” a anche molto femminile. Eppure, nel tuo armadio non mancano capi più originali, che catturano l’attenzione, proprio perché ti piace compensare e… bilanciare! Il capospalla ideale per te è il cappotto check, che dona dinamismo all’outfit e aggiunge note di colore, ma senza eccessi. Facilita gli abbinamenti, mette anche allegria e non annoia mai. E a prescindere dalle stagioni in cui torna a scalare le classifiche dei fashion trend, sostanzialmente non passa mai di moda.

Scorpione

Anche tu meriti un posto d’onore fra le donne leader dello zodiaco. La tua è una personalità forte, ma c’è da dire che in realtà non hai – come dire – velleità di comando; preferisci la tua indipendenza, concentrarti sulla tua strada. Eppure, quasi senza volerlo diventi spesso un punto di riferimento per gli altri. Anche grazie al tuo fascino e magnetismo. Per te la moda è un mezzo per mettere in risalto la tua femminilità ma anche celare quelli che ritieni essere i tuoi punti deboli; fai sempre scelte strategiche, con grande sapienza, e di volta in volta decidi se le nuove tendenze possano essere tue alleate oppure no. Quale capospalla scegliere? Il piumino, che non tramonta mai. Piuttosto, cambia declinazioni e connotati. Quest’anno piacciono i volumi over su tagli corti o cortissimi. La lunghezza ridotta evita che l’ampiezza dei volumi crei un effetto… pupazzo di neve. E lascia parte della scena anche al resto dell’outfit.

Sagittario

Sei un’esploratrice, donna Sagittario. Intraprendente, curiosa, socievole, dotata di grande empatia e anche per questo capace di andare d’accordo con tutti (o quasi). I pregiudizi non ti appartengono, gli schemi ti stanno stretti. E poi approvi in pieno la frase “non si finisce mai di imparare”, vero? Sei consapevole del tuo fascino e, col tempo, hai costruito uno stile altrettanto accattivante, seducente con classe. I fashion trend suscitano il tuo interesse, ma il tuo vero divertimento è fare di testa tua. Hai l’anima da influencer! Il capospalla che può esserti più congeniale, quest’anno, è il teddy coat: caldo, così soffice col suo effetto pelliccia eppure non privo di sensualità. Anzi, intriga parecchio. E di certo spezza la monotonia!

Capricorno

Razionale ma molto sensibile, determinata e ambiziosa e allo stesso tempo emotiva, in certi casi anche un po’ fragile: hai una personalità fatta di contrasti, donna Capricorno. E proprio questi contrasti ti rendono molto, molto attraente. Curi il tuo aspetto fisico e nutri una grande passione per la moda, tendenzialmente scegli i capi essenziali, le linee e le forme pulite, però ti concedi anche qualche “escursione” fra le proposte più originali e trendy. Le stelle ti consigliano il piumino lungo trapuntato, da valorizzare col tacco e anche con qualche vezzo, per esempio le maniche sollevate. Fra le tonalità più glam, ti segnaliamo il verde oliva.

Acquario

Il bomber sta scalando la classifica dei capospalla più cool e desiderati, nella versione cropped ma anche XL. Ed è quest’ultima che le stelle indicano come più adatta alle donne Acquario, che amano stupire e cambiare le carte in tavola, rinnovare il proprio guardaroba, renderlo il più versatile possibile. Un altro consiglio? Lascia stare il monocromo – che comunque riscuote successo – e punta piuttosto sulle trame un po’ più complesse, caratterizzate da contrasti cromatici che catalizzino l’attenzione senza però risultare troppo intensi.

Pesci

A volte sei un po’ con la testa fra le nuvole, diciamolo. Ma al momento opportuno, metti in campo un senso pratico e uno spirito combattivo davvero ammirevoli. Ti tieni stretta la tua libertà, anche se questo non significa che tu sia allergica a legami e a determinati vincoli; è più una questione interiore, mettiamola così. E il tuo stile ti racconta perfettamente, è un mix di capi classy e trendy, per te una vera e propria forma di espressione. Il capospalla che può sedurti è la giacca shearling, che attraversa il tempo senza perdere appeal. Poi è morbida, calda, adatta a qualsiasi momento della giornata e ai look più diversi. Vai!

... Tu di che segno sei? Dalla risposta può dipendere anche la scelta dei jeans, impossibile resistere alla curiosità!