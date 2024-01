G li outfit giusti trasmettono la giusta energia. Diamo insieme uno sguardo, dunque, all'oroscopo realizzato da Stileo: consigli moda per tutto lo zodiaco!

Fischio d’inizio, tutti pronti per questo nuovo anno. Ruggente e generoso, si spera. Iniziare con il piede giusto è importante, e come sempre la moda ha un ruolo tutt’altro che secondario. Perché è energia, arte, creatività. Perché è tra le più potenti forme di espressione, e ciò vale per tutti noi. Perché ci racconta e ci aiuta a nutrire lo spirito di positività. Stileo, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, ha stilato l’oroscopo fashion 2024. Passando in rassegna i colori più adatti ai 12 segni zodiacali e anche le declinazioni stilistiche che meglio li rappresentano, corredando il tutto con consigli ad hoc. Curiosi, eh?

Ariete: vai con il rosso

Segno di fuoco, l’Ariete è vulcanico e passionale. La deduzione è semplice: che questo 2024 sia all’insegna del rosso! Il colore più trendy del momento, che meglio lo rappresenta e che gli dà una grande carica, qualunque sfumatura scelga. E dal rosso scarlatto al rubino, passando dal rosso ciliegia, la scelta è a dir poco ricca. Con le tonalità più intense e profonde, però, l’Ariete raggiunge davvero il top. Il total look è l’optimum per un’occasione speciale, ma anche una semplice “nota” può fare la differenza. Esempi? Una borsa red, a completare e illuminare un outfit giocato su nuance neutre, o un magnifico rossetto fiammante.

Toro: outfit comfy e colori della terra

Il Toro ama l’eleganza, sì, ma anche il comfort. Ecco perché indossa morbidi pullover, trench e cappotti classici, stivali alti. Le tonalità più adatte sono quelle della terra: marrone, beige, verde, anche oro. E a quest’ultimo proposito, i torelli non dimentichino i gioielli. Oro - appunto - per chi predilige i toni del marrone, argento e platino per chi punta sul verde e dintorni.

Gemelli: l’armonia dei pastelli

Personalità affascinante, quella dei Gemelli. Poliedrico, pieno di vitalità, profondo ma al contempo capace di una rigenerante leggerezza. I colori pastello, luminosi e delicati, rappresentano la perfetta espressione di questo segno zodiacale. Il giallo, in particolare. Che trasmette al meglio anche il suo ottimismo (e anche nella variante pastello, appunto). Altre opzioni vincenti sono il celeste, il colore lavanda e il rosa cipria. Che prendono forma attraverso oufit dal design morbido e materie prime avvolgenti come la lana.

Cancro: toni lunari e suadenti

L’oroscopo fashion 2024 di Stileo continua, è il turno del Cancro. Un segno dominato dalla luna, volubile ma anche dolce e affascinante. E proprio i toni lunari, bianco perla e argento in primis, si rivelano assolutamente perfetti. Perché richiamano anche la superficie dell’acqua, l’elemento a cui il Cancro appartiene. Un total look bianco è una scelta assolutamente impeccabile, i capi silver regalano originalità e la giusta dose di audacia. Benissimo anche altre tonalità fredde come il blu. Quanto ai jewels, in pole position troviamo le perle. E i gioielli in argento, naturalmente.

Leone: la regalità dell’oro

Il re dello zodiaco è lui, il Leone. Sicuro di sé, ama essere ammirato e anche stare al centro dell’attenzione. D’oro vestito, possibilmente! Sì: questo colore caldo e sfarzoso è il suo. Valorizza anche la sua personalità solare e brillante. Per gli special moments, entrino in scena le paillettes. Per i look di tutti i giorni, basta anche un solo dettaglio dorato. E per il Leone sarà energia allo stato puro.

Vergine: stile accademico e tonalità neutre

I nati sotto il segno della Vergine sono precisi (anche un po’ pignoli!), attenti ai dettagli, ambiziosi. Ed è per questo motivo che le stelle consigliano di puntare sullo stile accademico: blazer sartoriali, minigonne a pieghe, sofisticate minibag. Declinati nelle tonalità neutre, in primis marrone e grigio. Però un tocco verde oliva di certo non guasta, anzi. Un look sobrio, dunque, ma deciso.

Bilancia: rosa e romanticismo

La Bilancia è attratta dal bello e dall’armonia, è consapevole del proprio fascino e anche del potere seduttivo in suo possesso. La sua natura raffinata e intrigante, ma non priva di romanticismo, viene egregiamente raccontata… dal colore rosa, in tutte le sue sfumature. E dallo stile Barbiecore, ovvio! Ma anche i pastelli, più in generale, sono una scelta azzeccata. Vietato trascurare gli accessori.

Scorpione: nero e mistero

Oroscopo fashion 2024, tocca allo Scorpione. Il segno più enigmatico e misterioso dell’intero zodiaco, si sa. Di conseguenza, il nero è un colore che gli appartiene. Ma in questo 2024 l’imperativo è cercare declinazioni diverse dal solito, originali, grintose e/o audaci. Via libera a pantaloni di pelle, stivali biker e anfibi, top trasparenti, abiti cut out. Anche a pizzi e velluto, che aggiungono il giusto tocco di... dramma. Altri colori? Viola e bordeaux, facile!

Sagittario: viola poliedrico

I Sagittario amano l’avventura, sono temerari e spontanei, divertenti. Ma allo stesso tempo, oculati e riflessivi. Il colore che meglio li rappresenta è il viola, che simboleggia la nobiltà, la saggezza e la calma. E c’è davvero da scatenarsi con le sue tante sfumature, che vanno dal prugna al porpora. Si può optare per capi statement, come un abito oversize o un top, oppure semplici accessori come una sciarpa.

Capricorno: Old money nei toni del marrone

Tra le estetiche che hanno spopolato su TikTok, e che ancora mietono consensi, c’è l’Old money. Ispirato all’aristocrazia, fatto di capi raffinati e classici, luxury ma non necessariamente. Ecco, il segno che meglio risponde a questa estetica è senza dubbio il Capricorno, un tipetto pratico e amante del low profile, ma che proprio per questo esercita su tutti un grande fascino. Le tonalità del marrone cioccolato e del cammello, capi timeless come il cappotto lungo e i mocassini, trench e cinture in pelle: ecco i principali ingredienti degli outfit 2024.

Acquario: avanguardia, blu e dettagli brillanti

Creativi, mai banali, un po’ ribelli: sono i nati sotto il segno dell’Acquario. L’oroscopo fashion 2024 consiglia di puntare sulle tonalità futuristiche, come il blu elettrico e l'argento metallizzato, in perfetta sintonia con il loro spirito avanguardistico. Dettagli e accessori esigono la massima attenzione. Un’attenzione che deve passare anche dagli abbinamenti. Immagina, per esempio, un gonna blu abbinata a scarpe argento o una chain bag dal profilo asimmetrico. Osare!

Pesci: le sfumature del mare

Sognatori, incantati dall’arte e dalla bellezza, sensibili e creativi: sì, siamo arrivati ai Pesci. Perfettamente rappresentati dalle tonalità marine; acquamarina, blu petrolio e celeste catturano ed esprimono la loro natura vivace e fantasiosa. Lo stesso dicasi per capi girlish come le mini a pieghe, gli slip dress e le pencil skirt. Senza dimenticare i jewels.