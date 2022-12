D all'abito rosso al vestito in velluto, passando per il look mannish e il gotico ispirato a Mercoledì, una serie di proposte che lasceranno il segno... fashion!

Ok, fumata bianca per il look di Natale: sei fiera e orgogliosa delle tue scelte. Ma adesso c’è un’altra questione da risolvere, per certi versi più spinosa. Adesso bisogna dedicarsi all’outfit Capodanno 2022/2023. Se il Natale si trascorre in famiglia, per cui il look più essere più “rilassato”, la notte di San Sivestro è da consacrare (anche) alla mondanità. Ed è più che lecita la voglia di essere ultra fashion; anche un po’ eccentriche, sia pur restando fedeli al proprio stile e senza nemmeno avvicinarsi ai pericolosi confini del kitsch.

Bisogna fare sul serio, nulla va lasciato al caso. Doveroso lasciare, invece, il segno. Esprimendo al meglio la propria anima fashion. Per finire e cominciare in bellezza, nel vero senso del termine. Allora, il nostro menu prevede una selezione di look chic&glam. Tutta da gustare.

L'abito rosso corto

Il rosso non è solo tra i simboli del Natale, è anche un classico per l’outfit di Capodanno. Ottima scelta per gli spiriti passionali che no, proprio non amano passare inosservati. Ma cosa scegliere?

Un minidress dall’impronta retrò, con gonna a balze o rouches, e che lasci scoperte le braccia, è un’idea molto interessante. Per completare il look, sandali gioiello e una it-bag nera, raffinata ma easy.

1/3 Ruffled Taffeta Dress - Carolina Herrera

Credits: Curtesy of press office 2/3 Sandalo morra strass - Guess

Credits: guess.eu 3/3 Borsa in pelle verniciata - Coach

Credits: Curtesy of press office

PREV NEXT

... O lungo

Sempre a proposito di rosso: in alternativa al mini abito, scegli il lungo. Con il giusto twist di sensualità: lo spacco laterale è praticamente d’obbligo, ma altri dettagli possono diventare un sapiente plus.

Per esempio un design cut out, applicazioni di piume, maliziose trasparenze. Quanto agli accessori, resta fedele al rosso per un total look da ricordare.

1/3 Long dress con cut out - Genny

Credits: Curtesy of press office

2/3 Sandali Gianvito Rossi

Credits: gianvitorossi.com 3/3 Borsa Mini M Flame Candy - Furla

Credits: furla.com PREV NEXT

Mannish style

Ma per stupire e catturare sguardi con il tuo outfit di Capodanno "2022/2023 edition", puoi anche percorrere una strada del tutto diversa. Ovvero quella che conduce felicemente al mannish style. Del resto, indiscusse maestre di stile come Greta Garbo e Marlene Dietrich ci hanno insegnato che gli abiti “maschili”, indossati da una donna, si traducono in una sensualità alle stelle.

La giacca da smoking è una mossa grandiosa. Da abbinare a semplici pantaloni neri con pinces e alla camicia bianca classica, sì, ma arrichita da elementi prettamente girlish. Per finire, décolleté o slingback.

1/4 Giacca donna tuxedo doppiopetto - Boglioli Milano

Credits: Curtesy of press office 2/4 Camicia con polsini piume - Kate Spade

Credits: Curtesy of press office

3/4 Pantaloni con pinces - Mango

Credits: shop.mango.com 4/4 Décolleté con punta in metallo - Pinko

Credits: pinko.com PREV NEXT

Capodanno rock

Ti piacerebbe invece sfoggiare un look rock, anche grintoso e lontano dagli schemi? Allora metti in campo la tua migliore faccia tosta, unita a un pizzico di (auto)ironia e infilati in una catsuit nera. Liscia o gassata, ovvero arricchita da trasparenze, ricami, applicazioni. Decidi tu.

Gli accessori devono avere il compito di valorizzarla, senza però distogliere l’attenzione. Bene una cintura bustier e i tacchi alti. Da vera CatWoman.

1/3 Tuta Sergio Rossi x Wolford

Credits: Curtesy of press office 2/3 Cintura bustier in pelle - Liu Jo

Credits: liujo.com 3/3 Scarpe con strass - Zara

Credits: zara.com PREV NEXT

L'abito gioiello

Anche il bianco nelle sue varie sfumature, come la panna e il crema possono essere tra i colori che si usano per Capodanno. L'output classy, in questo caso, è una certezza. Ma bisogna scansare a priori il rischio di monotonia o banalità.

Una pioggia di perle, a decorare un abito corto o midi, è la soluzione. Meglio se abbinata a un effetto nude, che tra l’altro ha un ruolo di primo piano tra gli attuali fashion trend. Anche in questo caso, proponiamo un total look.

1/3 Mini abito in tulle ricamato - Elisabetta Franchi

Credits: elisabettafranchi.com 2/3 Pump glitterate Malone Souliers

Credits: Curtesy of press office

3/3 Antonia Mini Bag - Shrimps

Credits: shrimps.com PREV NEXT

La certezza del velluto

E poi c’è il velluto, indiscutibile. Troppo classico? No, dipende dalle selezioni. Prendiamo il mini abito o il tubino nero, per esempio. Le contaminazioni materiche sono la chiave che apre la porta alla creatività e al “diverso dal solito”. Soprattutto se entrano in gioco tessuti sheer.

Quali combinazioni cromatiche? Nero+nero e nero+bianco funzionano senza riserve. E poi il mix&match può essere sottolineato dal punto di vista stilistico, abbinando un blazer oversize di taglio maschile o sandali platform.

1/3 Mini abito in velluto e perle - Other Stories

Credits: Curtesy of press office 2/3 Blazer con taglio over - Max Mara

Credits: it.maxmara.com

3/3 Sandali con plateau - Miu Miu

Credits: miumiu.com PREV NEXT

Top+Pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo sono tornati prepotentemente di moda in virtù dei loro infiniti pregi. Non sono troppo seriosi per l’outfit Capodanno, basta puntare su colori bold e/o vitaminici come il blu elettrico. E poi illuminarli con un top corto shiny, in tessuto lurex o tempestato di paillettes.

Massima cura anche per i dettagli e gli accessori: rimani sul blu, ma giocando con le sue diverse gradazioni. Concediti un paio di guanti opera – quindi lunghi – e décolleté in vernice, oppure sinuosi sandali!

1/5 Top lurex Shein

Credits: Curtesy of press office

2/5 Pantaloni flare - Motivi

Credits: motivi.com 3/5 Pouch Medusa Biggie - Versace

Credits: versace.com 4/5 Guanti in velluto Elsa - Dents

Credits: fr.dentsgloves.com 5/5 Décolleté Love - Ninalilou

Credits. ninalilou.com PREV NEXT

Come Mercoledì

Sei stata anche tu contagiata dalla Mercoledì mania e sei follemente innamorata dello stile gothic chic che contraddistingue il personaggio della serie Netflix? Perfetto: Capodanno è l’occasione giusta per replicare, naturalmente personalizzandolo, il look del ballo scolastico.

Serve un abito nero in tulle, lungo o come minimo al ginocchio, che sia anche caratterizzato da trasparenze piuttosto sobrie. Mercoledì non si preoccupa di sedurre, non dimentichiamolo; ma di contro intriga parecchio, c’è da sottolineare anche questo. I volumi del vestito esigono un ruolo importante. Per quanto riguarda le scarpe, può anche tu sposare la causa delle Mary Jane platform oppure scegliere le slingback. Una borsa a spalla o a mano, a sua volta rigorosamente nera, e puoi dare il via alle danze di Capodanno!

1/3 Abito lungo in tulle - Twinset

Credits: twinset.com 2/3 Miss Jane - Christian Louboutin

Credits: eu.christianlouboutin.com 3/3 Hanbag - H&M

Credits: 2.hm.com PREV NEXT