U n must have che mette d'accordo tutte, anche per la sua versatilità. Ma quando arriva il momento di scegliere le calzature, titubanze e indecisioni diventano naturali. Vediamo come uscirne alla grande!

Classici, ma anche perfetti componenti di un look casual; adatti a qualsiasi bodyshape e qualsiasi contesto, incredibilmente versatili e perennemente chic: sì, ci riferiamo ai pantaloni palazzo. A vita alta o meno, dai colori più diversi, sono presenti nell’armadio di ogni fashionista degna di questa definizione. Anche perché creare le combo giuste è davvero roba di pochi secondi; dal blazer alla più basic delle t-shirt, risulta davvero improbabile che un capo non stia bene con questa tipologia di pantaloni.

Solo a un certo punto può sorgere qualche difficoltà: quando si arriva, cioè, a scegliere cosa indossare ai piedi. Insomma, quando si parla di pantaloni palazzo e scarpe l’empasse è comprensibile e il dubbio lecito.

Ma scommettiamo che tra qualche minuto saprai perfettamente quali modelli indossare con i tuoi panta-palazzo preferiti?

Sneakers

Pantaloni palazzo e scarpe ginniche (aka le sneakers): l’abbinamento preferito dagli zoomers. Se bianche, ancora meglio. Comunque sia, l’optimum è puntare sul mix&match per non snaturare i palazzo pants e la loro anima chic. Lascia da parte felpe oversize e capospalla sporty, dunque. Completa invece il tuo outfit con capi e accessori classici come i pantaloni stessi e anche eleganti. Quanto a colori, scegli quelli chiari e neutri. Ed eventualmente c'è sempre l'amato nero, of course.

Mocassini

Altro sodalizio da promuovere è quello con i mocassini, che aggiungono un tocco mannish decisamente glam. In questo caso, lo street style suggerisce caldamente di optare per un modello chuncky: la “suola carrarmato” non solo è di tendenza, per quanto permette di evitare che le scarpe vengano occultate dall’orlo lungo dei pantaloni. L’essenzialità è a sua volta una buona mossa per portare a compimento il tuo look.

Kitten heels

Restiamo sulle altezze contenute ma spostiamoci su un altro fronte: ecco i kitten heels. Raffinati, perfetti anche per chi non ha ancora familiarizzato col tacco alto, azzeccati dalla mattina alla sera. Per comporre la tua mise, a questo punto hai diverse possibilità. Puoi continuare a percorrere la strada del bon ton, magari scegliendo una giacca in tweed, oppure divertirti coi colori accesi e bilanciare i volumi con micro cardigan o pullover slim. O mescolare drasticamente le carte, sposando la causa dello stile urban e magari pure del total black.

Pumps

L’accoppiata per eccellenza: pantaloni palazzo e pumps. Tacco alto, volendo altissimo. E puoi andare dove vuoi, anche a una cerimonia o al più formale e serioso degli eventi. Con la certezza di essere ultra glam. Se ti sembra però una combo troppo classica, lasciati guidare dalla creatività e personalizza. Per esempio scegliendo pantaloni con stampe fantasia, nonché pumps dai colori vibranti e/o arricchite con dettagli preziosi. “Classico”, nella moda, può anche far rima con “libertà espressiva”. Ah! La scarpa a punta è da preferire.

Sandali

Sandali e pantaloni palazzo? Certo che sì. La cosa ancora più bella è che il matrimonio funziona anche durante la stagione fredda, risultando ancora più chic. Ma in autunno e in inverno è meglio scegliere un tacco medio-alto, anche a blocco, evitando invece i sandali flat. Con un blazer dal taglio classico, anche doppiopetto, hai ottenuto la mise perfetta per un’occasione speciale; con un pullover e un giubbotto smanicato hai un perfetto outfit per la quotidianità. Per raggiungere la perfezione, in ogni caso, scarpe e pantaloni dovrebbero essere cromaticamente contrastanti. Se non sei in vena di colori, nero+neutro e hai risolto.

Texani

Gli stivaletti alla caviglia o al polpaccio, con tacco più o meno alto e più o meno sottile, vanno a nozze con i palazzo pants e ormai lo sappiamo bene. Le reginette dello street style, però, hanno deciso di andare oltre. Osare un po’. Come? Abbinando, invece, gli stivali texani. Grintosi, per certi versi rustici, quasi da bad girl: no, in teoria non c’entrano proprio nulla con i pantaloni palazzo. E il gusto è proprio questo!

Maxi plateau

La stagione d’oro del maxi plateau prosegue e attraversa le… stagioni. In estate come in inverno, quelle (comode) altezze vertiginose continuano a sedurci. Ed era naturale che provassimo l’abbinamento con i pantaloni palazzo: beh ragazze, esperimento riuscito. Sarà per quel pizzico d’ironia, sarà per l’originalità. O, ancora una volta, per il fascino dei contrasti. Allora amplifica il concetto di maxi con pantaloni dalla gamba molto larga e poi compensa col resto del look, riequilibrando le proporzioni. Nulla dev’essere lasciato al caso!