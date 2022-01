T utte pazze per il Pantone 2022 Very Peri! Ma quali caratteristiche ha questo bellissimo punto di pervinca? E a quale palette della Color Analysis appartiene? Ecco la guida che risponderà a tutte le tue domande

Sembra un semplice lilla, ma non è: parliamo di Very Peri, ovvero il punto di pervinca più puro che esista. È l’ormai celebre tonalità n. 17-3938, ovvero la nuance eletta Color of the Year 2022 da Pantone, che in pochissime ore ha già spopolato conquistandoci praticamente tutte!

Si tratta di una sfumatura molto particolare che, come ci dice Pantone stesso “è ambasciatrice di una nuova prospettiva e visione dell’amata e cara famiglia dei blu, di cui abbraccia le qualità ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola-rosso”.

Insomma, un blu violaceo energico che si propone di tenere alto lo stendardo dell’empowerment giocando su nuovi color-mix. Pensiamo davvero non esista tonalità più giusta per iniziare questo 2022 con carica, ottimismo e audacia!

Ebbene, sappiamo di non essere le sole ad esserci innamorate a prima vista: Very Peri ha già rubato moltissimi cuori ed è in procinto di entrare in altrettanti guardaroba. Ma come utilizzare questa sfumatura nel modo migliore?

Come sempre la risposta ci arriva dall’Armocromia. Ecco una guida che svelerà le caratteristiche del Color of the Year 2022, a chi dona davvero e le combo cromatiche più cool e vincenti da sfruttare nei tuoi look a base di Very Peri. Scommetti che resterai sorpresa?

Pantone Very Peri: a chi dona secondo l’Armocromia

Diciamocelo: a prima vista ha ingannato moltissime Armo-addicted!

Ebbene sì, il fatto di appartenere alla famiglia dei blu e di essere una tonalità medio-chiara ha fatto pensare alle più alla palette Summer; ma (spoiler) così non è. Vediamo nel dettaglio quindi caratteristiche e stagione armocromatica del Very Peri!

Si tratta di una shade piuttosto chiara è vero, ma è anche luminosa e brillante, decisamente non un classico lilla! Tuttavia la differenza più importante del Very Peri è rappresentata dalla percentuale di rosso che contiene, peculiarità che fa di questa sfumatura di blu un’eccezione specialissima. Si tratta infatti di una di quelle poche nuance appartenenti alla famiglia dei blu che entra di diritto nelle fila dei colori a sottotono caldo!

Credits: Getty Images

Riassumendo dunque: valore chiaro, brillante e caldo… chi potrà indossare questo pervinca in perfetta armonia? Le fortunatissime Spring ovviamente, ovvero le detentrici della palette che, grazie a caratteristiche comuni, è davvero l’anima gemella del Pantone dell’anno!

Credits: Getty Images

Non ne sei ancora convinta? Beh, le tre combo-colore con Very Peri che abbiamo pensato te lo confermeranno (e sono tutte con colori-gregari tratti dalla nicchia cromatica della Primavera!).

Very Peri + Verde

Uno degli abbinamenti più hot con il Very Peri? Quello con il suo complementare: il verde!

Fidati di noi si tratta di un’autentica bomba: le due nuance si esaltano a vicenda creando un color mix audace e assolutamente perfetto nello stesso tempo.

Oh sì, accosta il tuo pervinca con una tonalità green calda e luminosa - come nella migliore delle tradizioni Spring – e preparati ad innamorarti follemente. Sarà la soluzione cromatica cool che salverà le sorti anche dei look dalle linee più basic: scommettiamo che non la lascerai più?

Credits: Getty Images

Very Peri + Giallo

Metti un pezzo in Very Peri e fallo incontrare con tocchi di giallo caldo e brillantissimo. Otterrai un mix cromatico pazzesco!

Utilizza questa combo per look dall’altissimo tasso di coolness - avendo cura di bilanciare bene le due tonalità - e preparati a stregare tutti.

D’atro canto Pantone ci sta chiedendo qualche azzardo per valorizzare al massimo una sfumatura che fa del suo essere audace la propria forza. Perché non osare fino in fondo?

Credits: Getty Images

Very Peri + Corallo

Cosa succede se peschiamo una tonalità più vicina alla famiglia dei viola sulla ruota cromatica per accompagnare Very Peri? Accade che otteniamo un mix meno impattante, ma più raffinato e facile da portare.

La cosa importante sarà scegliere una nuance calda e brillante, da utilizzare con la giusta misura su un accessorio, come una borsa o un bijoux. Noi abbiamo pensato a un bellissimo color corallo, che con il Very Peri sta davvero come “il cacio sui maccheroni”: cosa te ne pare?

Credits: Getty Images