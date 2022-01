U n verde un po’ magico si prepara ad entrare nei nostri guardaroba! È Leprechaun, una nuance elegante e avvolgente tutta da amare. Ecco le regole di stile per indossarla al meglio

La tavolozza dei verdi è tra le più hot dell’inverno 2022. Ma quale sfumatura regna sovrana nel popolo dei “green”?

Pantone Color Institute non ha dubbi in proposito: è Leprechaun (n. 18-6022), descritto come “una meravigliosa tonalità di verde emblematica dei leprechaun, i folletti della mitologia e del folklore irlandesi”.

E in effetti si tratta di una sfumatura capace di farci sognare, brillante e luminosa ma anche molto raffinata. Sarà un vero asso nel guardaroba insomma, ma di chi? E soprattutto come abbinare questo verde con successo?

A queste domande rispondono Armocromia e regole di stile, mentre noi aggiungiamo una selezione di pezzi in Leprechaun “dritta-dritta” dalle nuovissime collezioni. Pronta a scoprire il Pantone-trend più brillante e profondo del momento?

Pantone Verde Leprechaun: a chi dona secondo l’Armocromia

Lo abbiamo detto e ripetuto: il Pantone Leprechaun è un punto di verde profondo ma anche molto brillante. E proprio il suo essere particolarmente luminoso diviene in un attimo dominante!

Tutto il resto passa in secondo piano insomma, il che ci fa pensare immediatamente ai sottogruppi che, in Armocromia, condividono col verde-Pantone del momento la stessa caratteristica in modo così peculiare.

Se stai pensando agli spicchi Bright hai fatto centro! E sì, saremo dirette: poco importa che tu sia Winter o Spring secondo la teoria delle quattro stagioni della Color Analysis, se la tua dominante è la brillantezza il Leprechaun è di certo un verde da inserire di corsa nel tuo armadio!

Zooey Deschanel, Winter Bright

Credits: getty Images

Pantone Verde Leprechaun: come e quando utilizzarlo

Il verde Leprechaun ha la particolarità di riuscire ad essere sempre poco scontato in un look, senza però apparire mai eccesivo. Anzi - nonostante la sua brillantezza così caratteristica - riesce ad essere decisamente chic, il che ne fa una bellissima alternativa a colori jolly basici e ben più “classici”!

Molto bello per scarpe e borse di ogni genere e sorta, è una scelta favolosa anche per pezzi “preziosi” e raffinati, come slipdress in seta o tailleur.

Credits: Getty Images

Insomma, possiamo affermare con una certa sicurezza che il verde dell’inverno 2022 sarà una sfumatura decisamente passepartout, da usare indifferentemente in quota di minoranza per ravvivare un outfit (su piccoli pezzi o accessori) oppure su capi importanti e in total look (anche per situazioni dal dress-code elegante o formale). Che dire, Leprechaun: no limits! Cosa aspetti ad inserirlo nell’armadio?

Credits: Getty Images

Pantone Verde Leprechaun: i color-mix

Anche i color-mix con questo bel verde sapranno dare molte soddisfazioni!

Lo abbiamo detto: il Pantone Leprechaun ha lo charme dei “grandi classici”, il che lo rende perfetto da accostare con naturalezza anche a colori piuttosto forti e vivaci.

Credits: Getty Images

Provalo col viola o col bluette per effetti raffinatissimi, con l’azzurro per un twist delicato di carattere e con l’arancio per combo più cool: comunque sarà un successo di stile tutto da replicare!

Credits: Getty Images

Pantone Verde Leprechaun: i best-of per l’inverno 2022

Ed eccoci al momento che aspettavi: ora che abbiamo tutte le “istruzioni per l’uso” di Leprechaun possiamo darci allo shopping! Ecco la nostra selezione di pezzi in Pantone 18-6022.

1/10 Slipdress ALESSANDRA RICH

Credits: farfetch.com 2/10 Borsa con catena BOTTEGA VENETA

Credits: farfetch.com 3/10 Felpa con cappuccio THE ATTICO

Credits: mytheresa.com 4/10 Orecchini MONICA VINADER

Credits: farfetch.com 5/10 Slingback STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com 6/10 Teddy coat ZARA

Credits: zara.com 7/10 Maglione girocollo BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com 8/10 Balzer con logo all-over GUCCI

Credits: mytheresa.com 9/10 Décolleté ROGER VIVIER

Credits: rogervivier.com 10/10 Borsa con micro borchie VALENTINO GARAVANI

Credits: valentino.com PREV NEXT