Pantone: 5 tendenze colore fall winter

L e nuance che ci faranno perdere la testa questo inverno? Eccone 5 targate Pantone a cui sarà difficile dire di no! Scopri con noi come indossarle al meglio e a chi donano davvero secondo l’Armocromia

Colori e tendenze fall winter 2021/22: cosa dice Pantone a riguardo? Semplice: fa il punto sulle sfumature più cute presenti nelle collezioni e chiarisce quali saranno le tonalità più calde su cui puntare per la stagione fredda.

Nel “Volume 1” abbiamo già incontrato 5 nuances irresistibili. Ebbene ora, per completare la selezione proposta da Pantone, ne conosciamo insieme altre 5!

Questi colori – insieme ai colleghi già passati in rassegna – rappresentano i color trend che quest’inverno ci faranno venire voglia di novità nel guardaroba! Ma attenzione: prima di scegliere le tue preferite, leggi con attenzione le istruzioni per l’uso di ogni nuance!

Scopri con noi a chi donano davvero secondo l’Armocromia, come portarle e – dulcis in fundo – preparati ad innamorarti delle nostre selezioni per lo shopping, pensato proprio sui colori di tendenza Pantone fall winter 2021/22.

Pronta ad individuare le sfumature con cui ridipingere il tuo guardaroba per la stagione fredda?

1- Illuminating

Pantone 13-0647, aka Illuminating.

Si tratta della tonalità di giallo eletta (in combo con Ultimate Gray) Color of the Year. Pantone Color Institute qualche mese fa ci presentava infatti così questa sfumatura calda ed energica: “allegro e socievole, questo giallo ottimista offre la promessa di una giornata soleggiata”. Insomma non molto tempo fa Illuminating si palesava come la proposta cromatica giusta dalla quale ripartire con ottimismo e oggi continua ad essere un color trend imperdibile tutto da indossare.

Ma quali sono le sue caratteristiche? È senza dubbio un colore caldo e – come dice il nome stesso – altamente luminoso e brillante. Vediamo dunque chi potrà infilarlo di corsa nel guardaroba!

Ideale per dare una sferzata di energia a qualsiasi look (potrai provarlo a “piccole dosi” sugli accessori, ma anche “in grande” accostato a tonalità più classiche) è un colore assolutamente perfetto per la palette Spring. Se è la tua categoria armocromatica di appartenenza ti consigliamo di non lasciartelo scappare!

1/4 Cappotto HAVEONE

Credits: haveone.it 2/4 Borsa a mano DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com 3/4 Crop top STELLA McCARTNEY

Credits: stellamccartney.com 4/4 Blazer SAINT LAURENT

Credits: farfetch.com PREV NEXT

2- Leprechaun

Pantone 18-6022, aka Leprechaun.

Il nome ce lo lascia intuire: è una sfumatura di verde, profonda e brillante. Pantone Color Institute descrive questa sfumatura come “una meravigliosa tonalità di verde emblematica dei leprechaun, i folletti della mitologia e del folklore irlandesi”.

Il Leprechaun è senza dubbio una nuance caratterizzata principalmente da una grande brillantezza. Per chi sarà davvero un jolly da giocare con successo?

Ideale per arricchire mise chic, ma che non vogliono passare inosservate (funziona alla grande sia su accessori che su completi dal taglio classico), è senza dubbio il colore giusto per gli spicchi Bright delle palette Winter e Spring. Se è il tuo caso, prova e non resterai delusa!

1/4 Mini-bag VALENTINO GARAVANI

Credits: valentino.com 2/4 Flared pants OTTOD'AME

Credits: yoox.com 3/4 Copricapo in lana MIU MIU

Credits: mytheresa.com 4/4 Blazer DIXIE

Credits: dixiefashion.com PREV NEXT

3- Pale Rosette

Pantone 13-1716, aka Pale Rosette.

Si tratta di un particolare punto di rosa, molto girly e delicato nello stesso tempo, che richiama alla mente i tutù delle ballerine. Lo stesso Pantone Color Institute ce lo presenta come “un rosa tenero, gentile e romantico”.

Il Pale Rosette ha di certo un sottotono freddo ed è un colore soft e chiaro. Chi potrà indossarlo all winter long?

Questo rosa dolce e delicato è la scelta giusta per tocchi di femminilità sbarazzina. Da scegliere su accessori o su pochi pezzi selezionati ad hoc, è consigliatissimo per le amiche Summer, specialmente per il sottogruppo Light.

1/4 Hand-bag CHLOÉ

Credits: farfetch.com 2/4 Calzettoni in lana ARKET

Credits: arket.com 3/4 Pencil skirt in maglia ZARA

Credits: zara.com 4/4 Sciarpa in lana ACNE STUDIOS

Credits: mytheresa.com PREV NEXT

4- Mykonos Blue

Pantone 18-4434, aka Mykonos Blue.

Si tratta di una sfumatura luminosa, che Pantone Color Institute ci descrive come “un blu vivace che evoca il mar Egeo”.

Il Mykonos Blue è un colore a base fredda e dalla buona intensità. Vediamo su quali stagioni dell’Armocromia funziona davvero e come indossarlo.

Mykonos Blue è una sfumatura molto bella se utilizzata quale sostituta meno scontato di nero and co. Da provare dunque senza sosta su capi chiave del guardaroba, dagli accessori importanti ai capispalla. Bellissimo se appartieni alla stagione Winter dell’Armocromia!

1/4 Cappotto MARELLA

Credits: marella.com 2/4 Maglia UNITED COLORS OF BENETTON

Credits: benetton.com 3/4 Crossbody bag BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com 4/4 Abito in maglia PINKO

Credits: pinko.com PREV NEXT

5- Adobe

Pantone 17-1340, aka Adobe.

Un marrone avvolgente, raffinato e poco scontato. Come ci racconta Pantone Color Institute “Adobe è una tonalità terracotta essiccata al sole, calda e incoraggiante”.

Questo colore ha un sottotono spiccatamente caldo e ha valore e intensità medi. Hai già indovinato le categorie che potranno permettersi di farne buona scorta per l’inverno?

Molto bello su capi e accessori in pelle o sul suede, è un colore sofisticato da utilizzare a più non posso in modo trasversale su tutta la base guardaroba. Sempre che tu sia una fortunata Autumn, oppure appartenga allo spicchio Warm della palette Spring! Per tutte le altre… meglio girare alla larga!

1/4 Pantaloni NANUSHKA

Credits: nanushka.com 2/4 Stivali LORO PIANA

Credits: mytheresa.com 3/4 Gonna in pelle PRADA

Credits: mytheresa.com 4/4 Maglione in lana ALLUDE

Credits: farfetch.com PREV NEXT