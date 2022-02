I l giorno più romantico dell’anno si avvicina! Dallo street style 4 idee outfit in perfetto stile Valentine’s Day a cui ispirarti

All you need is love! Oh sì, quest’anno più che mai tutto ciò di cui abbiamo bisogno è fare il pieno di good vibes e – tanto, tantissimo – amore.

E quindi ben venga San Valentino, con tutto il suo carico di romanticismo ed entusiasmo! Anzi, occhio che il 14 febbraio si avvicina a grandi passi: è decisamente giunto il momento di pensare a come festeggiarlo e di mettere a punto il look giusto per l’occasione.

Beh, niente panico: sull’ultimo punto ci pensiamo noi a darti una mano!

Abbiamo passato al setaccio tutte le idee outfit più romantiche e sfiziose da cui prendere spunto per il tuo San Valentino ideale, qualsiasi esso sia.

Tieniti forte dunque: ecco dallo street style ben 4 ispirazioni look da batticuore che ti faranno (letteralmente!) innamorare.

1. Regina di cuori

Una pioggia di cuori suonerà forse un po’ “didascalica”, ma diciamocelo: la dolcezza a San Valentino non è mai abbastanza! E quindi sì: il primo look a cui ispirarti per il tuo Valentine’s Day è un mix and match semplice che si gioca tutto sul pattern più amato da Cupido. Insomma, cala l’asso di cuori!

La “ricetta”? Maxi gonna (ovvero un pezzo che già di suo sprizza romanticismo da ogni fibra!) con stampa hearts all-over abbinata a un bel maglione caldo in lana rossa (che poi è il colore dell’amore!), saranno i protagonisti di un outfit pratico e perfetto per una festa degli innamorati all’insegna della tenerezza!

2. Un dettaglio romantico

I dettagli fanno la differenza, anche a San Valentino!

Come? Mettendo a punto un look semplice e comfy, ma con un piccolo particolare che - anche solo soletto - esprima dolcezza.

Perciò tira fuori dall’armadio tranquillamente il tuo cinque tasche in denim preferito e punta tutto sul dettaglio da batticuore che preferisci. Potrebbe essere un cardigan rosso con bottoni-hearts, ma anche una mini bag oppure un bijoux a forma di cuore. Insomma, libera la fantasia, indossa un blazer raffinato e via… goditi San Valentino!

3- Dillo con una t-shirt!

Una t-shirt può essere molto più di un capo di abbigliamento! Oh sì, può diventare un messaggio da dedicare a chi vuoi tu… ci hai mai pensato?

E quindi ecco la nostra idea sbarazzina per un San Valentino davvero dolcissimo: inserisci in un look giocato su colori e dettagli romantici (rosa e rosso, ruches e fiocchi…) una t-shirt con una stampa a tema. Sarà il pezzo che “urla” amore e nel contempo porta una nota di coolness al mix and match!

4. Rosa a go-go

San Valentino chic in vista? Se stai cercando un look per una serata davvero speciale che richiede un dress-code glamour e girlish, allora l’ideale sarà puntare su un colore “a tema” ma meno squillante del rosso: l’intramontabile rosa cipria! Da sola, questa sfumatura così delicata, farà il grosso del lavoro in termini di romanticismo. Se poi le si accosta un pezzo con dettagli iper-femminili come piume, fiocchi o volant non ti servirà altro: avrai a disposizione un outfit dolcissimo da sfoderare per un Valentine’s Day scintillante!