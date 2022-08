D i passerella (quella dell'alta moda) in passerella (quella della spiaggia), lo slip dress conquista le it-girls e l'estate 2022. Ecco tutto quello che devi sapere per portarlo con stile. Sì, anche per Ferragosto!

L’abbiamo visto indossato dalle modelle sulle passerelle di alcuni brand iconici, dalle influencer nel front row e agli aventi, dalle celebrità sui red carpet. Diciamocelo: se lo slip dress - l’abito scivolato che ricorda una sottoveste - nel 2021 aveva vissuto una vera e propria "golden age", in questa prima parte di calendario si è decisamente confermato come caposaldo del guardaroba. E lo slip dress per l'estate 2022 pare essere un pezzo jolly a cui nessuna ha intenzione di rinunciare!

Il merito è della versatilità e dell’estrema adattabilità. Nato per abbracciare e accompagnare le curve, esaltare la femminilità e regalare immediatamente un allure da diva, può essere rivisitato in chiave più casual se sdrammatizzato con accessori, scarpe e mix and match ad hoc. Come per esempio la semplice t-shirt bianca da indossare sotto (o sopra), una maglia oversize, un paio di jeans skinny e un blazer. Ma vediamo meglio come indossare lo slip dress per questa estate 2022.

L’identikit dello slip dress

Prima di addentrarci nei consigli di styling per uno slip dress in perfetto stile estate 2022, spendiamo qualche parola per dare l’identikit del perfetto abito sottoveste. È il vestito femminile per eccellenza, di raso o seta, contraddistinto scollatura profonda (spesso anche sulla schiena), le spalline sottili e la linea morbida e scivolata che ricorda proprio quella di una sottoveste.

L’epoca d’oro dello slip dress sono stati gli anni ’90. Quell’abito raffinatissimo e sensuale nella sua semplicità ed essenzialità è stato indossato da icone di stile come Carolyn Bessette-Kennedy, Lady Diana, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Kate Moss.

Nel corso degli anni lo slip dress non è mai davvero passato di moda, e sono state molte le celebrità che vi hanno fatto ricorso per eventi glamour. Da qualche tempo però, complice il ritorno dei trend degli anni ’90 e primi 2000 sulle passerelle e nelle vetrine, le giovanissime icone di stile contemporanee lo hanno (ri)scoperto: Kendall Jenner, Zendaya, Dua Lipa, Bella Hadid ed Emily Ratajkowski sono soltanto alcune.

Lo slip dress è insomma l’abito da party per eccellenza (sì, anche per la cena di Ferragosto!), e per la stagione calda custodirlo nel guardaroba è garanzia di avere sempre il look adeguato a portata di mano. Con un po’ di creatività, inoltre, lo slip dress può essere indossato non solo al calare del sole ma anche di giorno, al mare come al rientro in città: ecco qualche tip per look con lo slip dress "estate 2022 edition".

Il fascino senza tempo del “little black dress”

Credits: Getty Images

Nero, semplicissimo e di ottima fattura: la massima espressone dello slip dress è nella variante classica, ideale per occasioni più eleganti o formali. Sensuale senza essere eccessivo, è la tela perfetta su cui costruire il look giocando con bijoux luminosi e stiletto. Con chiodo di pelle e anfibi assume invece un’aria molto più rock: a voi la scelta. Sarà perfetto (anche) per un rientro in città in grande spolvero!

Stampe e colori

Credits: Getty Images

Più casual e perfetto per le giornate al mare nella variante colorata, magari abbinata a una fantasia. La linea resta invariata - spalline sottili, scollatura accentuata e lunghezza al polpaccio - ma il look è subito più sbarazzino e informale. Casual con sandali flat, cool con varianti "ugly sandals" ed elegante con modelli gioiello sarà il compagno perfetto per iltuo Ferragosto (ma anche per tutta l'estate!).

Essenziale e romantico

Credits: Getty Images

Ispirandosi al nightwear, lo slip dress si sposa bene con tinte pastello o delicate come il rosa, il cipria, l’azzurro il verde menta. La variabile è legata ai colori della palette personale, ma una volta scelta la tonalità bastano un paio di sneakers bianche per completare il look in modo più grintoso. In total-pink resta un inno al romanticismo.

T-shirt mania

Credits: Getty Images

Un altro modo di indossare lo slip dress è quello abbinarlo a una semplice t-shirt, bianca o stampata che sia. Un livello base di “layering” per rendere subito l’abito meno formale e più grunge, soprattutto se abbinato a un paio di tank boots o di chunky sandals.

Con la cintura da gipsy

Credits: Getty Images

Le amanti del look gipsy adoreranno la versione slip dress stretta in vita da una cintura, possibilmente di cuoio. Un ottimo escamotage anche per evidenziare il punto vista e sblusare l’abito modificando la lunghezza e il modo in cui cade, senza andare a toccare l’orlo.

Audace e colorato

Credits: Getty Images

Un’esplosione di sensualità, lo slip dress rosso fuoco con scollatura che lascia intravedere la bralette a contrasto. Un look da provare per le occasioni più glamour, per chi vuole osare. Altra idea per i tuoi party estivi più hot!

La versione corta

Credits: Getty Images

Il classico slip dress “chiama” la lunghezza al polpaccio, ma nulla impedisce di optare per la variante corta e puntare sulla gamba nuda. Specie per questa estate 2022 in cui il "micro" è tornato un po' in tutte le salse.

In questo caso comunque meglio scegliere un modello semplice, quasi basic, per poi giocare di più con gli accessori: il choker, per esempio, ma anche collane di diverse lunghezze oppure bangles ai polsi.