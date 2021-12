D alla moda giungono nuovi input, individuare le tendenze più adatte a noi non è sempre facile. Ma ecco in soccorso le stelle, con il loro responso!

Ti guardi intorno e sì: i trend per la stagione invernale 2022 sono decisamente cool. Com'è giusto, però, anche tu ti chiedi quali possano fare al caso tuo. Non è solo una questione di gusto: non tutto sta bene a tutti. E allora, se sei in preda a dubbi e dilemmi, che ne dici di accogliere i suggerimenti dello zodiaco? Per ogni segno c'è una risposta.

Ariete

La donna Ariete è tenace, orgogliosa, determinata. Anche impulsiva, ma solo quando sente di avere determinate certezze. Allo stesso tempo, non è raro che si stanchi presto di qualcuno o qualcosa e venga presa dalla voglia di cambiare. Anche nel rapporto con la moda è così, di conseguenza il suo guardaroba è in continua evoluzione e mutamento. E se è vero che le varie tendenze non la condizionano, è anche vero che alcuni la seducono totalmente perché, in qualche modo, la rispecchiano. È il caso dei mocassini e delle parigine platform o comunque con la suola importante, interessante rivisitazione dei modelli classy. Hai già fatto la tua sessione di shopping?

Toro

Il Toro è il segno governato da Venere e tu, di conseguenza, sei fra le donne più sensuali e femminili di tutto lo zodiaco. Sai anche essere dolce e materna, ma ciò non toglie che possiedi anche una gran dose di testardaggine. Ti piacciono le cose belle e il tuo stile lo dimostra chiaramente: non ti sbilanci, non ami stupide con effetti speciali, preferisci la raffinatezza e l’eleganza sobria. Anche se al momento opportuno sai diventare anche più grintosa, intendiamoci. Fra le tendenze del momento, quella che fa davvero per te è la minigonna a quadri. Anche tartan, ma non necessariamente. Con pieghe oppure ad A. Ha quell’aspetto un po’ retrò che ti conquista, e d’altra parte si presta ai più svariati abbinamenti. E poi, anche grazie ai giochi di colore, ti valorizza con quella classe per te indispensabile.

Gemelli

Di certo hai sentito mille volte dire che chi appartiene al segno dei Gemelli ha una personalità duale, una doppia faccia. Sono solo pregiudizi, lo sai anche tu. Piuttosto, il Gemelli è il più imprevedibile e versatile di tutti, questo sì. Ed è una qualità, soprattutto quando si traduce in un grande spirito di adattamento e in una grande curiosità, in un desiderio di conoscenza. Il tuo stile è esattamente come te: flessibile. Nel tuo armadio, i capi più classici sono affiancati da quelli più il cool e sei anche molto abile nel mix&match. Il fashion trend che non puoi bypassare sono i pantaloni cropped, che lasciano scoperta la caviglia e si sposano perfettamente con le scarpe più diverse: dalle sneackers alle décolleté, dai sandali alle Mary Jane passando dagli anfibi.

Cancro

La donna Cancro è romantica, amante della tranquillità, un tantino lunatica. Ha un carattere socievole ma anche l’esigenza di concedersi dei momenti di solitudine. Il suo è uno stile fondamentalmente semplice, proprio come lei. Ama i capi morbidi, avvolgenti, in qualche modo rassicuranti. Così come non farebbe mai a meno dei cult, cominciando dal tubino nero, e delle borse: ne ha tante, ne vorrebbe sempre di più. Abbiamo azzeccato, vero? Allora sappi che in cima alla classifica delle tendenze che meglio ti rispecchiano c'è il maglione a collo alto in lana o cashmere: casual chic, versatile, soffice. Coi colori puoi sbizzarrirti, ma ti suggeriamo di non rinunciare al bianco.

Leone

Il tuo animo da leader è universalmente riconosciuto, donna Leone. Sei sicura di te, riesci a portare avanti e affermare le tue idee, raggiungere i tuoi obiettivi, e sei anche un punto di riferimento per chi ti è vicino. Hai un carattere allegro e positivo, la tua compagnia è davvero gradevole. Impossibile annoiarsi! La moda è per te fondamentale, curi il tuo stile in ogni dettaglio, lo personalizzi al massimo. Partendo, nella maggior parte dei casi, dalle ultime tendenze. Le stelle ti suggeriscono di puntare sugli abiti lunghi in maglia, che stanno conquistando tutte. Esaltano le forme con classe, sono caldi, si rivelano adatti a qualsiasi momento della giornata. Se ne scegli uno dalle linee molto morbide, completa la mise con una cintura in vita!

Vergine

Tutte pazze per il cardigan lungo, tornato di moda e più glam che mai. Una delle tendenze più forti della stagione. Lungo, sì, ma anche piuttosto largo, con spalle oversize e una vestibilità comoda. E proprio il cardigan è il capo che gli astri suggeriscono alla donna Vergine, dotata di un grande senso pratico e animata da tanta energia, ma anche determinata nel cercare – e tener stretto - tutto ciò che le trasmette benessere. Che si tratti di situazioni, persone e, appunto, indumenti. Non solo. Il cardigan è un indumento iper femminile che rende possibile, per quanto riguarda gli abbinamenti, la massima libertà. Puoi osare e divertirti!

Bilancia

Sai ascoltare, sei leale nei rapporto con gli altri e dai anche ottimi consigli. Non solo. Per te, cara donna Bilancia, l’armonia è un obiettivo prioritario. Una filosofia di vita, anche. La costruisci, la alimenti e tieni lontano chi minaccia di romperla. Puoi sembrare permalosa e suscettibile, ma in realtà tutto parte da lì. Il tuo stile è equilibrato, sobrio, sensuale ma sempre chic. Difficile, se non impossibile, vederti con mise ultra sexy. Ti piacciono piuttosto le gonne lunghe, i blazer, i cardigan, in generale i tessuti corposi. La tendenza che non puoi farti scappare? Il cappotto XL. Classico ma non troppo, proprio per via dei volumi… Amplificati. Da lasciare aperto, se non fa molto freddo, affinché si intraveda il resto della mise. Il vedo-non-vedo, in tutte le sue espressioni, è sempre vincente. E se sei indecisa sul colore, l'armocromia può esserti di grande aiuto.

Scorpione

Per molti, sei una donna misteriosa. Ciò è vero solo in parte, nel senso che più che altro sei estremamente riservata e ti apri veramente soltanto quando ti senti a tuo agio e ti fidi al 100 per cento. Metti limiti e paletti ben definiti, per superarli bisogna darsi parecchio da fare. Ecco perché risulti così “difficile”, enigmatica e al contempo tanto, tanto affascinante. Il tuo stile è un inno alla femminilità, non è raro che tu ti diverta a provocare e, in generale, sai come valorizzare la tua fisicità. Il trend che può stuzzicarti è il maglione girocollo con maniche a sbuffo: un po’ vintage, ma soprattutto originale. Con i giochi di aderenze e volumi più ampi mette in risalto il décolleté, il collo e le spalle. Non puoi resistere!

Sagittario

Sei uno spirito libero, amica del Sagittario, ma allo stesso tempo gli altri sono molto importanti per te. Nel senso che ti piace stare in mezzo alla gente, trascorrere lunghi momenti in compagnia e condividere esperienze. Sei una persona carismatica e attraente. Cosa c’è nel tuo armadio? Un po’ di tutto, dai capi iconici a quelli più trendy. Difficilmente salti i tuoi appuntamenti con lo shopping e ti piace stare al passo con la moda, ma anche personalizzare i tuoi outfit. Passando in rassegne le tendenze del momento, gli astri hanno scelto per te la borsa colorata. Dimensioni contenute, si punta tutto sulle cromie. Che sono accese e brillanti. Fra le più gettonate, segnaliamo il verde bottiglia, il giallo e l’arancio nelle loro declinazioni vitaminiche.

Capricorno

La donna Capricorno è sicura di sé, delle sue doti e capacità, anche del suo aspetto. Sa quello che vuole e come ottenerlo, anche se non mancano i momenti in cui si lascia prendere dall’ansia e da mille dubbi. La sua determinazione e il suo senso pratico, però, l’aiutano a risollevarsi subito o quasi. Il suo look è raffinato, prevalentemente casual chic. Lei non lascia nulla al caso e le piace sentirsi… very cool. Ci sei in tutto? Perfetto. Allora, fra le tendenze più cool, quella che di certo ti manderà in visibilio è la maxi pochette morbida: in pelle o ecopelle, in tessuto, persino in pelliccia ecologica.

Acquario

Sei un tipetto alternativo. Ha un animo ribelle, non ti piacciono gli schemi e non hai neppure particolare simpatia per le regole, anche se le rispetti quando c’è da rispettarle. La tua mentalità aperta ti permette di costruire rapporti solidi con le persone più diverse e a ciò si aggiunge un’abbondante dose di originalità. O ti si ama, o ti si odia. Ma la maggior parte delle persone ti ama! Il tuo modo di vestire ti racconta perfettamente, hai un guardaroba super versatile e variegato. E la tendenza che ti calza a pennello, in senso sia metaforico che letterale, sono gli stivali Chelsea con suola chunky. Comodi, visivamente di grande impatto, grintosi. Egregi rappresentanti del look metropolitano e anche molto più versatili di quanto possa sembrare. Perché sì, stanno bene proprio con tutto.

Pesci

Eccola, la donna più romantica dello zodiaco. Anche sensibile ed empatica, molto attenta agli altri. Soltanto pregi? No, perché i nati sotto il segno dei Pesci sono piuttosto lunatici, capaci di cambiare umore nel giro di pochissimo tempo. Una caratteristica, questa, che si riflette nel loro stile: non si può identificare o definire, è decisamente… mutevole. Lo ammetti? Vero anche, d’altra parte, che alcuni classici – per esempio il trench – di certo non mancano nel tuo armadio. Considerando le attuali tendenze moda, le stelle ti suggeriscono di puntare sui jeans balloon o a vita alta e gamba larga. Che valorizzano la figura al contempo garantendo massima libertà di movimento. E sono decisamente glam!