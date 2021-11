U n armadio in Armocromia? Costruiamolo partendo dal capospalla per eccellenza: il cappotto! Ecco, stagione per stagione, i più belli (e in palette) dalle collezioni fall-winter 2021-22

Alzi la mano chi ha fatto una seduta di Color Analysis, ha ricevuto la propria palette di riferimento e tutte le puntualissime e utilissime indicazioni del caso dalla consulente. Bene, adesso alzi la mano chi ha comunque difficoltà a fare shopping pescando con sicurezza all’interno della propria nicchia di colori.

Allenare l’occhio al colore non è una cosa banale, ci vuole tempo e un po’ di pazienza; siamo pronte a scommettere infatti che le mani al cielo in questo momento non siano affatto poche!

Ebbene, se la tua è tra queste, non temere e prenditi tutto il tempo che ti serve per imparare a (ri)conoscere le cromie nelle loro diverse sfumature: a servirti su un piatto d’argento (o d’oro, a seconda della tua palette!) i best-of della season in corso divisi per stagione armocromatica ci pensiamo noi.

Partiamo dal capospalla per eccellenza: sua maestà il cappotto!

Lo metti sopra a tutto, lo porti spesso e volentieri ed è uno dei pezzi più importanti da avere in palette. Ecco dunque quattro mini-selezioni di cappotti tratti dalle collezioni correnti, una per ognuna delle ormai celebri stagioni dell’Armocromia. Non ti resta che divertirti!

Cappotti per Winter

Colori freddi e profondi e contrasti marcati: ecco a voi una descrizione concisa ma efficace della palette Winter! Dedicata a tutte coloro che hanno un incarnato dal sottotono freddo, colori scuri o medio-scuri e un’intensità alta nel proprio color-mix personale, include tonalità decise a base bluastra (che ben si sposano per ripetizione con le caratteristiche della persona).

Ti riconosci in questo identikit? Bene, se fai parte del mondo delle Inverno, in tema cappotti puoi stare tranquilla: potrai sia fare il “grande acquisto” da sfruttare ora e per sempre oppure concederti con facilità qualcosa di sfizioso on season.

Tanto per cominciare via libera al classico coat nero - selezionabile sia in versione “cappotto classico” che in chiave trench, sia in materiali più “tradizionali” che in pelle o vinile (tanto di tendenza ora) – e, in alternativa, benissimo anche il sempreverde cappotto blu scuro.

Se vuoi qualcosa che giochi di più con il colore invece punta dritto sui viola profondi o sul blu elettrico, di cui sono ricchissime le ultime collezioni. Infine via libera a fantasie molto contrastate (soprattutto il nero più bianco ottico è sempre vincente): perfetti quindi il pied de poule o il quadrettato vichy in versione “macro”, sempre presenti negli showrooms. E ora… non hai che da scegliere!

1 di 4 - Trench in pelle nera PRADA

Credits: farfetch.com 2 di 4 - Cappottino in tweed bianco e nero MIU MIU

Credits: mytheresa.com 3 di 4 - Trench viola KENZO

Credits: farfetch.com 4 di 4 - Cappotto blu elettrico LIVIANA CONTI

Credits: yoox.com

Cappotti per Autumn

Le persone Autunno hanno un sottotono di incarnato caldo e un inconfondibile aspetto dorato, un mix personale soft e colori di occhi e capelli medio-scuri. Le cromie ideali a cui rifarsi saranno quindi a base aranciata (calda) e attenuate, mentre le fantasie dovranno essere poco contrastate.

I cappotti perfetti per te - se Autumn è la tua palette - comprenderanno tutte le tonalità di marrone (dal cioccolato al bruciato) e molto beige. Va da sé che queste sono tonalità “sicure”, perfette per un acquisto importante da portare avanti nel tempo, ma anche tavolozze molto di tendenza da sfruttare per abbinamenti ton sur ton very cute.

Per coloro che vanno a caccia del pezzo più “goloso” invece, consigliamo le tonalità meno brillanti della palette dei verdi (molto bello il sottobosco o la sfumatura meno luminosa del prato) oppure il blu ottanio, che consente mix and match favolosi con colori come il ruggine o il senape. Non male davvero, non ti pare?

1 di 4 - Cappotto fantasia MAX&CO.

Credits: maxandco.com 2 di 4 - Cappotto ottanio MANILA GRACE

Credits: yoox.com 3 di 4 - Cappotto alpaca marrone bruciato MAX MARA

Credits: maxmara.com 4 di 4 - Cappotto verde MANGO

Credits: zalando.com

Cappotti per Summer

Le Summer sono persone dall’incarnato di pelle freddo, colori personali light e un’immagine inconfondibile perché molto delicata. La palette ideale per le persone appartenenti alla categoria Estate comprenderà di conseguenza nuances a base bluastra (fredde), proposte nelle loro sfumature più polverose e meno piene.

Se fai parte del team Summer eccoti dunque qualche pezzo super cool dritto-dritto dalle ultimissime collezioni autunno inverno. I cappotti perfetti per te si muovono sulla scala dei greige, dal perla al grigio medio-scuro (ideale per sostituire il tanto sospirato nero!) e su quella dei blu medi meno brillanti, ma le alternative in colori sfiziosissimi non mancano davvero.

Opzioni favolose e sempre on fire per una Summer sono innanzitutto le tonalità fredde, come il tortora e tutti i grigi sabbiati (bellissimi per i trench), ma la stagione in corso propone anche tutta una serie di pastel color sorprendenti, perfetti da declinare su capispalla dalle linee pulite. Bellissimi (e assolutamente nelle tue corde!) sono senza dubbio il color salvia e il lilla: non lasciarteli sfuggire!

1 di 4 - Cappotto verde salvia ARKET 2 di 4 - Cappotto over check H&M

Credits: hm.com 3 di 4 - Trench tortora BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com 4 di 4 - Cappotto grigio OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Cappotti per Spring

La palette più brillante e vivace di tutte? la Spring, che domande! Le persone appartenenti alla categoria Primavera hanno infatti un incarnato dorato dal sottotono caldo, colori personali medio-chiari e un aspetto visibilmente radioso. La loro palette, per ripetizione, viaggerà su colori accesi e molto vivaci, tutti a base aranciata.

Ebbene, se appartieni a questa categoria non spaventarti: esistono capispalla trasversali e comunque perfetti per le tue caratteristiche! Innanzitutto partiamo dal classicissimo coat color cammello: sapevi che sei tra le poche elette che viene davvero valorizzata da questo colore? Se non ne hai ancora uno fanne decisamente il tuo obiettivo numero uno!

Le altre opzioni vanno dai marroni più chiari e luminosi (come il caramello) ai colori aranciati (come il ruggine), fino ad arrivare al vero e proprio arancio.

Le collezioni autunno inverno poi ci propongono colori sorprendentemente brillanti a piene mani: pesca tra i verdi più luminosi o tra i gialli caldi (come l’ocra) e avrai a portata di mano anche versioni divertenti da sfoggiare nelle occasioni più cool!

1 di 4 - Cappotto verde brillante ZARA

Credits: zara.com 2 di 4 - Trench in pelle COS

Credits: cosstores.com 3 di 4 - Cappotto check LA DOUBLEJ

Credits: ladoublej.com 4 di 4 - Cappotto cammello con frange PINKO

Credits: pinko.com