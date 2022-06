C ool & stylish come una delle Euphoria girls? Potrebbe essere più semplice di quanto pensi: segui la nostra guida al trend Y2K, il cool mood che arriva dritto dagli anni '00s!

La moda, si sa, pesca spesso e volentieri dal passato. E di solito quando accade è un trionfo!

È un po' quello che sta succedendo da due anni a questa parte con uno stile non scontato, che è tutto tranne che clean e minimal.

A cosa ci riferiamo? Ma a quella tendenza che corrisponde al periodo dell’adolescenza per i Millennials di oggi, meglio noto come trend Y2K, il mood che arriva dagli anni '00s e recentemente riscoperto dalla Gen Z.

La domanda sorge spontanea: perché la Generazione Z dovrebbe ripescare uno stile dai primi 2000, se in quegli anni non erano certo loro a scegliere cosa mettersi?

Facciamo un passo alla volta. Immagina un boomerang che, in un modo o nell’altro, torna indietro: ecco la tendenza anni Duemila funziona così. E se ci pensi è quello che accade ciclicamente, esattamente come è stato per trend come la riscoperta della moda sixties o dello stile anni '80.

Ma questa volta la novità sta nel punto di parenza: il web. L'hashtag Y2K - che spopola su Tik Tok (e non solo) - è in realtà l’acronimo del modo di dire inglese Year 2 Kilo.

Okay, l'acronimo più cool del momento non nasce esattamente sui social ma nel terzo millennio (o Millenium bug), epoca che si ricorda per il mix di ansia e bramosia nei confronti del futuro. Ma è lì - su Instagram e Tik Tok - che tutto ha ripreso vita ORA!

Quindi, che dire? Un ringraziamento speciale alla Gen Z che, attraverso il suo modo di comunicare e divulgare tendenze, ha fatto esplodere questo mood per la gioia di tutti i Millenials. E quindi, ecco la nostra guida al trend Y2K... enjoy it!

Y2K, il trend degli '00s

Partiamo dall'inizio. Lo stile delle fashion cool girl (così si chiamano davvero) va di moda come non mai. Questo Y2K trend degli '00s offre davvero tanto... Pezzi shiny, glitters, baguette bags, tank top, colore baby pink, tutto low waist, pantaloni cargo larghissimi e tanto altro.

Ma qual è il real goal di questo trend nel 2022? Facile: ombelico al vento e pancia in bella vista (non a caso erano gli anni dei piercing all’ombelico e delle cinture tempestate di strass da esibire sui fianchi!). Il ritorno ufficiale alla vita bassa ha fatto infatuare anche chi quegli anni non li ha mai vissuti!

In passerella la mini skirt DIY di Miuccia Prada per Miu Miu e tutti quei capi che hanno sfilato per Versace, Givenchy o Balmain hanno dato la conferma di come la mini (o meglio la micro di jeans) e i pantaloni a vita bassa risultino i must-have imprescindibili del momento.

Ma attenzione, ridurre il trend Y2K solo alla vita bassissima sarebbe un grosso errore: anche i crop-top e i bustini in pizzo si sono affermati come un ulteriore pilastro del trend anni '00s , in un impeccabile match con mini e pantaloni baggy. Non meno iconici i vestiti coloratissimi effetto cut out o crochet: basti pensare al completo rosa vintage p/e 2021 firmato Roberto Cavalli e indossato dalla modella Paloma Elsesser, ma possono confermarlo anche stilisti come Alberta Ferretti e Philosophy by Lorenzo Serafini.

Le cool girls dello Y2K

Se nella decade degli anni 2000 la cool girl indiscussa è da sempre Paris Hilton (le altre icone come Britney Spears, Spice Girls, Christina Aguilera, Lindsay Lohan, Mary Kate e Ashley Olsen o Destiny’s Child vengono tutte dopo), oggi a far impazzire i social sono le star come Zendaya, Ariana Grande, Hailey Bieber e Dua Lipa -solo per citare alcuni nomi - fino ad arrivare alla super model Bella Hadid, immortalata sempre più spesso con total look anni 2000 davvero irresistibili.

La loro arma vincente? Reinterpretare i look delle big star che hanno dominato la scena circa una ventina di anni prima e far proprio il boom del momento. Parliamo della serie tv “Euphoria” che, attraverso un comeback agli stili in voga nei primissimi '00s (a proposito: complimenti a Heidi Bivens, la costumista della serie!), ha fatto assaporare alla Gen Z i questi bizzarri anni, fino a farla letteralmente innamorare.

Bene, ora che hai le idee un po' più chiare, vediamoci alcuni trend specifici con una guida ai must have per reinterpretare questo mood.

Top, corsetti & co.

Top farfalla, corsetto, halter top, mini canotte, top ad uncinetto... Potremmo continuare davvero all’infinito se dovessimo nominare tutti i tipi di top che il trend dei 2000s propone!

E se oggi sono le maison di moda o gli influencers a portare queste tendenze negli armadi delle nuove generazioni, un tempo ci pensavano le icone musicali. Come dimenticare i micro cardigan semplici o in pelliccia di Christina Aguilera e le t-shirt da concerto di Avril Lavigne?

E poi ecco un advice che non devi dimenticare. Quello di Britney Spears nei suoi video: mai senza crop-top, cortissimo e sotto al seno, oppure modello bustier.

Scarpe? Geometriche e minimal, please!

Se vuoi essere una brava ’00 Cool Girl, vai subito a caccia di scarpe nuove... Ne avrai un disperato bisogno!

Per seguire il trend bastano alcune regole base: punta quadrata, sandali con i lacci davvero mini o con la zeppa maxi. Se poi sono anche coloratissimi il centro è assicurato!

Pantaloni Ugly Chic e low waist

Dimentica subito i tuoi skinny jeans e tutti quelli a vita alta! Perché ora non è il momento di far vedere le gambe, è decisamente il momento di mostrare fianchi e ombelico.

E quindi corri subito a prendere un pantalone super baggy, jeans straight o un panta cargo. Ovviamente senza dimenticare la legge dello ’00: la low waist comanda su tutto!

Mini? No, Micro!

Sei la fan delle gonne mini e adori portarle 365 giorni all’anno? Allora benvenuta nel periodo fashion che presto diventerà il tuo prefe in assoluto! Perché ora è il momento di tirare fuori le gonne più mini che mai: benvenute micro-micro skirt! Cercale con uno spacco, con una cintura grande o plissettate: non puoi sbagliare.

Co-ord set cool e comodi

Mai come nel periodo degli ’00s ha spopolato il trend dei set coordinati delle tute. Non pensare però di tirare fuori una tuta qualsiasi che hai a casa da anni. Magari fosse così facile! Cerca una tuta low waist e una felpa a zip, dal fit un po’ aderente e un po’ largo allo stesso momento. Solo allora sarai una vera fashion cool girl!

Accessori da Fashion Cool Girl

I tanto amati ‘00s erano davvero pieni di accessori e con grande fatica abbiamo provato a fare una selezione. Da dove iniziare? Immancabili le clip per i capelli, un bucket hat, gli occhiali con le lenti sfumate e - più di tutto - una baguette bag!

Hair style e makeup giusti faranno la differenza! Per cercare inspo puoi iniziare a guardare tutti i girly film su Netlix (o su piattaforme simili). Per noi, le pazze dello Y2K, la scelta per la serata cinema è solo una - la maratona di tutti i film delle sorelle Olsen!