L’accettazione di sé è un tema importante, le nuove generazioni vanno sensibilizzate, anche grazie al lavoro delle fashion blogger plus size

Nel settore della moda, ma non solo, l’accettazione di sé e del proprio corpo è un tema sempre più importante e caro. Ci si rende conto di quanto sia importante mandare dei segnali alle nuove generazioni. Il concetto di body positivity porta con sé dei valori trasversali.

Le fashion blogger plus size, in tal senso, hanno un ruolo fondamentale ed è giusto che sentano la responsabilità dei messaggi che mandano attraverso i propri post su Instagram. Ecco allora che Gabi Fresh, Paola Torrente e tante altre diventano il nuovo modello, virtuoso, da seguire.

Un cambio di rotta

Negli ultimi anni le influencer e le celebrità stanno facendo un lavoro importante per cambiare alcuni meccanismi propri soprattutto del fashion system che stavano condizionando negativamente le vite dei teenagers e non solo.

Apparenza, magrezza, canoni insani e irrealistici stavano prendendo il posto di concetti come il benessere e il valore della diversità. In soggetti ancora in piena crescita e alle volte fragili i messaggi dei social network possono avere un peso non di poco conto e influenzare la vita anche in maniera permanente.

In questo contesto si fa strada la moda delle taglie forti, delle donne e degli uomini che si accettano e si piacciono a 360 gradi (pregi e difetti inclusi). Lo si vede sui cartelloni pubblicitari, negli spot, sulle passerelle e su internet: uno dei luoghi virtuali più seguiti e influenti mai esistiti.

Non esiste più un solo canone di bellezza da inseguire a tutti i costi, ma la diversità come sinonimo di arricchimento e di bellezza. Lo sanno bene le fashion blogger plus size. Non più profili tutti uguali e senza sostanza, ma messaggi che esprimono la personalità delle persone che rappresentano e stanno dietro a un determinato profilo su Instagram e non solo.

Gabbie Fresh

Al primo posto della classifica dei fashion blogger plus size troviamo senza dubbio lei, con 884mila follower. Un seguito di tutto rispetto che premia la spontaneità e la coerenza di una persona che si piace che non si vergogna di mostrarsi per quella che è. Modella, scrittrice, imprenditrice e designer di successo a tutto tondo, non solo sul suo blog. Infatti si occupa della gestione di brand di abbigliamento, lingerie e costumi da bagno per taglie forti. @gabifresh su Instagram è una vera istituzione!

Katie Sturino

Con 675mila follower, @katiesturino merita sicuramente il secondo posto del podio. Anche lei è un’imprenditrice - da 534mila follower - che sa il fatto proprio, una influencer di stile, sostenitrice della body positivity e attivista per i diritti degli animali. Insomma, incarna una serie di valori che vale la pena diffondere sul web e nella vita reale. Abbasso l’apparenza e avanti tutti la sostanza. Anche lei gestisce un di enorme successo, The12ish, ed è la fondatrice del brand Megababe. Di recente ha lanciato il podcast Boob Sweat. Perché abbia tutto questo seguito non è difficile intuirlo.

Laura Brioschi

Il motto di questa fashion blogger plus size, da 534mila follower, è “Non esistono imperfezioni, ma solo caratteristiche”. Quale miglior modo di mandare un messaggio importante e carico di significato. Per @lovecurvy_laurabrioschi non è il fisico a determinare chi vale e chi no, sono le azioni a contare, i valori che si difendono con le unghie o con i denti. Ognuno è libero di vivere, di indossare e di pesare quanto crede.

Paola Torrente

Fra le fashion blogger plus size è d’obbligo seguire il profilo di @paola_torrentereal che vanta 529mila follower, destinati ad aumentare ogni giorno di più. La sua missione è quella di “dare voce a chi una voce non pensava nemmeno di averla”. Per lei la moda è un mezzo per infondere messaggi ben più profondi e determinanti di un outfit d’impatto.

TrendyCurvy

Lei è @mskristine e per il suo profilo Instagram ha scelto un nome che riassume al meglio la sua visione della vita. Per essere alla moda, quindi, non bisogna essere necessariamente una taglia 38 e prendersi cura della propria salute vale molto di più di qualsiasi like sui social. Lo sanno bene i suoi 442mila follower. Ogni post racchiude un messaggio sociale importantissimo e nulla viene lasciato al caso. Il suo slogan di Kristine, infatti è "Una ragazza formosa che vive in un mondo alla moda".

Callie Thorpe

Fra le fashion blogger plus size più seguite del momento non si può non citare @calliethorpe. I suoi seguaci sono arrivati a quota 259mila e la sua scalata dell’Olimpo della body positivity non accenna ad arrestarsi. Callie è una grande comunicatrice e una modella che sa cosa conta su una passerella. Seguitissimi sono anche i suoi podcast The Confidence Corner. Su internet dà consigli di stile, di viaggi, e non solo.

Caralyn Miranda Koch

Su Instagram è @caralynmirand e vanta 326mila follower. Un dato che già fra qualche ora potrebbe essere obsoleto. Caralyn è uno modella e un blogger che delle sue forme ne ha fatto un punto di forza, un motivo di orgoglio. È un’ispirazioni per giovani e meno giovani, uomini e donne. Sa di avere una grande responsabilità e non lo dimentica mai: i suoi post ne sono la prova. La sua missione? Infondere fiducia al prossimo.

Grace Victory

Fra le fashion blogger plus size più influenti al mondo, il suo nome è l’espressione di una combo imbattibile. Lei è grazia e vittoria, e non importa cosa dica la bilancia. Il suo successo non lo determinano canoni di bellezza superati e insani. Ognuno è artefice del proprio destino e @gracefvictory – con 251mila follower – lo sa e lo vuole gridare al mondo.

Jessica Torres

Su Instagram la si trova digitando @thisisjessicatorres, ha 140mila follower e non ha paura di mostrarsi per quella che è. Oltre a essere una influencer di tutto rispetto, è anche la co-conduttrice del podcast The Fat Girls Club e ha un suo canale YouTube che utilizza per infondere il concetto di body positivity a livello mondiale. È un’appassionata di bellezza, moda e viaggi.

Chloe Elliot

@chloeincurve_ vanta quasi 87mila follower e anche lei è una fashion blogger plus size. Secondo lei la moda non è la taglia a definirla. Il suo impegno sui social le ha permesso di essere nominata Fashion Influencer of the Year nel 2018, dimostrando quanto i messaggi e i suoi post siano fonte di ispirazione per le persone di tutto il mondo.