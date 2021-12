I 10 abiti da sposa più costosi al mondo

S ontuosi, colorati, ricchi di pietre e cristalli: gli abiti da sposa più costosi del mondo non sono solo quelli dei reali ma sono amati anche dalle influencer, dalle atlete e dalle attrici. Scopriamo insieme quali sono quelli più cari

La scelta dell'abito da sposa è sempre complicata. Le possibilità sono infatti infinite, si possono aggiungere moltissimi accessori o avere un vestito su misura. Non è quindi così raro che i costi si accumulino, anche se hai deciso di scegliere qualcosa di semplice e che si adegui al tuo carattere.

Non sorprenderti, quindi, se ti sei ritrovata qui a scorrere tra queste pagine e cercare gli abiti delle star che hanno accesso a un budget illimitato. Carpire qualcosa di più del loro stile è infatti un ottimo metodo per cercare di trovare un equilibrio. Anche senza far tintinnare troppo il portafogli!

Per facilitarti il lavoro, abbiamo così deciso di raccogliere i 10 abiti da sposa più costosi di tutti i tempi, a partire da quello sontuoso e particolare di Serena Williams che non ha davvero badato a spese. Non ci sono stati reali che hanno potuto farle concorrenza. Il primo posto è suo e senza nessun contrasto: il suo vestito è costato 3,5 milioni di dollari!

Serena Williams (3,5 milioni di $)

Il primo posto non poteva che essere suo, di Serena Williams, che per il suo abito da sposa ha sborsato l'incredibile cifra di 3,5 milioni di $. Per il suo giorno più bello, ha scelto un abito di Alexander McQueen disegnato da Sarah Burton, con una mantella a cascata e lo scollo a cuore che hanno messo in risalto il suo décolleté.

Paris Hilton (oltre 1 milione di $)

Un abito da sogno, realizzato per una diva dei nostri giorni. Per il suo matrimonio con Carter Reum, Paris Hilton ha scelto di mettere a lavoro il team creativo di Oscar De La Renta. La creazione, inoltre, è fuori catalogo e si stima che costi oltre un milione di euro. Il vestito è stato realizzato con un corpetto a collo alto, maniche lunghe e un velo avorio con applicazioni floreali e ricami a mano. La gonna è il vero pezzo forte di questo capo: è infatti composta da 20 strati di tulle appoggiati su una leggera sottoveste in crinolina. Solo per la gonna sono state necessarie 1400 ore di lavoro e 8 delle migliori sarte dell'atelier di New York.

Victoria Swarowski (1 milione di $)

Victoria Swarowski in Michael Cinco

L'erede dell'impero dei cristalli non poteva che sfoggiare un abito di questo tipo. Per il costo totale di quasi un milione di euro, l'abito di Victoria Swarovski è composto da 500000 cristalli per un peso totale di 46 kg. L'opera monumentale per il matrimonio con Werner Mürz è di Michael Cinco.

Kim Kardashian (500000 $)

Non potrebbe essere una classifica degna di questo nome senza Kim Kardashian e il suo abito di Givenchy Couture costato 500000 $. L'abito è stato realizzato su misura, con maniche lunghe e una silhouette a sirena. Un vestito solo non è bastato: nel corso dei festeggiamenti, ha infatti sfoggiato un miniabito disegnato da Olivier Roustein, direttore creativo di Balmain.

Salma Hayek (434000 $)

Salma Hayek ha sposato l'amministratore delegato del gruppo PPR - François-Henri Pinault - a Venezia, nel 2009. L'abito da sposa scelto è di Balenciaga, su disegno di Nicolas Ghesquière. Il corpetto è realizzato con uno scollo a V profondo e impreziosito da applicazioni che scendevano lungo tutta la gonna. L'abito è costato 434000 $ e si stabilisce come uno dei vestiti più cari della storia.

Kate Middleton (434000 $)

Kate Middleton in Alexander McQueen

Ci ha fatte sognare. L'abito da sposa di Kate Middleton è certamente degno di una futura regina. A realizzare l'opera è stata Sarah Burton per Alexander McQueen che, per la futura Duchessa di Cambrige, ha pensato a un vestito classico con maniche leggere in pizzo e gonna ampia. Il velo è lungo, proprio come richiede la tradizione, mentre il prezzo tocca i 434000 $.

Chiara Ferragni (420000 $)

Un matrimonio in grande stile, quello di Chiara Ferragni e Fedez a Noto, per il quale non ha di certo badato a spese. Per lei, ha lavorato la direttrice creativa di Dior Maria Grazia Chiuri. L'abito scelto per la cerimonia è stato realizzato con un corpetto di pizzo e una gonna in tulle che lo hanno reso ancora più romantico. Per la festa, l'influencer cremonese ha invece indossato un abito di tulle color crema e un corsetto con immagini ricamate.

Lady Diana (115000 $)

Lady Diana in David ed Elizabeth Emanuel

Si tratta di un abito che ha fatto la storia della moda e che, ancora oggi, sembra avvolto da una sorta di velo di mistero che lo rende ancora più affascinante. L'abito da sposa di Lady Diana, indossato per il matrimonio con il principe Carlo nel 1981, è realizzato in seta e taffettà con un lungo strascico e circa 10000 pietre ricamate. Il prezzo totale del vestito realizzato da David ed Elizabeth Emanuel è di 115000 $.

Jessica Biel (100000 $)

Un abito che ha di certo rispecchiato il suo carattere, quello indossato da Jessica Biel per il suo matrimonio con Justin Timberlake del 2012. L'attrice si è rivolta a un numero uno dell'alta moda, Giambattista Valli, che per lei ha realizzato un abito spunky colorato e irripetibile. Il prezzo è di 100000 $.

Grace Kelly (60000 $)

Uno stile iconico che non è passato di certo inosservato. Grace Kelly ha dettato la moda in tempi non sospetti quando, nel 1956, ha sposato il Principe Ranieri II di Monaco. Il suo abito con le maniche lunghe e lo scollo alto è stato uno dei più imitati di sempre, ma il modello originale - quello di Helen Rose - è calzato a pennello soltanto a lei. Il vestito ricalca certamente uno schema senza tempo, con pizzi di Bruxelles e migliaia di pietre applicate a mano.