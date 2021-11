L 'ereditiera Paris Hilton è andata all'altare con l'imprenditore Carter Reum e i dettagli (ancora troppo pochi!) del suo abito da sposa ci fanno già sognare

Ebbene sì! Paris Hilton e il suo fidanzato Carter Reum si sono sposati. La golden couple ha coronato il suo sogno d'amore l'11 novembre in quel di Los Angeles, più precisamente nella tenuta di Bel Air del defunto nonno Barron, dopo essersi fidanzati ufficialmente a febbraio.

È stata proprio l'ereditiera a condividere uno scatto su Instagram, accompagnato da una frase super romantica: «Il mio per sempre inizia oggi». Eppure, se da una parte questa foto incantevole ci fa sognare, dall'altra ci lascia con la più grande curiosità del caso: com'era il suo abito?

L'abito da sposa di Paris, tra fiori e ricami

Quello che al momento ci è dato sapere è che l'abito dello scatto è un capolavoro bridal firmato da Oscar de La Renta. Stando a ciò che l'ereditiera ha mostrato e alle indiscrezioni di People e Hello Magazine, il primo abito (con cui avrebbe detto sì) sarebbe un'opera magistrale di trasparenze con motivi floreali, realizzato quasi interamente con pizzo francese.

Perché abbiamo parlato di primo abito? Perché a quanto pare la bella Paris ne avrebbe sfoggiati almeno dieci. E, in effetti, è quanto lei stessa aveva rivelato in precedenza al The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon.

«Un solo abito? Oh, no. Certo che no!», ha detto Paris, ridendo. E ha poi continuato aggiungendo: «Ci saranno molti wedding dress, probabilmente dieci. Non so se lo avete notato, ma io amo i cambi di abito. E poi, se non so scegliere, prendo tutto».

Di sicuro non ci sono da aspettarsi variazioni sul tema per ciò che concerne il colore: il bianco è l'unica certezza, un filo conduttore che ha anche uno scopo narrativo. Perché? Perché il matrimonio di Paris Hilton diventerà anche una serie tv. Sì, avete capito bene!

Paris in Love, la serie tv che racconta il matrimonio

Diciamolo pure: se l'ereditiera, che ama da sempre stare sotto i riflettori, non ha concesso alla stampa e ai paparazzi di banchettare lautamente con le sue nozze, un motivo c'è.

Il motivo è Paris in Love, la docu-serie venduta al servizio streaming di video on demand statunitense Peacock. Paris in Love racconterà ogni aspetto del matrimonio di Paris Hilton e Carter Reum, dal momento successivo alla proposta fino al divertente bridal brunch insieme alle amiche, passando al fatidico giorno del sì.

Se ve lo state chiedendo, sì: ci saranno anche delle immagini tratte dal lussuoso ricevimento a cui, tra le altre, sono state invitate Emma Roberts, Kim Kardashian, Bebe Rexha, Halle Hammond e Tessa Gräfin von Walderdorff.

Chissà se ci sarà anche il gettonato momento dello spacchettamento dei regali provenienti dalla lista nozze, un must dei film americani. Di certo, vederlo farebbe morir tutti d'invidia: secondo l'Insider, infatti, l'ammontare totale della lista nozze si aggira intorno ai 60.000 dollari.

E, se proprio volete saperlo, comprendeva pezzi "abbordabili" come un piatto per tartine Versace (60 dollari), una scatola da zucchero firmata Hermès (250 dollari) e un set di 12 tazze Rosenthal (480 dollari), ma anche e soprattutto pezzi rari.

Due esempi? La cornice Buccellati da 3.200 dollari e un vaso Lalique, che cosa 4.900 dollari e detiene lo scettro di oggetto più prezioso della lista.

Le proposte di matrimonio di Paris Hilton

Dunque, Paris Hilton si è sposata davvero, riuscendo finalmente a trovare la serenità. Perché finalmente? Perché non è la prima volta che l'ereditiera si fidanza ufficialmente. E, probabilmente, è anche questo a rendere le sue nozze oggetto di un'attenzione ancora maggiore.

Il primo fidanzamento della Hilton risale al 2002: a inginocchiarsi fu il modello Jason Shaw, otto anni più grande di lei. I due, però, si lasciarono nel 2003. Due anni dopo, nuovo fidanzato e nuova proposta: Paris Latsis fa sognare la Hilton e il mondo con la promessa che la coppia Paris&Paris sarebbe durata finché morte non ci separi.

Pur di non sbagliare, Latsis propose alle Hilton ben 15 diversi anelli di fidanzamento: lei ne scelse uno di diamanti del valore di quasi 5 milioni di dollari. Dopo sei mesi, però, la storia finisce.

Nel 2018, infine, la Hilton si è fidanzata con l'attore Chris Zylka. Lui le chiese la mano mentre erano in vacanza ad Aspen, in Colorado. Dopo un anno, però, fu la Hilton stessa a rompere il fidanzamento. E si tenne anche l'anello, del valore di 2 milioni di dollari.

La storia di Paris e Carter

Infine, è arrivato Carter. La storia d'amore tra i due è apparsa subito diversa, per una maggiore complicità. D'altronde, i due si sono innamorati nel 2020, mentre imperversava una pandemia globale che ha sicuramente influito nel ridefinire priorità e nel dare il giusto peso ai sentimenti.

I loro primi incontri non si sono svolti tra le luci dei flash e le fughe dai paparazzi, anzi: sono stati calmi, lenti, privati. Una cosa insolita per la Hilton, che ha sicuramente giocato a favore di un legame più solido.

Paris Hilton e Carter Reum ai Lacma 2021

Nell'ultimo anno, tra l'altro, Paris si è più volte esposta parlando di diritto alla privacy e del bisogno, al di là degli accordi commerciali, di tutelare di più la sua vita privata.

Infine, in molte interviste ha dichiarato di sapere cosa vuole: l'amore, una famiglia e un nuovo modo di apparire e di utilizzare la sua voce. Carter l'ha sostenuta pubblicamente e, forse, anche per questo è davvero la sua anima gemella. Non resta che augurare loro tanta, tanta felicità!