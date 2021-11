E cco quali sono stati i look più belli e spettacolari sfoggiati dalle celeb durante la serata del LACMA+ Film Gala 2021. Un tripudio glam in una serata dedicata alla beneficenza e all'arte.

Si è tenuto solo poche ore fa l’attesissimo evento nato nel 2011 a sostegno del Los Angeles County Museum of Art (il museo più grande degli Stati Uniti occidentali), e che celebra il lavoro svolto da produttori cinematografici, registi e artisti, il LACMA+ Film Gala. Una serata all’insegna della beneficenza, giunta alla sua decima edizione e come sempre capitanata dalla maison Gucci. Che quest’anno ha voluto onorare gli artisti americani Amy Sherald e Kehinde Wiley (ritrattisti del presidente Barack Obama e della first lady Michelle Obama), e il regista premio Oscar Steven Spielberg.

Una serata che ha visto alterarsi sulla sua passerella una parata di star dei vari settori dell’arte e dell’intrattenimento, uniti per lo stesso scopo e in tutto il loro splendore. Una serie di look assolutamente unici, originali, eleganti a dal fascino irresistibile. Che, insieme alla giusta causa che ispira l’evento, hanno illuminato e dato ancora più rilievo la serata charity più attesa di ogni autunno. Ma quali sono stati i look più belli e a cui ispirarsi sfoggiati dalle celeb che hanno partecipato al LACMA+ Film Gala? Eccone alcuni!

Elle Fanning

L'attrice Elle Fanning in total black al LACMA+ Film Gala

Bellissima in un abito total black dalle velate trasparenze, con un profondo scollo sulla schiena e impreziosito da un fiore applicato sul collo, a dare luce all’intero outfit.

Un tripudio di eleganza e sensualità per Elle Fanning, questa splendida attrice dallo charme innato che ha illuminato con assoluta unicità tutto il LACMA+ Film Gala.

Miley Cyrus

Miley Cyrus super floreale al LACMA+ Film Gala

E che dire poi della controversa e sempre irriverente cantante Miley Cyrus, una donna eclettica che ci ha abituati ai suoi look sempre originalissimi e spesso provocanti .

Ma che per l’occasione ha optato per un coloratissimo tailleur floreale nato dalla liaison “Gucci X Balenciaga” (un omaggio al promotore dell’evento), il tutto reso ancora più stupendo dai gioielli “Jared Lehr”. Per un look davvero eccezionale e super cool.

Dakota Johnson

L'attrice Dakota Johnson in tutto il suo splendore durante l'evento

Sempre targato Gucci è l’abito indossato dalla bravissima e sempre splendida attrice Dakota Johnson.

Un look elegante e sexy allo stesso tempo, con una gonna in seta nei colori del rosa, sempre romantico e delicato e un crop top dall’ampia scollatura interamente ricoperto da una cascata di diamanti. Che dire, più luminosa della Johnson al LACMA+ Film Gala solo le stelle.

Paris Hilton

Paris Hilton in posa all'evento LACMA+ Film Gala

Un tripudio di frange e ricami di cristallo per la sempre alla moda Paris Hilton, perfettamente a suo agio ed elegantissima in uno splendido abito bianco personalizzato Pamella Roland.

Un look davvero perfetto per la Hilton, che a pochi giorni dal suo imminente matrimonio ha deciso di partecipare LACMA+ Film Gala proprio in bianco. E che le sia di buon auspicio!

Camila Morrone

La modella e attrice Camilla Morrone durante l'evento LACMA

La giovane e bellissima modella e attrice argentina (nonché compagna dell’attore Leonardo Di Caprio che ha presentato la serata al LACMA), Camila Morrone, ha scelto un abito in simil rete, ricco di drappeggi e trasparenze firmato Versace.

Un look che non è passato di certo inosservato e che si è reso protagonista a suon di scatti.

Hailey Bieber

Hailey Bieber, perfetta e bellissima al LACMA+ Film Gala

Un’altra protagonista della serata è stata la modella Hailey Bieber che ha indossato un bellissimo ed elegante abito bianco di “Saint Laurent” impreziosito da pochi ma importanti gioielli “Tiffany & Co” nei colori dell’oro.

Un mix di semplicità e raffinatezza dall’effetto assicurato.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst in posa sulla passerella del LACMA+ Film Gala

E se anche un’attrice dal talento smisurato come Kirsten Dunst ha optato per un abito velato e ricco di ricami nei toni del nero e del bianco, forse è bene iniziare a pensare che le trasparenze e l’intramontabile black look siano davvero il must dell’eleganza di questa stagione.

Un abito pieno di dettagli importanti portato con assoluto stile e grazia, tratti unici di questa stupenda attrice.

Florence Welch

La cantautrice Florence Welch al LACMA+ Film Gala

Ma al LACMA+ Film Gala c’erano anche altre personalità del mondo dell’arte e dello spettacolo, come la cantautrice e scrittrice Florence Welch, una delle voci più belle degli anni duemila e frontwoman della band Florence and the Machine.

E cosa poteva indossare una donna elegante, carismatica e trasgressiva come lei? Un abito romantico, in stile quasi fiabesco nei toni dell’azzurro. Per illuminare e incantare ancora di più una serata già assolutamente magica.

Diane Keaton

Diane Keaton che scherza con i fotografi all'evento LACMA

Semplicemente divina! Diane Keaton è assolutamente unica in tutto ciò che fa e indossa. Sempre perfetta, elegante e alla moda.

Capace di rendere indimenticabile anche semplice tailleur, con un tocco di leggerezza e fascino che solo una donna con il suo charme sa donare a ogni abito.

Salma Hayek

La bellissima Salma Hayek durante la serata al LACMA

E parlando di attrici e di personalità ricche di charme e magnetismo non si può non citare anche la splendida Salma Hayek, che in occasione del LACMA+ Film Gala ha optato per un abito in strass sfumato dal nero al fucsia.

Un tripudio di luminosità e di bellezza senza tempo.

Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers sorride ai fotografi durante il LACMA+ Film Gala

Camicetta bianca dai toni bon ton e una maxi gonna scozzese nei classici toni del rosso per la cantautrice statunitense Phoebe Bridgers, che durante la serata charity più attesa dalle celeb, ha deciso di indossare un look all'insega dell'originalità ma sempre elegante.

Decisamente un outfit che salta all'occhio.

Eva Longoria

Eva Longoria in posa al LACMA+ Film Gala

E in questa lunga parata di star c'era anche lei, Eva Longoria, in tutto il suo splendore. Fasciata in un bellissimo abito scuro impreziosito da strass scintillanti. Proprio come un cielo stellato!

Un abito perfetto per celebrare una serata così importante e piena di star.

Anjelica Houston

L'attrice Anjelica Houston sulla passerella del LACMA+ Film Gala

Ex modella e attrice da Oscar, Anjelica Houston è stata sicuramente tra le donne di maggior eleganza della serata. Perfetta nel suo abito nei toni del verde scuro, un colore di gran fascino e raffinatezza.

Un abito che richiama ad altri tempi e, perché no, mondi incantanti. Che ha valorizzato in modo eccellente la personalità dell'attrice e il mood della serata.

Sienna Miller

L'attrice Sienna Miller durante la serata del LACMA+ Film Gala

E a un evento così unico, non poteva certo mancare lei, la sempre stupenda e alla moda Sienna Miller. Che per l’occasione ha voluto sfoggiare un mini dress monospalla dai tratti geometrici e nei toni del verde.

In un tessuto impreziosito da strass e paillettes per illuminare ancora di più la sua già incontestabile bellezza e l’intera serata del LACMA+ Film Gala.

Billie Eilish

Billie Eilish al LACMA+ Film Gala 2021

Chioma biondo platino e un outfit Gucci total black per la cantante Billie Eilish che ha deciso di partecipare alla serata al LACMA con un abito che mixa tessuti e trame diverse.

Pizzi, piume, reti, trasparenze. Il tutto messo a contrasto con la luminosità e il tono del suo incarnato e della sua chioma. Che dire, nonostante il look possa sembrare un po’ azzardato su Billie Eilish è assolutamente perfetto.

Dixie D'Amelio

La cantante Dixie D'Amelio sulla passerella del LACMA+ Film Gala

Un'altra cantante presente al LACMA+ Film Gala è Dixie D'Amelio, sorella maggiore della famosa tiktoker Charlie D'Amelio. Anche lei fasciata in un abito nero elegantissimo, con un ampio sacco sulla gambe che ne esalta la figura.

Un look azzeccatissimo per questa giovane artista dal promettente futuro e che non è di certo passato inosservato. Dopo tutto il nero è sempre una buona scelta!

Bella Poarch

La tiktoker e cantante Bella Poarch al LACMA+ Film Gala

Infine, tra i look da citare e che hanno spiccato al LACMA+ Film Gala per stravaganza e colore, c'è sicuramente quello indossato da Bella Poarch. Cantante e tiktoker di origine filippina amatissima dai più giovani che per l'evento ha sfoggiato un abito nero e rosa ricco di spacchi e piume.

Forse non proprio il massimo in termini di eleganza ma sicuramente un outfit che si è fatto notare e che ha colorato con un tocco shocking tutta la serata.

Che dire, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E voi quali preferite?