C lasse 1996, questa giovane attrice ha conquistato pubblico e critica grazie al talento e alla personalità dirompente che esprime anche attraverso il suo stile: ecco una carrellata dei suoi look

Magnetica, camaleontica, e beatamente inconsapevole - all’apparenza - di tutto il suo fascino. Anya Taylor-Joy a soli 25 anni vanta un curriculum di tutto rispetto non soltanto come attrice, ma anche come icona di stile.

Nata a Miami, Florida, nel 1996, ha origini inglesi, spagnole, argentine e scozzesi, e si è trasferita a Londra a soli 6 anni. Una cittadina del mondo che ha iniziato giovanissima a recitare, e che è esplosa sulla scena internazionale grazie all’interpretazione di Elizabeth Harmon, la “Regina degli scacchi” della serie cult Netflix.

Per quel ruolo ha vinto un Golden Globe, un Critics’ Choice Awards, uno Screen Actors Award e un Satellite Award, che si sono aggiunti a una già nutrita lista di premi ottenuti sin da quando, a soli 20 anni, è stata incoronata come una delle migliori attrici emergenti grazie al ruolo nel film “The Witch”.

Da allora Anya Taylor-Joy ha reso il suo stile unico e inconfondibile: la lunga chioma biondo platino, la figura esile da mannequin (quale è stata, tra l’altro) e una personalità originale e dirompente espressa con look firmati da marchi come Dolce & Gabbana, Gucci, Dior alternati a creazioni vintage. A curare lo styling è Paul Burgo, con cui collabora attivamente nella scelta dei look. E i risultati si vedono: ecco una carrellata dei suoi look più riusciti.

Fiabesca e scintillante

Iper femminile, originale e raffinato: sono le parole chiave dello stile di Anya Taylor-Joy, e nessuno come Dior sembra riuscire a garantire meglio il risultato finale. Alla Paris Fashion Week l’attrice 25enne ha scelto un abito al ginocchio incrostato di paillettes con fantasia “onirica” che ha abbinato a un cappotto nero, fascia di raso tra i capelli e occhiali a mezzaluna.

L’omaggio al "Very Pery" di Pantone

Quando Pantone ha annunciato il colore dell’anno - un’intensa sfumatura di viola ribattezzata “Very Pery” - Anya Taylor-Joy deve aver preso appunti, perché ai CFDA Awards si è presentata con un look vintage in cui a dominare era proprio il Very Peri. In tinta la giacca stretta in vita a corolla, la mini skirt e le décolleté, con gli accessori a stampa leopordata a spezzare. Il tocco trendy? La veletta, accessorio della primavera.

Venere dorata

Meravigliosa in Dior alla prima di “Last Night in Soho”, di cui è protagonista: l’abito dorato con profonda scollatura è perfetto per la sua silhouette e per l’occasione, hair & make-up non hanno fatto altro che evidenziarlo. Uno dei suoi look più riusciti.

Splendente in giallo

Chi avrebbe pensato che il giallo fosse un colore adatto al red carpet? Anya Taylor-Joy lo ha fatto, sfidando anche i dettami dell’armocromia e puntando su un colore che, con il suo incarnato e i suoi capelli, avrebbe potuto rivelarsi un azzardo. E invece all’abito Dior effetto “seconda pelle” color champagne che ha indossato per gli Emmy ha abbinato uno strascico giallo limone che si è rivelato una scelta più che azzeccata: un look ispirazione vecchia Hollywood, ma estremamente attuale.

Ispirazione Barbie

Per l’arrivo alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia Anya ha scelto un minidress arancio con ruches sulla gonna che ricordava un prendisole abbinato a flat shoes in tinta con fiocco: un look ispirazione “Barbie”, che sdrammatizza senza risultare fuori luogo.

Legally Blonde

Ancora colore, ancora un look tra i più riusciti, questa volta un omaggio (apparente) a Reese Witherspoon in “Legally Blonde”: per la première in Laguna di “Last Night in Sono” Anya ha scelto un Dior vintage di satin rosa acceso accompagnato da cappello e veletta e pump in tinta, che contrastava splendidamente con la sua capigliatura.

Vento d’Oriente

Sempre a Venezia, dove ha sfoggiato un look mozzafiato dopo l’altro, Anya ha indossato anche uno slip dress firmato Rodarte a fantasia floreale con accenni d’Oriente abbinato a sandali di Giuseppe Zanotti. Il kimono in tinta scivolato sulle braccia ha completato l’outfit.

Black & White

Alla sfilata di Miu Miu, Anya ha puntato sul bianco e nero abbinando gonna candida a vita alta con maxi ruche e blusa cropped nera abbinata a ballerine con il cinturino, uno dei must per la stagione primaverile.

50 sfumature di rosa

Al photocall Per il film “Emma”, Anya ha osato un maxi dress firmato Zimmermann con maniche a sbuffo, collo alto e fantasia astratta nella tonalità del rosa.

Placcata oro

“Placcata d’oro” per la prima di “Glass” a New York, nel 2019: Anya qui ha scelto un tailleur di Dolce & Gabbana luccicante con fantasia damascata, cui ha abbinato pump di vernice nere. Audace anche il make-up, incentrato sul rossetto viola scuro.