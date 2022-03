N ata nel 1996 a New York, di origini brasiliane, la giovane attrice che nella serie cult Hbo interpreta la studentessa simbolo della body acceptance Kat: un ruolo e uno stile che rispecchia la sua identità



La prima stagione l’ha fatta esplodere sulla scena mondiale, la seconda l’ha consacrata come show di riferimento per la Gen Z: “Euphoria”, la serie tv che ha proiettato Zendaya nell’Olimpo delle giovani attrici più promettenti di Hollywood, ha portato allo scoperto anche altre attrici estremamente talentuose che in poco tempo sono diventate anche icone di un loro personalissimo stile. È il caso di Barbie Ferreira: 26 anni, origini brasiliane ma nata a New York, in “Euphoria” interpreta Kat Hernandez, una giovane donna che nella prima stagione affronta un difficile percorso per ritrovare la fiducia in se stessa, diventando anche simbolo del potere della body acceptance.

Archiviati gli abiti informi, nella serie Kat dà spazio a creatività e alla sua personale interpretazione della moda, sfornando un look mozzafiato dietro l’altro indossati con estrema disinvoltura da Barbie Ferreira. Merito della costumista Heidi Bivens, che se nella prima stagione si è ispirata agli anni Duemila (agevolando anche il ritorno di alcuni trend come i jeans a vita bassa, tessuti stretch e luccicanti e orli cortissimi), nella seconda ha voluto inserire nel guardaroba del set anche pezzi d’alta moda, mescolandoli sapientemente, e capi vintage

Per Kat il risultato è chiaramente visibile nei vari episodi: l’ispirazione è anni ’90 tra stampe, sovrapposizioni, accessori da urlo e un make-up sempre impeccabile, look che esaltano il fisico curvy senza farne necessariamente un manifesto. La stessa linea che segue Barbie nella vita di tutti i giorni, e d’altro canto la costumista Heidi Bivens ha analizzato a fondo la personalità delle attrici quando ha dovuto scegliere gli abiti.

Ferreira condivide i look su Instagram con i suoi oltre 5,6 milioni di follower, confermando di prediligere anche fuori da set i tessuti stampati e i colori fluo.

Per valorizzare la sua fisicità, Barbie indossa spesso corsetti e bralette abbinati a pantaloni e gonne a vita alta: un modo per bilanciare la silhouette giocando con uno dei trend di stagione, il corsetto appunto.

Proprio come nei look sfoggiati in "Euphoria", negli outfit di vita reale della giovane attrice tornano spesso le sovrapposizioni: t-shirt sopra canotte o sotto slip dress, micro top indossati su camicie bianche oversize da uomo.

Per gli abiti, Ferreira predilige silhouette a sirena, macro stampe, blocchi di colore e asimmetrie.

L'abito più scenografico indossato sino a oggi, però, resta il Jonathan Simkhai incrostato di perle che Ferreira ha indossato al Met Gala del 2021.

Anche gli accessori rivestono un ruolo fondamentale nello stile dell’attrice 25enne. Choker, maxi orecchini, collane a catena cui si aggiungo hair clip, cerchietti e fiocchi.

A rendere ancora più iconico il look il make-up: Ferreira ama puntar sullo sguardo, giocando con eye-liner e ombretti iridescenti, senza dimenticare le labbra.