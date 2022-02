C’è qualcosa di easy e al tempo stesso super chic nelle scelte fashion dei personaggi di questa serie. Gli outfit di Euphoria parlano a tutte le ragazze, nella loro splendida diversità

La tua passione per la serie TV Sky non passa solo dai temi e da una trama che è una bomba: gli outfit di Euphoria sono la ciliegina sulla torta.

Basta fare un po’ di ricerca sulle migliori bacheche Pinterest o Google per trovare un vero e proprio oceano di ispirazioni. E se dalla prima alla seconda stagione la scelta dei costumi si è evoluta in modo eccezionale, a valere su questa ragione ci sono motivi legati proprio allo storytelling. Ogni personaggio parla a un tipo di ragazza, e i suoi abiti ispirano e suggestionano i guardaroba con tocchi d’eleganza che fanno la differenza.

La moda Euphoria: un look per tutte le body shape

A ogni ragazza il suo e ad ogni stato emotivo il proprio. La scelta dei costumi di Euphoria riflette gli stati d’animo e crea foreshadowing, aiutando la progressione della trama con suggerimenti sottili su ciò che sta per accadere.

Kat, Maddy, Cassie e Lexi posano in una scena di Euphoria

Allo stesso modo, un buon outfit riflette non solo il tuo stile, ma anche come ti senti. La questione del budget scartiamola a priori: siamo tutte d’accordo sul fatto che ogni abito ci veste alla perfezione quando rispecchia esattamente il modo in cui ci sentiamo. E poi sì, anche come ci fa sentire.

Un outfit per Rue di Euphoria

Se dobbiamo iniziare da qualche parte questa carrellata di look, dobbiamo farlo per forza da Zendaya. Il suo personaggio in Euphoria, Rue Bennett, indossa outfit che non hanno mai niente di ostentato, eppure toccano la perfezione.

Easy e glamour al tempo stesso, con un tocco di tendenza che non guasta mai. Un paio di pantaloncini a mezza coscia, una maglietta nera aderente a manica lunga e una camicetta a fantasia trompe l’oeil creano il look giusto. Facile da replicare con quel vecchio paio di scarpe da basket distrutte che tutte abbiamo da qualche parte in fondo all’armadio.

La regina del vestito bon ton: gli outfit di Lexi

Se c’è una cosa che ci insegna Lexi (Maude Apatow) è come un vestito, anzi, il vestito giusto, riesce sempre a svoltarci il guardaroba. Non c’è bisogno di scervellarsi su chi sa quale combinazione di accessori: keep it simple.

Lexi indossa uno dei suoi irresistibili vestiti bon ton in Euphoria.

Questo dress di Lexi con fantasia a scacchi e colletto alla Peter Pan, bottoncino di perla e minibag nera è tutto quello che si può desiderare per il proprio guardaroba. Pochi elementi da abbinare magari a un anfibio e una nuance di rossetto del nostro sottotono.

Cassie Howard di Euphoria non lascia niente al caso

In una serie qualunque, Cassie sarebbe la ragazza più ammirata della scuola. Tuttavia nel personaggio interpretato dalla magistrale Sydney Sweeney c’è una sfumatura oscura a cui non possiamo resistere.

Cassie e il suo minidress color carta da zucchero, in una scena tratta da Euphoria.

La fantasia gingham del top crea una combinazione irresistibile con il minidress color carta da zucchero. Pizzi e scollature, del resto, non tramontano mai, e anche la scelta del make-up, focalizzato su un’innocenza voluttuosa, racconta qualcosa di Cassie.

Outfit di Euphoria: girl squad in the house

Ovunque ricada la tua scelta, non privarti dell’opportunità di indossare una minigonna a tubino e rivivere gli outfit di Euphoria che ti hanno fatta sognare.

Kat e Maddy fanno scelte simili, rivisitandole secondo i loro rispettivi gusti personali. Ed è così che si vive un trend: con personalità. Occhiale da sole allungato, trasparenze e animalier per Kat. Turtleneck blu elettrico e gonna in denim nera per Maddy. Qual è il tuo stile?

Comfy senza rinunce: Rue e Jules fanno scuola

Una cosa che ci fa impazzire degli outfit di Euphoria sono i pezzi ricorrenti. Le scarpe di Rue che tornano ciclicamente e danno vita ai look, rendendoli naturali perché vissuti per davvero.

Rue e Jules indossano abiti street style super comfy in una scena di Euphoria

Due look super chill, con felpa a stampa oversize e pantaloni verdi con le ruches per Jules (Hunter Schafer). Per Rue un jeans rosso a sigaretta e una giacca di tessuto comfy e glam al tempo stesso. Capello sciolto o minibuns con spillette a completare il tutto.

Quanto ci piace Maddy?

Per quanto la trama di Euphoria la colpisca forte, Maddy (Alexa Demie) rimane in piedi e, si spera, imparerà dai suoi errori e dalla sua disfunzionale relazione con Nate. Errori che di certo non si riflettono nei suoi look.

Maddy e il suo look con il cuore "strappato" nella seconda stagione di Euphoria

Potremmo elencarvi un miliardo di look di Maddy, ma questo ci piace in modo particolare. Una canotta strappata e riagganciata con le spille da balia mostra con disarmante perfezione una donna ferita, colpita duramente. Una ragazza che in silenzio, ogni giorno, si ricuce le ferite e riparte.

Gli outfit di Euphoria che ci fanno impazzire

Sì certo, guardiamo Kat e guardiamo Cassie, ma possiamo soffermarci un secondo sull’outfit di Maddy in questa scena?

Kat, Maddy e Cassie discutono in bagno in una scena di Euphoria

Le ispirazioni che Maddy porta nei suoi outfit fanno scuola per tutta Euphoria. Il top smanicano si abbina a un jeans scampanano nero a vita alta e un sandalo flat che non possiamo ignorare. Tocco di artista? Il ricciolo all’altezza della basetta.

Kat ha qualcosa da insegnarti

Il bello di Euphoria è che ognuno di questi personaggi porta con sé elementi close to home, ovvero che colpiscono tematiche a noi care. Kat (Barbie Ferreira) mette in campo se stessa, ci mette la faccia, ci mette il suo corpo. Con i suoi outfit incredibili ti insegna a spezzare la grassofobia.

I look di Kat di Euphoria per valorizzare la propria silhouette

Come si valorizza un petto importante? Con le stampe, ci insegnano gli outfit di Kat di Euphoria, e la realizzazione di una silhouette irresistibile. Questo bustino le cinge la vita e le conferisce il look aggressivo che la contraddistingue sempre.

Comfy chic con gli outfit di Jules di Euphoria

Chi ha detto che comodo non può essere di tendenza? Con questo look Jules ci dimostra che basta davvero un tocco di personalità per essere impeccabili. Anche in treno.

Jules nel suo outfit da imitare in una scena di Euphoria

Felpa oversize con maniche elastiche, minigonna strappata e capello stirato e decolorato. Semplice, eppure di grande effetto. Un look che ti immagini addosso in qualsiasi momento dell’anno, senza troppi sforzi.