I l 10 febbraio è vicino, sta per cominciare l'anno del Drago verde di legno. Irrinunciabile focus sulle collezioni moda dedicate: eccole!

Segna questa data: 10 febbraio. È il giorno che coincide con il Capodanno cinese 2024, i festeggiamenti cominceranno il 9 – con il tradizionale cenone – e andranno avanti fino al 24 febbraio. Non solo. Il Capodanno lunare, quest’anno, secondo l’oroscopo cinese segna l’ingresso nell’anno del Drago. Il Drago verde di legno, per l’esattezza. Un animale frutto della fantasia, sì, ma anche un simbolo potente. Vulcanico, sicuro di sé, creativo ma anche solido. Travolgente, insomma. Di conseguenza, questo 2024 si prospetta come un anno dinamico, di rinascita, ricco di input favorevoli.

Poteva la moda non celebrare il Capodanno cinese e l’affascinante Drago? No, assolutamente no. Anzi, il panorama è costellato di collezioni ad hoc: alcune più suggestive, altre ironiche, ma tutte di grande impatto. Giocate, tra l’altro, su colori accesi e stampe eyecatching. Scopriamole insieme!

Fendi x Frgmt x Pokémon

Se nutri una passione per gaming e cartoons, la collezione Fendi x Frgmt x Pokémon ti manderà letteralmente in visibilio. Nasce dalla fusion tra l’estro di Kim Jones, direttore artistico donna e Couture della Maison romana, e Fragment, il brand street fondato da Hiroshi Fujiwara.

Gli iconici motivi Fendi si trasformano in stampe pop che vedono protagonisti Dratini, Dragonair e Dragonite. Sono indumenti e accessori sia per donna che per uomo: tra t-shirt, Baguette, felpe hoodie, cappelli e jewels c’è da perdere la testa!

1/4 Baguette Fendi x Frgmt x Pokémon in tessuto FF marrone (FENDI) 2/4 T-shirt Fendi x Frgmt x Pokémon in tessuto FF marrone (FENDI) 3/4 Felpa Fendi x Frgmt x Pokémon in tessuto FF marrone (FENDI) 4/4 Shopper Fendi x Frgmt x Pokémon in tessuto FF marrone (FENDI) PREV NEXT

Dr Martens - Anno del Drago

Tra le collezioni moda dedicate al Capodanno lunare 2024 e all’anno del Drago, ecco anche la capsule firmata Dr Martens. Ovvero la rivisitazione di due modelli iconici: gli stivali stringati 1460 in pelle e i mocassini Adrian.

I primi sono caratterizzati da disegni del drago all’interno e spruzzate di rosso di buon auspicio, ma anche da una placca dorata sulla punta con l’incisione di un drago. Rosso e disegni raffiguranti l’immagine in questione anche per i mocassini.

Lunar New Year collection by Timberland

“Scatena il drago che hai dentro": è il claim scelto da Timberland per lanciare la Lunar New Year collection, che promette di aiutarci ad affrontare al meglio questo 2024. Comprende, tra l’altro, una giacca bomber con toppe staccabili, una felpa crewneck e una tracolla.

E poi c’è il nostro pezzo preferito: il riedit dell’iconico stivaletto stringato Timberland Heritage 6 Inch, impreziosito da motivi e trame che celebrano il potere del drago. Perché una cosa è certa: i nostri passi, quest’anno, dovranno essere sicuri e decisi!

1/4 Stivaletto stringato Heritage 6 Inch (TIMBERLAND LUNAR NEW YEAR) 2/4 Giacca bomber all gender (TIMBERLAND LUNAR NEW YEAR) 3/4 Felpa girocollo all gender (TIMBERLAND LUNAR NEW YEAR) 4/4 Mini tracolla all gender (TIMBERLAND LUNAR NEW YEAR) PREV NEXT

Burberry – Capodanno lunare 2024

Anche Burberry si lascia ispirare da quest’evento e presenta la sua collezione dedicata al Capodanno lunare 2024. Il drago è rievocato dal rosso – colore portafortuna – che caratterizza il tipico check pied-de-poule, ma anche l’inedita stampa floreale. La rosa, più precisamente. Anche in versione maxi.

Daniel Lee ha creato una collezione ricca, che tra l’altro comprende sciarpe, pantaloni e pullover in misto lana, cappelli, tracolle e pochette. L’impronta british è evidente, non avrebbe potuto essere altrimenti. Davanti all’obiettivo di Ryan McGinley posano i brand ambassador di Burberry, tra cui tra cui Tang Wei, He Cong e Chen Kun.

1/4 Pullover in misto lana con motivo pied-de-poule distorto (BURBERRY) 2/4 Minidress con stampa rose (BURBERRY) 3/4 Borsa in cotone con un motivo a forma di B ricamato (BURBERRY) 4/4 Baseball cap con stampa rose (BURBERRY) PREV NEXT

Moschino e Bubble Bobble

Hai presente Bubble Bobble, storico videogioco Taito? Ebbene, proprio quei coraggiosi draghetti spara-bolle sono protagonisti della capsule Moschino che rende omaggio al Drago verde di legno. La maison non tradisce il suo spirito giocoso, anzi lo esalta (anche nel video pubblicato su Instagram) per mezzo di divertenti patches e stampe coloratissime.

La collezione ready to wear è composta da t-shirt, felpe (anche cropped), sneakers, hobo bag, abiti, jeans e giacche in denim. Accattivante, non c’è che dire!

Chinese New Year 2024 – Marni

"Ringrazia il passato, accogli il nuovo": con quest’invito Marni presenta la sua “collezione visionaria” dedicata al Capodanno cinese 2024. Il drago è presente su tutti i capi, sotto forma di lavorazioni jacquard o stampe. La tonalità che cattura subito l’attenzione, esercitando quasi un effetto ipnotico, è l’arancione. Accesso, vibrante. Brillante.

Si sceglie tra pullover, cardigan e gilet in misto lana e cashmere, felpe con e senza cappuccio, t-shirt in cotone, maxi sciarpe in alpaca con applicazioni, camicie con ricami. Una proposta ricca quanto variegata.

1/4 Pullover girocollo con motivo drago jacquard (MARNI) 2/4 Gilet con motivo drago jacquard (MARNI) 3/4 Cardigan con motivo drago jacquard (MARNI) 4/4 Sciarpa a righe con applicazioni drago (MARNI) PREV NEXT