U no stile dal gusto retrò, che unisce classicità e audacia: così potremmo definire i look di Cate Blanchett, meravigliosa icona fashion senza tempo

Cate Blanchett, ovvero Nostra Signora dei Red Carpet. Attrice tra le più iconiche della sua generazione, nei suoi 52 anni (compiuti il 14 maggio) non ha mai smesso di insegnarci cosa vuol dire "avere classe". Sin dagli esordi, Cate Blanchett ha sempre avuto le idee molto chiare in fatto di look: bianco e nero sono i suoi colori prediletti, ma non disdegna exploit ricchi di colore e con l'uso sapiente di materiali super luccicanti.

Frange, ricami floreali, inserti di paillettes e geometrie si mescolano a mise chic e dal sapore retro, badando sempre con molta attenzione alle palette di colori che ben si adattano al suo incarnato eburneo e alla chioma dorata. L'indimenticabile Galadriel de Il Signore degli Anelli, l'intransigente Regina d'Inghilterra in Elisabeth, la fragile Blue Jasmine. In una parola: Cate Blanchett, trasformista del cinema e icona di stile e look senza tempo.

Diva d'altri tempi in Valentino

L'abito in taffetà di seta da Cate Blanchett agli Academy Awards del 2005 non è soltanto uno dei suoi look più belli di sempre, ma è considerato uno dei più iconici che siano mai passati dal red carpet degli Oscar. Valentino ha creato questa meraviglia apposta per lei: un abito monospalla color giallo pallido con ricami sulla spalla sinistra e una fascia con fiocco in raso bordeaux, come la piccola pochette. Vintage e a dir poco perfetta!

Piume e velluto per un look da sogno

Quando nel 2018 arrivò in passerella per il Festival del Cinema di Venezia, Cate Blanchett lasciò tutti a bocca aperta con un look che ancora oggi fatichiamo a dimenticare. E come potremmo, del resto? L'attrice australiana ha indossato uno splendido abito di velluto nero della collezione Armani Privé Fall 2018 con bustier e scollo a cuore, gonna a sirena e un bolerino di piume rosa cipria. Super chic!

Tailleur pantalone, che passione!

Se c'è una cosa che Cate Blanchett ci insegna come poche altre dive al mondo è che non servono dettagli luccicanti e long dress per essere femminili e al top. Lo dimostra il tailleur pantalone (uno dei tantissimi) color panna con fascia nera che ha sfoggiato nel 2015 proprio qui in Italia, per un evento dedicato a Giorgio Armani. E, naturalmente, porta proprio la firma dello stilista.

Perle e dettagli dorati: la geometria non è mai stata così glamour

Cate Blanchett ha una passione particolare per le creazioni couture di Giorgio Armani (di cui è anche testimonial) e molti dei suoi look più belli portano proprio la firma della Maison. Uno di questi è senza dubbio l'abito sfoggiato dall'attrice nel 2019 al Festival del Cinema di Venezia per la première di Joker: senza spalline, gonna ampia e una cascata di perle e cerchi concentrici dorati su un fondo di velluto nero. Ed ecco come si può essere eleganti e originali allo stesso tempo!

Una pioggia di tulle, come nelle favole!

Il verde menta è uno dei colori preferiti dalla splendida Cate e ne ha ogni ragione: le sta divinamente! Ecco perché troverete molti look della Blanchett su questa tonalità, ma ce n'è uno che resta davvero indimenticabile: quello dei British Fashion Awards del 2019. Un abito da principessa delle favole (firmato Armani) interamente realizzato in tulle, con balze voluminose su spalle e décolleté e gonna plissé lunga fino ai piedi. È decisamente l'abito dei sogni!

Splendido (e coloratissimo) pavone a Venezia

Cate Blanchett adora i colori tenui, indossa quasi sempre abiti e tailleur total black e talvolta si concede anche il bianco e toni dell'oro e dell'argento. Poi d'un tratto coglie tutti alla sprovvista e si presenta con abiti così variopinti e sgargianti da restare a bocca aperta. Lo ha fatto alla cerimonia di chiusura del Festival di Venezia nel 2020 (era la presidentessa di giuria) presentandosi sul red carpet come un leggiadro pavone multicolor. Ringrazieremo sempre Cate e Armani per questa meraviglia.

Audace ed elegante (ancora) in tailleur

Nel prestigioso guardaroba di Cate Blanchett, come abbiamo già detto, non mancano mai tailleur e completi, spesso dal taglio volutamente maschile. Ma l'attrice sa come non rendere banali un semplice pantalone e una giacca. Come ci riesce? Basti guardare il completo sfoggiato (sempre a Venezia nel 2020), con quel top interamente ricamato a motivo floreale dal taglio austero, ma al contempo super femminile e audace.

Moderna odalisca ricoperta di frange e cristalli

Cate Blanchett ha (letteralmente) illuminato i Goya Awards 2022 con uno dei suoi look più riusciti e al tempo stesso originali. Per ritirare un importante riconoscimento (l'International Goya), l'attrice ha sfoggiato uno sfolgorante abito gioiello di Armani Privé, realizzato con più di trecento frange di cristalli. Una moderna odalisca in perfetto stile hollywoodiano.

L'intramontabile eleganza del nero

È dello scorso febbraio questo look di Cate Blanchett e, ancora una volta, l'attrice non ha minimamente deluso le aspettative. La sua passerella è stata una delle più ammirate degli Screen Actors Guild Awards 2022, con lo splendido abito a sirena Armani Privé, total black e con una scollatura profondissima sul décolleté, impreziosita da grandi pietre ton sur ton.

Cate Blanchett, il suo look più bello (secondo noi)

Decidere quale sia l'abito più bello mai indossato da Cate Blanchett è davvero arduo, visto che sono uno più bello dell'altro. Ma dobbiamo ammettere che forse mai l'attrice ha superato le vette di eleganza e magnificenza del look sfoggiato nel 2014, quando vinse l'Oscar come Miglior Attrice per Blue Jasmine. Un romantico abito con maniche ad aletta e gonna lunga e svasata in tulle con bordo in crinolina, interamente ricamata con paillettes dégradé in rilievo e baguette di cristalli Swarovski color oro chiaro. Cate è una vera visione!