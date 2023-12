L 'iconico costume leopardato, ma anche quello azzurro. E si aggiunge un altro capo indossato dalla Principessa, che a sua volta è oggetto di febbrili indagini in Rete!

Era già successo nel novembre 2002, quando Elizabeth Debicki ne ha indossata una fedele copia per The Crown 5. E sta succedendo nuovamente, con la messa in onda su Netflix di The Crown 6: a partire dallo scorso 16 novembre le ricerche online per il Revenge dress di Lady Diana sono lievitate in quantità eclatanti. Secondo l’analisi dei dati di Google, l’aumento è stato pari addirittura al 284 per cento in tutto il mondo. Ma i veri protagonisti, per quest’ultima stagione della fortunatissima serie creata da Peter Morgan, sono i costumi da bagno di Lady Diana.

“Ci sono molti costumi da bagno per Diana, quest’anno”, conferma Sidonie Roberts, una delle costumiste. Conseguenza: sia quello leopardato che quello azzurro, a loro volta, risultano oggetto di febbrili indagini online. Le percentuali sono rispettivamente pari al +163 per cento e +143 per cento, ma è facile prevedere che prestissimo si registrerà un’ulteriore impennata. Dal 14 dicembre, infatti, potremmo vedere gli episodi finali di The Crown. E poi c’è un altro capo che sta catturando l’attenzione degli internauti; avete già indovinato?

Il costume leopardato

Il racconto di The Crown 6 va dal 1997 al 2005, quindi fa focus anche sugli ultimi mesi di vita della Principessa. Mesi durante i quali si è concessa una crociera sul Mediterraneo con il compagno Dodi Al Fayed. E così si spiegano gli outfit vazanzieri.

Il costume leopardato di Lady Diana è subito diventato iconico, grazie anche ai paparazzi e a quelle foto che hanno fatto il giro del mondo. Da lì alla nascita del trend, il passo è stato breve. Porta la firma del brand americano Jantzen, che per lei ha realizzato anche il pareo abbinato. E anche la combo in questione è diventata tendenza. Diana amava i costumi animalier; infatti ne aveva indossato un altro, del marchio israeliano Gottex, 7 anni prima durante una vacanza alle Isole Vergini britanniche con i figli, le sorelle e la madre.

Lady Diana nel celebre costume aminalier

Il costume azzurro di Lady D

Tra i costumi da bagno di Lady Diana che ritroviamo in The Crown 6 c’è anche quello azzurro, intero e sgambato. Scelto per la locandina e le clip della prima parte, ci riporta a un momento che resterà nella storia: durante la crociera con Dodi (e dunque la sua ultima estate), Diana si siede sola e pensierosa sul trampolino dello Jonikal, lo yacht degli Al-Fayed ormeggiato a Portofino.

L’immagine è stata dunque replicata per la serie Netflix. Il costume, firmato Jantzen, è una riproduzione perfetta.

La camicia rosa di Ralph Lauren

... E poi c'è un altro capo che sta catalizzando l’attenzione grazie a The Crown 6, dicevamo. Ovvero la camicia rosa di Lady Diana. Porta la firma di Ralph Lauren, la Principessa l’ha indossata nel 1997 durante una visita in Bosnia Erzegovina, abbinandola a un paio di jeans neri a vita alta dello stesso brand.

Ebbene, le ricerche su Google relative a “camicia rosa Ralph Lauren” sono aumentate addirittura del 400 per cento. Di certo non sono tutte legate alla serie tv, ma quest’ultima c’entra. Eccome, se c’entra!

Diana Spencer con camicia rosa Ralph Lauren