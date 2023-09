L e ultime news di moda ci portano in giro per il mondo, tra sorprendente aste benefiche e debutti che incantano. E poi? Scoprilo subito!

Pront* per le news di moda della settimana? Il fashion month è entrato nel vivo e catalizza l’attenzione, ma anche su altri fronti si registrano eventi degni di nota. Come la nuova collaborazione di un’attrice Premio Oscar per un brand italianissimo (riuscite a indovinare di chi si tratta?) e l’asta benefica organizzata per i 100 anni di Disney, tramite la quale è possibile acquistare l’iconica tuta indossata da Beyoncé nel visual album Black Is King e molti altri pezzi unici. E poi il sodalizio tra due noti marchi per un’affascinante interpretazione del lifewear, nonché una “nota di servizio” per chi è in perenne movimento ed esige la massima comodità. Go on!

Disney Create 100: all’asta per beneficenza l’iconica tuta di Beyoncé

C’è anche la catsuit indossata da Beyoncé nel visual album Black Is King nell’elenco di pezzi unici messi all’asta per supportare Create 100, la campagna globale che celebra la creatività in occasione dei 100 anni di Storytelling Disney. Un’iniziativa benefica a cui hanno aderito creativi, brand e talenti in ascesa provenienti da oltre 18 Paesi; compresi Adidas, Christian Louboutin, Maison Valentino, NIGO®, Pandora, Sabyasachi Mukherjee, Tommy Hilfiger, Vik Muniz e Virgil Abloh Securities/ALASKA ALASKA.

Si aggiungono inoltre gli storyteller Disney Kevin Feige (Marvel Studios), Jennifer Lee (Walt Disney Animation Studios), Jon Landau (Lightstorm Entertainment) e Pete Docter (Pixar Animation Studios), che hanno donato prodotti rappresentativi dei film e delle storie dei loro Studios di riferimento. Sarà possibile partecipare all’asta dal 12 al 30 ottobre; i ricavi andranno a Make-A-Wish®, partner di beneficenza Disney.

Beyoncé in catsuit Marine Serre nel visual album Black Is King

Penelope Cruz firma una capsule collection per Geox

“Sono molto entusiasta di unirmi a Geox come nuovo ambasciatore del marchio. E non vedo l'ora di condividere con tutti voi la capsule collection che io e Monica Cruz abbiamo creato insieme per il brand. Spero vi piaccia”. Con queste parole, tramite Instagram, Penelope Cruz ha ufficializzato la sua collaborazione con il noto gruppo veneto. È dunque la prima ambassador globale, ma ha anche ideato e firmato con sua sorella Monica una collezione di indumenti e accessori per la Primavera Estate 2024.

Una linea pensata per le donne che amano valorizzarsi, senza però rinunciare alla comodità. E che spesso si ritrovano alle prese con giornate lunghe quanto impegnative. Essere glam e alla moda, e allo stesso tempo sentirsi perfettamente a proprio agio con ciò che si indossa, è decisamente possibile. E Penelope Cruz è certa di averlo dimostrato con le sue creazioni.

Penelope Cruz

Grace Burns, figlia di Christy Turlington, debutta in passerella

Passiamo alla prossima news di moda. Dopo Kaia Gerber e Lila Moss, un’altra nepo baby parte alla conquista dell’universo fashion. Si tratta di Grace Burns, figlia della top model Christy Turlington, che ha debuttato in passerella sfilando per Alberta Ferretti durante la Milano Fashion Week. Per essere precisi, non si tratta di un vero e proprio debutto: Grace ha già lavorato per Carolina Herrera, partecipato a Pitti Uomo e alla sfilata LuisaViaRoma. Ma questa è la prima volta che sfila per un top brand e per un evento di rilevanza mondiale.

La giovane ha ringraziato il brand in questione per averle dato questa possibilità, condividendo il suo grande entusiasmo sui social. Di certo il fenomeno delle nepo babies divide gli animi e fa parecchio discutere, ma una cosa è innegabile: Grace è meravigliosa.

Grace Burns in passerella

Uniqulo e Comptoir des Cotonniers: la collezione A/I 2023 è in arrivo

Andiamo avanti con il recap delle ultime news di moda. Dal prossimo 21 ottobre sarà disponibile nei negozi e sullo store online la collezione Autunno/Inverno 2023 2024 di Uniqlo e Comptoir des Cotonniers. La modernità francese incontra il lifewear e il risultato è una serie di capi comodi e funzionali, ma anche chic.

Tra l’altro, della nuova linea fanno parte jeans wide leg, polo in maglia che valorizzano il décolleté, maglioni in pura lana con motivi a righe. E ancora, pantaloni larghi con pinces in jersey spazzolato, cardigan slim dal design classico, gonne midi svasate, cappotti con cintura e trench. Capi semplici e facilmente mixabili, che permettono di creare numerosi outfit diversi.

Jeans wide leg (UNIQLO e COMPTOIR DES COTONNIERS)
Pantaloni a gamba larga con pinces (UNIQLO e COMPTOIR DES COTONNIERS)
Gonna midi svasata (UNIQLO e COMPTOIR DES COTONNIERS)
Camicia con collo arricciato (UNIQLO e COMPTOIR DES COTONNIERS)
Pullover girocollo a righe (UNIQLO e COMPTOIR DES COTONNIERS)

Soft Adapt di Sloggi, l’intimo che asseconda le forme del corpo

Le news di moda della settimana ci portano anche da Sloggi, che ha presentato una grande novità: Soft Adapt. Una nuova serie di lingerie pensata per assecondare le forme e i movimenti del corpo. E il nostro corpo, lo sappiamo bene, è in perenne mutamento; pensa ai giorni del ciclo, ai periodi in cui prediamo o perdiamo qualche chilo, alla gravidanza, agli allenamenti in palestra o all’aria aperta. Semplicemente, a tutte le piccole “fluttuazioni” cui tutti siamo soggetti.

Ecco, l’intimo Soft Adapt Sloggi – lo suggerisce il nome stesso – si adatta a qualsiasi nostra condizione e ci accompagna nella quotidianità, in virtù di caratteristiche ben precise. Qualche esempio? Reggiseni con tecnologia FlexiMesh® per un sostegno ottimale senza necessità di ferretto, spalline adattabili a qualsiasi outfit, coppe dalla forma moderna, slip in microfibra. Si tratta inoltre di capi sostenibili, realizzati con tessuto certificato GRS. Le taglie vanno dalla XS alla XXL.

Soft Adapt Sloggi