S e è giunto il momento di acquistarne un paio nuovo ma l'indecisione ha preso il sopravvento, sappi che dalle stelle arriva un suggerimento ben preciso, da non sottovalutare!

I guanti proteggono le mani dal freddo, ma non solo: sono quella nota fashion che ci permette di personalizzare e vivacizzare i nostri outfit, anche rendendoli più intriganti. E se è giunto il momento di acquistarne un paio nuovo, è comprensibile che tu sia parecchio indecisa. Ma lo sai che le stelle possono diventare affidabili consigliere? Sì, per ogni segno zodiacale ci sono i guanti meglio… sintonizzati.

Ariete

La donna nata sotto il segno dell’Ariete ha una forte personalità, è ambiziosa e indipendente, mossa da uno spirito appassionato. Ha le idee chiare, soprattutto per quanto riguarda i suoi obiettivi, ed è sempre pronta a vivere nuove esperienze/avventure. Se qualcuno non risponde alle sue aspettative o ha un comportamento poco corretto, però, va su tutte le furie. Per fortuna si placa nel giro di poco tempo! I guanti che le stelle suggeriscono per lei sono quelli lunghi e morbidi, da abbinare al capospalla preferito. Catturano l’attenzione, ma al contempo conservano sempre la loro eleganza innata.

Toro

Eh sì, donna Toro: hai sensualità da vendere. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che il tuo segno è governato da Venere. Sei anche un’esteta doc, nonché una persona che necessita di certezze e punti fermi. Perché tu, a tua volta, sei solida e affidabile. A tutto questo si aggiunge, ammettilo, una buona dose di vanità; anche se non eccedi in tal senso, per fortuna! I tuoi guanti ideali? Quelli in pelle: versatili, chic, intramontabili… E super resistenti, il che non guasta affatto.

Gemelli

La donna Gemelli ha una personalità ricca: è creativa, ricca di fantasia, piena di energia. Inoltre ha un carattere assai socievole, adora stare in compagnia e confrontarsi con persone che le diano nuovi stimoli. Tutto vero? Allora aggiungiamo che te la cavi in ogni situazione ma che a volta agisci solo in base all’istinto, mettendo totalmente da parte la razionalità: cosa che può essere controproducente! I guanti che meglio rispecchiano il tuo segno sono quelli colorati, tra l’altro parecchio in voga per questa stagione. Puoi abbinarli a uno dei capi che compongono il tuo outfit o tramutarli in una maliziosa, nonché anarchica nota d’accento.

Cancro

Amica del Cancro, la tua sensibilità e la tua dolcezza si toccano quasi con mano! E si aggiunge un’innegabile lealtà. Tutto questo ti rende una persona speciale, averti accanto è un vero piacere. A volte però tendi a farti prendere dalle insicurezze e a non tollerare i momenti di solitudine; allo stesso tempo, però, se non ti senti a tuo agio con qualcuno o in qualche posto, ti irrigidisci e c’è ben poco da fare. I guanti di lana sono quelli che più ti si addicono: caldi, morbidi, trasmettono un grande senso di protezione. E poi hanno quell’aspetto casual e sbarazzino che ti conquista subito.

Leone

La donna Leone ama catalizzare l’attenzione e sa benissimo come farlo. D’altra parte le basta poco, considerando il suo aspetto fiero ed elegante e i suoi modi affascinanti. Ha una grande concezione di sé, ma allo stesso tempo si dedica anima e corpo alle persone che le sono care ed è estremamente affidabile. Oltre che energica e… chiacchierona! Abbiamo indovinato tutto? Allora i guanti per te sono quelli da guida, perfetti rappresentanti di quello stile manlike che ti dona moltissimo e rappresenta un modo alternativo, quanto infallibile, per esaltare la femminilità.

Vergine

La donna della Vergine ama organizzare e avere tutto sotto controllo (forse troppo!), è super precisa e possiede un grande senso pratico. Inevitabile che sia anche molto critica verso se stessa e verso gli altri… Vero? Ecco, da questo punto di vista dovresti provare a diventare più morbida e flessibile. In ogni caso, sei una vera roccia e questo nessuno può negarlo. La dritta che arriva dalle stelle? I guanti bianchi. Chic, dotati di grande personalità ma anche tutt'altro che comuni. Una scelta per pochi, insomma. E che richiedono la massima cura e attenzione, quindi chi meglio di te?

Bilancia

La grazia e la raffinatezza contraddistinguono le donne nate sotto il segno della Bilancia. Che sono inoltre carismatiche e pazienti; riescono a mantenere la calma (quasi) sempre, anche nelle situazioni più stressanti. Perché la calma, per loro, è uno stato necessario. Di conseguenza, si sentono a disagio dinanzi alle persone aggressive e/o che alzano la voce, ma anche le improvvise manifestazioni emotive le destabilizzano. Ti riconosci in questo ritratto? I guanti per te sono quelli in pizzo. E molto probabilmente ne hai già almeno un paio!

Scorpione

Sei nata sotto il segno dello Scorpione? Hai una personalità molto articolata. Appari enigmatica agli occhi di chi non ti conosce bene, ma in realtà sei molto riservata e impieghi del tempo prima di aprirti. Tutti, però, sono incuriositi da te! Il tuo difetto? Sei contraddittoria, a volte neanche tu riesci a capire quali siano i tuoi reali desideri e stati d’animo e di conseguenza fai marcia indietro, poi avanti, cambi umore in poco tempo , hai atteggiamenti che lasciano un po’ perplessi. Ma anche questo fa parte del tuo fascino, in fondo. Nel cassetto non dovrebbero mancare i guanti di tulle, che aggiungono agli outfit una nota di mistero e si rivelano incredibilmente versatili: possono essere ultra chic o addirittura rock, a seconda di come li abbini.

Sagittario

La donna Sagittario è un’esploratrice. Adora viaggiare, conoscere sempre posti nuovi, è proprio il tipo da “zaino in spalla e via”; ma avverte forte anche l’esigenza di fare scoperte che non abbiano nulla a che vedere con gli spostamenti… fisici. Arricchisce il suo bagaglio, insomma, costantemente e da ogni punto di vista. L’importante, per lei, è vivere più avventure possibili, scoprire e sperimentare. Se confermi tutto, non puoi non ammettere che tendi ad annoiarti presto e sei un tantino volubile! Resta il fatto che i tuoi guanti ideali sono quelli imbottiti, da usare sia in città – anche per stupire un po’ gli altri! – che durante i tuoi tanti viaggi.

Capricorno

Sei il ritratto dell’efficienza e della determinazione, donna Capricorno. Riesci a fare mille cose e farle tutte bene, non perdi mai di vista i tuoi obiettivi e individui sempre il percorso migliore per raggiungerli. Sei un vulcano, il tuo motto potrebbe essere “mi piego ma non mi spezzo”. Certo, a volte diventa veramente difficile starti indietro, ci sono situazioni in cui dovresti rallentare: pensaci! In ogni caso, sai sempre come farti perdonare, aiutata dai tuoi modi gentili e dal tuo senso dell’umorismo (che però riservi a pochi eletti). E allora, non puoi non infilarti un bel paio di guanti… fluo! Sono originali, mettono allegria, possono diventare per te anche una sorta di sfida.

Acquario

Sei originale e creativa. Anche ambiziosa al punto giusto, donna Acquario. In qualsiasi situazione, anche la più complessa, trovi il modo per cavartela. Sei dotata di un grande potere persuasivo, riesci a convincere persino chi sembra più granitico nelle sue posizioni! Ti piace stare in compagnia ma sei selettiva. A volte ti lasci prendere troppo dal tuo spirito competitivo e diventi parecchio testarda; inoltre, è difficile farti cambiare idea su qualcosa… Proprio perché il tuo obiettivo è farla cambiare agli altri. Perfetti per te sono i guanti senza dita: pratici, un po’ anticonformisti, sempre originali.

Pesci

Conquisti con la tua gentilezza e dolcezza, coi tuoi modi di fare affettuosi e con le tue premure. Sei anche una sognatrice, con la testa un po’ fra le nuvole. Grande errore commette, però, chi ti sottovaluta. Perché non solo sei una donna molto intelligente, per quanto osservi con attenzione tutto e tutto, di conseguenza inquadri le situazioni prima degli altri e riesci a sentire da lontano l’eventuale puzza di bruciato. Così come, al contrario, individui presto le persone affidabili e su cui contare. Gli astri sussurrano di puntare sui guanti di raso: delicati, eleganti, poco diffusi. Catturano l’attenzione con classe.