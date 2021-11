10 icone che hanno sdoganato lo stile androgino (e genderless)

A l bando le distinzioni di genere. Lo stile androgino (e genderless) privilegia la libertà. Ecco le 10 icone di ieri e di oggi che hanno contribuito a sdoganarlo.

Niente più distinzioni rigorose tra abbigliamento maschile e femminile, superate in nome della libertà d'espressione, anche nella moda. Dove la fluidità di genere non è semplicemente una tendenza, ma rispecchia i cambiamenti della società. Sempre più orientata verso lo stile androgino, detto anche genderless, attuale e amatissimo soprattutto dai giovani che, probabilmente, lo sentono più affine a se stessi e a un nuovo mondo libero dalle etichette. Lo stile genderless o androgino nasce infatti dal desiderio di sentirsi liberi di indossare ciò che si desidera. Non solo, quindi, donne che indossano abiti tradizionalmente considerati maschili, ma anche uomini che scelgono una nuova estetica all'insegna della fluidità. Difatti il termine "androgino" sta ad indicare un "aspetto fisico e comportamento con caratteristiche proprie di entrambi i sessi". Si fa quindi riferimento a una figura androgina con caratteristiche miste. Scopriamo chi sono le icone, di oggi e di ieri, che hanno sdoganato lo stile androgino (e genderless).

Cara Delevingne

Per lei conta innanzitutto la libertà. Di essere se stessa, fluida, non etichettabile. Cara, icona per eccellenza dello stile androgino, ha dichiarato di sentirsi in alcuni momenti più donna, in altri più uomo. Sensazioni che asseconda anche nel modo di vestire, mescolando con disinvoltura outfit diversi. Ha dichiarato che "le persone dovrebbero poter essere quello che sono e gli altri dovrebbero smettere di cercare di metterli in una categoria". A proposito degli studios, è convinta che debbano abbandonare gli stereotipi di genere uscendo una volta per tutte dalle zone dell'etero-normatività. Dando l'esempio. L'era delle principesse Disney che si innamorano solo degli uomini è finita.

Ruby Rose

Si definisce genderfluid e la sua estetica rispecchia questa scelta di vita. Ruby Rose, l'attrice della serie TV "Orange is the new black", libera e anticonvenzionale, è considerata a tutti gli effetti un'icona genderless. Capace di alternare con disinvoltura gonne e abiti "femminili" con pantaloni sportivi e outfit più "maschili". Spingendosi oltre le etichette.

Harry Styles

Icona Gucci della moda genderfluid, Harry Styles ha contribuito a sdoganare molti stereotipi, anche in fatto di moda. Alterna abiti da donna e outfit tradizionalmente considerati maschili a seconda dei momenti e delle occasioni, spingendosi costantemente oltre i confini di genere, con look accattivanti e super-fluidi, che attirano l'attenzione.

Jared Leto

Ecco un'altra icona genderless, l'attore pluripremiato Jared Leto, il cui stile è diventato nel corso degli anni sempre più fluido e inconfondibile. Merito (anche) delle collaborazioni con Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Versatile, originale, capace di incredibili e affascinanti metamorfosi, il suo guardaroba è un inno alla libertà d'espressione.

Miley Cyrus

Ha fatto coming out dichiarando di non sentirsi né maschio né femmina, ma semplicemente libera: "Mi sento libera, mi sento niente. Io sono aperta, io sono libera, io sono pansessuale". Orientamento fluido che si rispecchia nel suo look in continuo divenire. Accattivante, trasgressivo e originale.

Kristen Stewart

Icona gender fluid, l'attrice Kristen Stewart di strada ne ha fatta dai tempi di Twilight, dove interpretava l'adolescente Bella Swan. Il suo look nel corso degli anni è radicalmente cambiato e si è fatto portavoce di una personalità in cambiamento, che ha abbracciato la fluidità, condensando insieme elementi femminili e maschili. Kristen è una celebrity anticonformista che ha scelto di andare oltre gli stereotipi, diventando così una vera e propria icona della moda che non ha confini né etichette. E con il suo prezioso esempio, ha contribuito a sdoganare lo stile genderless.

Lily-Rose Depp

Non accetta di essere etichettata in un genere o nell'altro Lily-Rose Depp. Lo ha dichiarato lei stessa, incoraggiando i coetanei a essere semplicemente se stessi, andando oltre le etichette, senza paura di sembrare "diversi". Fluida, moderna, aperta e coraggiosa, nella vita e nel modo di vestire. Politicamente attiva e contraria a qualunque forma di ingiustizia, è diventata un'icona genderless amatissima dalle nuove generazioni.

Steven Tyler

Non solo icone giovanissime, anche le celebrities di una certa età hanno scelto lo stile genderless, non riconoscendosi nelle distinzioni di genere. Ne è un chiaro esempio Steven Tyler degli Aerosmith, star che si è sempre spinta oltre i confini, di qualunque tipo. E che da sempre ama mescolare abiti femminili e maschili, un vero e proprio anticipatore.

Sam Smith

Il cantante Sam Smith utilizza i pronomi they/them per esprimere la propria identità di genere. Dato che, come ha dichiarato, si sente sia maschio che femmina, e vuole vivere (e vestirsi) in modo fluido. Si definisce "un mix di cose diverse, una creatura speciale". Che con il proprio esempio ha contribuito a sdoganare lo stile genderless, aiutando molti giovani a dichiararsi e a non temere di essere se stessi.

Hari Nef

Modella transgender nata nel Massachusetts, è diventata in breve tempo un'icona della moda genderless, capace di mescolare elementi maschili e femminili con estrema disinvoltura. Amatissima anche da Alessandro Michele, che l'ha voluta in passerella per rappresentare la "nuova" libertà. Oltre gli stereotipi.