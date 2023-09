C i siamo: dopo quasi 6 anni di assenza, la celebre stilista sta per lanciare ufficialmente il nuovo marchio che porta il suo nome. Il countdown è cominciato!

Quando – nel 2017 – Phoebe Philo ha lasciato Céline, dopo dieci anni di passione e successi, è stato un colpo duro. Non solo per i suoi tanti estimatori, ma anche per chi – in un modo o nell’altro, direttamente o indirettamente – naviga nel mondo della moda. Perché Phoebe è unica. Lo è sempre stata. La stilista antidiva, da molti considerata la più influente del nostro tempo; la donna che ha preso il cuore delle donne coniugando magistralmente eleganza, minimalismo, comfort e accessibilità. Del ritorno di Phoebe Philo si parla ormai da un pezzo. Ma adesso ci siamo davvero: è dato per certo che a settembre presenterà il nuovo marchio che porta il suo nome. Prêt-à-porter, accessori, gioielli, pelletteria. Acquistabili solo attraverso il sito ufficiale.

Nata per fare moda

Parigina, classe 1973, già a dieci anni Phoebe personalizzava la sua divisa per la scuola. La macchina da cucire è stata il suo giocattolo preferito. Ha cominciato la sua carriera nel 1996 come assistente di Stella McCartney, allora stilista di Chloé. Un ruolo che nel 2001 è passato a Phoebe stessa.

E risalgono a questo periodo le prime icone che portano la sua firma: gli abiti baby doll, le zeppe in legno, i jeans a vita alta, le borse coi lucchetti. Poi si è presa una pausa per dedicarsi alla famiglia, marito e due figli. Perché questa è una delle cose che incrementano il suo fascino: non ha la smania di esserci, anzi spesso sente l’esigenza di eclissarsi. Sparire, o meglio rifugiarsi nel suo cosmo personale e abbandonare la ribalta. Misteriosa Phoebe.

Nel 2008 ha accettato la direzione creativa di Celine, marchio celebre ma ormai appannato. Ne ha risollevato le sorti, l'ha rilanciato, anzi: ha fatto la rivoluzione. A colpi di essenzialità, classe, delicatezza nelle forme e nei colori. E al contempo, grande personalità. La moda di Philo è lontanissima dalla sensualità sfacciata, dalle cromie accese, dalle trovate estrose. Eppure, è di una potenza a cui nessuno può restare indifferente. La conferma assoluta sono le Philophiles, termine con cui si sono autodefinite tutte le sue fan.

Credits: Getty Images

L'atteso debutto

Sono anni, dicevamo, che si ipotizza un suo ritorno. Ipotesi sostenute perlopiù da un desiderio comune, perché in realtà Phoebe Philo è rimasta in silenzio. Sembrava quasi certo un ritorno ne 2021, poi si è pensato potesse sostituire Alessandro Michele alla guida di Gucci.

Ma è stato soltanto nel febbraio 2023 che lei ha confermato il lancio dell’omonimo marchio, con un messaggio su Instagram poi strategicamente cancellato: «We will be opening for registration in July 2023 and look forward to being back in touch then». Tra i finanziatori del progetto figura anche il conglomerato LVMH, leader mondiale della moda luxury.

Il giorno preciso non è stato ancora reso noto. Però manca pochissimo, stavolta davvero. Forse suona banale, ma – ne siamo certi – è la verità: ne vedremo delle belle.

Credits: Geetty Images