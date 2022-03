T rasformista, unica e straordinaria: tutti i look che rendono Lady Gaga un vero beautiful monster

Il 28 marzo Lady Gaga compie 35 anni e dimostra, ancora una volta, di essere una icona di stile. I suoi look, mai scontati, hanno fatto storia, svelando la sua anima trasformista. Attrice, performer e popstar: i suoi outfit non sono mai scontati e mettono in luce le sue straordinarie doti camaleontiche.

Lady Germanotta – cuore italiano e tanto talento – ha uno stile eccentrico e unico. Sul red carpet come sul palco dei concerti, non è mai scontata e sa sempre come sorprendere il pubblico. Negli anni ha superato tabù, rivoluzionato il settore fashion e ispirato tantissime persone. Dall’inizio della sua carriera l’abbiamo vista assumere centinai di volti diversi. Lady Gaga è stata una dark lady o un’aliena sexy, è diventata una diva d’altri tempi o una signora bon ton, sfoggiando piume, pizzi, tacchi vertiginosi e gioielli scintillanti. Non ha mai avuto paura di osare, pure per quanto riguarda i colori, optando per il rosa cipria, il viola o il rosso acceso.

Cosa rappresenta per lei la moda, Gaga l’ha rivelato più volte. Il passato difficile e il bullismo, gli uomini sbagliati e le relazioni tossiche hanno segnato pesantemente la cantante. Con il tempo però la popstar ha saputo lavorare sulle sue insicurezze e trasformarle, anche grazie alla moda che è diventata uno scudo usato per difendersi ed esprimere la propria creatività. “Avere coraggio può avere forme diverse – ha raccontato Gaga -. Non mi sono mai sentita bella, però l'arte mi fa sentire bella, la moda, la creatività, la fantasia; la tua fantasia ti permette di diventare chi vuoi”.

Un esordio esplosivo in metal

Il 2009 è una data importante per Lady Gaga che, nel suo concerto a Glastonbury, mette subito le cose in chiaro. Sul palco si presenta con una parrucca biondo platino e abito metal futuristico in tema con le scenografie stroboscopiche.

L’abito-arte di Versace

Lady Gaga ama giocare con la moda e molte dei suoi look sono vere e proprie opere d’arte. Un esempio è il costume sfoggiato nel 2014 durante il tour mondiale Artpop Gaga by Atelier Versace. Un body luccicante con applicata sul petto una semisfera lucida e due ali disegnate da Living Art of Armando.

Splendida agli Oscar con Bradley Cooper

Fra gli abiti più belli indossati da Lady Gaga c’è senza dubbio quello sfoggiato agli Oscar 2019. Un capo lungo Brandon Maxwell con una scollatura sulla schiena, arricchito dai luccicanti gioielli di Tiffany. Impossibile dimenticare la sua esibizione al pianoforte sulle note di Shallow insieme a Bradley Cooper: da brividi!

In hot pants scintillanti

Hot pants, energia e paillettes: Lady Gaga al Pepsi Halftime del Super Bowl 2017 è semplicemente esplosiva. Impossibile staccare lo sguardo dal suo look che dimostra, ancora una volta, la versatilità e il talento della cantante.

Viola intenso per House of Gucci

Veli plissé di un viola intenso: Lady Gaga ha lasciato tutti senza fiato alla premiere di House of Gucci, sfoggiando uno dei suoi look più belli. A rendere l’outfit eccezionale gli accessori: degli stivali con la zeppa e i guanti.

Piume bon ton a Venezia

Nell’agosto 2018, Lady Gaga approda a Venezia per presentare A Star is Born, il film che segna il suo esordio (da brividi) come attrice. Sulla passerella sfoggia un abito Valentino Couture che la fa sembrare una nuvola: tutto piume.

Strepitosa per Joe Biden

Fra gli abiti più cool di Lady Gaga c’è il completo di Schiaparrelli indossato all'Inauguration Day di Joe Biden. Una giacca avvitatissima in cashmere color navy, abbinata a una gonna rossa in faille di seta. Il tutto decorato da una originalissima colomba in oro, simbolo della pace.

Diva hollywoodiana in Armani

Non solo look originali, Lady Gaga riesce a trasformarsi in una diva d’altri tempi semplicemente schioccando le dita. Così ai Sag Awards in Armani Privé lascia senza fiato. Il vestito bianco, con dettagli argento è un omaggio a Marilyn Monroe e Lana Turner, icone hollywoodiane. L'allure vintage è accentuata dal make up a occhi di gatto: splendida!

Maniche a sbuffo e color pervinca

Eccezionale: è questa la prima cosa che ci viene in mente di fronte al look di Lady Gaga ai Golden Globe 2019. Un abito color pervinca con bustier e maniche a sbuffo di Valentino Haute Couture che ha fatto storia. Un sogno sartoriale finito poi all’asta.

Underboob per una dark lady

Diva bon ton quando vuole, ma anche sexy dark lady: ai Grammy Awards 2017, Lady Gaga ha sfoggiato un look by Alex Ulichny. Total black, underboob e piume: la popstar è davvero favolosa!