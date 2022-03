I nnamorata, complicata, glamour e sempre di fretta sui suoi tacchi multicolor. Sto parlando di Carrie Bradshaw di Sex and the city, icona della moda per oltre una generazione, che ancora oggi stupisce con il suo stile. Quello stesso stile che, però, va oltre il semplice personaggio della serie. È per questo che, ripercorrendo tutti i look più belli di Sarah Jessica Parker, vogliamo festeggiarla con ammirazione nel giorno del suo compleanno

Tutti la conosciamo come la curiosa, stravagante, trendy, scrittrice occhi blu che, tra un dubbio esistenziale e un altro ci ha travolto di puntata in puntata quasi come fosse un'amica pronta a dispensare consigli su misura. Ciò che più resta impresso nella mente, però, sono i look di Sarah Jessica Parker che, sia sul set che fuori, riesce a stupire tutti con i suoi giochi di stile, forme e colori.

Sebbene siano innumerevoli gli outfit di SJP da ricordare, The Wom ne ha scelti solo alcuni per celebrare il 57esimo compleanno della nostra icona di stile.

Back to the 80's

SJP con la sua giacca di jeans ricamata e la mini gonna in stile scozzese a quadri blu che richiamano rigorosamente il ricamo del coprispalle. Questa è una giovanissima Parker dell'87, periodo in cui girò la serie televisiva chiamata Un anno nella vita. Già da quest'immagine si percepisce come il senso stilistico di Sarah Jessica Parker andasse contro ogni regola, senza però abbandonare quel velo glam che lega ogni suo look.

Pelliccia, pigiama e collana di perle

Immagine cult della prima stagione di Sex and the city, è Carrie Bradshaw in uno dei suoi outfit più iconici. Questa pelliccia è entrata a far parte della storia della serie quando Carrie decide all'ultimo minuto di trascorrere il countdown di Capodanno a casa dell'amica Miranda, uscendo di casa con il pigiama, una collana di perle e la sua pelliccia.

La regina di Manhattan

L'unica che può permettersi di indossare guanti bianchi e corona, camminando per New York sicura di sé, è proprio Sarah Jessica Parker. Come in ogni outfit, non può mai mancare il perfetto tocco di stile tra borsetta e tacco a spillo. La sola cosa che cambia qui, è il taglio di capelli: in questa stagione SJP sfoggia un taglio midi, pur conservando sempre il riccio alla Carrie.

Focus on sugli stivaletti

Per quanto la nostra SJP possa sembrare imbronciata o pensierosa, la nostra attenzione non può non cadere sul bianco candido di questi stivaletti. Messi appositamente lì, tra il blu compatto del cappotto, il viola brillante della sciarpa e il grigio striato del vestito, questi tronchetti sembra quasi che stiano in posa urlando di essere guardati.

La fille en rose

Eccola qui, raggiante e mansueta in questo abito increspato dallo scollo rigido e geometricamente scomposto. Si scorge dal vestito una sottoveste ricamata in cotone bianco che richiama il bianco della cintura borchiata. Pare quasi sia stata messa lì per spezzare la purezza complessiva dell'outfit in sé. Così come la borsa ricoperta di piume colorate. Per quanto riguarda la scelta dei sandali, invece, l'attrice ha preferito rispettare il rosa antico del vestito, mescolando ancora una volta, coerenza e stravaganza.

Chi osa vince

E qui si passa dallo stile sofisticato a quello azzardato. Possiamo confermare senza alcun dubbio che, un tubino con balza, decorato con rose rosse, pochette arancione, fiocco dorato al polso e tacchi zebrati, sia completamente un azzardo di stile che in poche possono permettersi. Tra queste c'è lei, icona indiscussa di stile, sicuramente glamour ma anche coraggiosa. Bisogna dire, però, che l'eleganza non manca, soprattutto per la scelta dei capelli raccolti in un ordinato chignon.

Gilet e cravatta c'est chic!

Sulle orme di Diane Keaton in Io e Annie, Sarah Jessica Parker adotta un look maschile, e lo fa suo. La vediamo, infatti, con un completo in perfetto men style composto da gilet e pantalone in coordinato panna, con l'aggiunta di vari tocchi personali. Tra questi, la cravatta di raso nera, la camicia a maniche 3/4 a righe rosa e bianche e l'immancabile tacco nero che richiama il dettaglio della cravatta. Bisogna ammettere che, anche con questa mise, SJP era consapevole del risultato trendy e chic. E se questo mirava ad essere un accenno di moda che oltrepassa ogni genere, allora chapeau per questa visione avanguardista della moda!

Righe colorate e gonna di tulle: l'arte della stratificazione

Maglia a righe colorate e gonna in tulle: questo, forse più di ogni altro, è l'outfit emblema della nostra Carrie, artista indiscussa della stratificazione. Questo mix è la dimostrazione perfetta del riconoscibile tocco di stile firmato SJP, fatto di tessuti diversi e colori contrastanti. Per quanto possa sembrare stravagante, Sarah Jessica Parker è assolutamente tutto questo: una fusione perfetta di contrasti che danno vita allo stile tout court. In fondo, come insegna Armani: "Lo stile è avere coraggio delle proprie scelte".

Doppia borsa e jumpsuit di lino

Chi l'avrebbe mai detto che lino, seta, paglia e catene avrebbero dato vita a un accostamento perfetto? Come dimostra la Bradshaw, lo stile è un'attitudine, e lei sicuramente l'ha capito prima degli altri. Con la sua jumpsuit di lino beige, la giacca nera di seta a fiori colorati, il cappello di paglia con annessa piuma rossa e i sandali colorati, SJP cammina fiera e con sguardo beffardo. Lo sguardo di chi sa perfettamente di avere e di trasmettere carattere attraverso il suo stile ricercato. Ma la vera ciliegina sulla torta sono le due borse di stili e colori diametralmente diversi, indossate probabilmente nell'eventualità che una non bastasse. Stilosa e lungimirante la nostra Carrie!

Eleganza senza fine

Gli anni passano ma l'eleganza non passa mai. Questo scatto è l'evidente dimostrazione di come lo stile faccia parte di una persona nonostante il passare del tempo. Con questo favoloso abito blazer doppiopetto turchese, SJP non si smentisce neanche a 57 anni. Non è scelta a caso neanche la borsa in scamosciato tartarugato turchese, in coordinato perfetto con l'abito e con il nero dei décolleté.

Happy Birthday SJP!

Ed eccoci qui, davanti alle immagini di una donna immancabilmente alla moda, sorridente, determinata e, più che mai elegante. Immagini che scorrono in ordine cronologico passando in rassegna tutti i momenti clou di una delle più acclamate e imitate icone di stile.

Quello che vediamo oggi, però, è solo il riflesso della riccia più impertinente e complicata di Manhattan: quella glamour e intraprendente che resterà nei nostri cuori per il coraggio di essere rimasta sempre se stessa e di aver amato senza confini. Grazie a Carrie per averci rappresentate tutte, chi più chi meno, in vari periodi della nostra vita e auguri di buon compleanno a te, SJP!