S arah Jessica Parker saluta il pubblico di Sex and The City con l'ultimo episodio di And Just Like That e indossa un abito da sogno

Sarah Jessica Parker saluta il pubblico di Sex and The City con un abito da sogno e pensa già alla seconda stagione di And Just Like That. La serie tv con protagonista Carrie Bradshaw si è conclusa all’insegna dell’amore e di un look straordinario con la scrittrice che, dopo aver perso l’uomo della sua vita, sembra ormai pronta a voltare pagina.

Il finale di And Just Like That

L’ultimo episodio di And Just Like That ci riporta al finale di Sex and The City, quello che ci aveva fatto palpitare ed emozionare, con Mr Big che, dopo aver capito di amare Carrie, corre da lei a Parigi. I due si inseguono, si cercano, e alla fine si incontrano dando inizio a una vera e propria favola.

La stessa favola interrotta dalla morte prematura di Mr Big che, come ben sappiamo, esce di scena nel secondo episodio di And Just Like That, lasciando Carrie sola e disperata. Nell’ultimo appuntamento con lo show, dopo aver tentato di ricostruire la sua vita senza il grande amore, la giornalista vola a Parigi e si ritrova sul Pont des Arts dove, in un ultimo addio, sparge le ceneri del marito.

Il look di Carrie per l’addio a Mr Big

Un finale struggente e romantico, che segna però un nuovo inizio per la protagonista di Sex and The City. Per salutare Mr Big, Sarah Jessica Parker ha scelto di indossare un abito da sogno, con una lunga gonna e maniche a sbuffo, color arancio, abbinato a guanti fucsia. Splendida anche l’acconciatura con uno chignon realizzato con una treccia. Il tempo è passato da quando Carrie Bradshaw sbarcò a New York in cerca di fortuna (e dell’amore), ma lo stile è quello di sempre!

La seconda stagione ci sarà?

In un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Sarah Jessica Parker ha commentato la fine della serie tv e la scommessa (vinta) di And Just Like That. Gli sceneggiatori hanno riportato sul piccolo schermo le amiche newyorkesi che, a cinquant’anni, hanno vissuto grandi cambiamenti.

Se Carrie ha perso Mr Big ed è stata costretta a fare i conti con il lutto e un grande dolore, Miranda ha rivoluzionato la sua esistenza, lasciando Steve per una donna. Charlotte invece ha affrontato i mutamenti della sua famiglia, rafforzando il rapporto con Harry.

“Alzo un bicchiere e brindo a ogni singola persona che ha contribuito con il proprio tempo, talento e devozione a creare And Just Like That – ha scritto la Parker -. Al nostro pubblico che ci ha accolto, ha trascorso del tempo con noi e per il quale abbiamo lavorato duramente […] abbiamo fatto del nostro meglio per offrire una storia e un'avventura. Vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Saluti, à votre santé. Alla prossima volta”.

Un’ultima frase che lascia intendere che la seconda stagione di And Just Like That potrebbe esserci. Il successo della serie e il finale aperto lasciano presupporre che possano arrivare nuovi episodi. D’altronde le domande in cerca di risposte sono tante. Miranda tornerà con Steve o il suo futuro è con Che? Carrie si aprirà all’amore, superando del tutto la perdita di Mr Big? Probabilmente lo scopriremo solo fra qualche mese.