D alla travolgente collezione Desigual alla sensualità dei capi firmati da Kylie Jenner, dal messaggio di Calzedonia ai festeggiamenti in casa Benetton, ecco le news di moda della settimana!

Ormai immancabile l’appuntamento con il nostro recap delle notizie di moda. Chi ama il colore, anche dirompente, difficilmente resisterà alla nuova e speciale collezione di Desigual. Chi invece predilige uno stile sensuale, da vera femme fatale, si prepari perché il debutto di Kylie Jenner è vicino.

H&M Home ha annunciato la collaborazione con Rabanne, che intriga e incuriosisce. Da Calzedonia, invece, arriva un messaggio per tutte le donne. E saranno tante donne oppure una soltanto a caratterizzare il video per la nuova campagna Benetton, che così festeggia cinquant’anni di felice collaborazione con Woolmark?

Desigual designed by María Escoté: una collezione a suon di musica

María Escoté, stilista spagnola nota per le creazioni iconiche e per aver vestito star del calibro di Miley Cyrus o Zendaya, considera la musica assolutamente fondamentale. È l’ispirazione irrinunciabile: “Nei miei capi c’è un mix di naïf, punk e techno”, spiega. E a suon di musica è nata anche Desigual designed by María Escoté: una collezione che invita a ricordare le hit degli anni ’90 e dei primi anni 2000.

Abbigliamento e accessori perlopiù sostenibili, in cui protagonista assoluto è il colore. Rosso, viola e verde fluo si combinano con il nero profondo e blu denim in diversi lavaggi. Le stampe sono grafiche: righe, effetti di visione termica, zoom su quadricromie stampate e perfino un collage con immagini di gatti. Altra peculiarità è il denim in versione patchwork, che rafforza l’estetica Y2K della proposta. E poi abiti asimmetrici, un maglione a coste aderente con trompe-l’oeil di un corsetto, una minigonna a pieghe effetto pelle, un giubbotto bomber unisex double-face. Collezione vulcanica.

Maglia multicolor effetto sfilacciato (DESIGUAL)
Felpa con stampa gattini (DESIGUAL)
Midi dress con volant (DESIGUAL)
Borsa in denim patchwork (DESIGUAL)

Khy: Kylie Jenner lancia la sua linea di abbigliamento

La più “scottante” delle notizie di moda di questa settimana riguarda Kylie Jenner. Già fondatrice di Kylie Cosmetics, ha mandato in visibilio i fan annunciando il debutto della sua linea di abbigliamento: Khy.

Testimonial di se stessa, Kylie ha anticipato tramite Instagram alcuni pezzi della collezione. Tra cui un trench in pelle nera con zip laterali, décolleté fiammanti con tacco a spillo e un minidress a sua volta in pelle e dal fit ultra aderente. Khy sarà disponibile a partire dal primo novembre 2023.

Kylie Jenner

H&M Home annuncia la collaborazione con Rabanne

Andiamo avanti con le news di moda della settimana. Sarà disponibile dal 9 novembre 2023, online e in punti vendita selezionati, la collezione nata da sodalizio tra H&M Home e Rabanne. Disegnata in collaborazione con Julien Dossena, creative director di Rabanne, è caratterizzata dai colori metallici che identificano la maison in questione nonché arricchita da stampe geometriche ispirate agli anni ’70.

Comprende arredi, illuminazione, accessori per la tavola e loungewear. Tra gli articoli chiave, la tenda di paillettes metalliche che riprende un disegno iconico degli archivi Rabanne. Giocosa è la gamma di accessori: vasi, portacandele, calici metallici, vassoi monogram, bottiglie. C'è poi la linea da bagno, in cotone organico, composta da asciugamani, coperte e accappatoi logati all over, oltre che da cuscini e tappeti con stampe geometriche.

Linea Giocosa

Il messaggio di Calzedonia per tutte le donne

“Ci dicono che per andare lontano, bisogna andare sempre avanti. Ma che significa, avanti?”: si apre così il nuovo spot Calzedonia, che prende esplicitamente le distanze dagli stereotipi legati al mondo femminile. Offrendo, di contro, un punto di vista diverso: qualsiasi scelta, se consapevole e convinta, può essere uno strumento per avanzare nella vita. Anche un passo indietro o un’inversione di marcia, se si rivelano necessari per rimodulare i propri progetti e riconsiderare le proprie priorità.

Calzedonia invita a evadere da modelli precisi, mettendo invece in primo piano le scelte più individuali e l’esigenza di andare oltre ogni schema.

Dalla campagna Calzedonia

Benetton & Woolmark festeggiano un traguardo importante

Cinquant’anni insieme: Benetton e The Woolmark Company festeggiamo il cinquantesimo anniversario della loro partnership. Benetton non ha certamente bisogno di presentazioni; Woolmark è un'azienda no-profit australiana che si è affermata come autorità globale nel campo della lana. Il suo logo su un capo di abbigliamento, infatti, certifica gli standard e l’elevata qualità della lana Merino.

Benetton presenta dunque la nuova campagna Never-ending Wool, che celebra il traguardo in questione ma anche la qualità e la sostenibilità della sua maglieria in lana. Nel video-campagna la collaborazione tra il brand e The Woolmark Company è rappresentata per mezzo di un’allegoria: ecco diverse donne ritratte l’una accanto all’altra, con diversi outfit e in pose differenti; ma in realtà si tratta della stessa persona. Il riferimento è chiaro: i prodotti Benetton in pura lana vergine hanno vita così lunga da essere tramandati di generazione in generazione.