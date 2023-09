S ostenibile, romantico e decisamente sensuale: il look scelto da Zendaya per festeggiare i suoi 27 anni ha già conquistato tutti

In occasione del suo compleanno, la neo 27enne Zendaya posta sui social un’ode alla femminilità contemporanea, sensuale e al contempo romantica, indossando un completo diventato in poche ore virale.

Concluse le riprese di Challengers, il film diretto da Luca Guadagnino che la vede protagonista al fianco di Josh O'Connor e Mike Faist, Zendaya si è concessa alcuni giorni di relax con Tom Holland, con cui ormai fa coppia fissa dal 2021. E tra una partita di basket di beneficenza e una passeggiata sulle assolate strade di L.A. la star americana ha avuto modo di posare per la fotografa Alexandra Alva che l’ha immortalata come una moderna primavera botticelliana.

L’outfit firmato Collina Strada, uno dei fashion brand più amati di New York, si compone di tre pezzi chiave che in men che non si dica hanno letteralmente fatto il giro del web.

Allure romantica e dettagli sexy

Ma vediamo da vicino questo look così eclettico e raffinato. Estetica audace, volumi ampi, pattern astratti sui toni del viola e dettagli sexy sono i punti di forza del look scelto da Zendaya per festeggiare sui social il suo 27° compleanno. L’outfit si compone, in particolare, di una camicia bolero in cotone sostenibile (così come sostenibili sono tutti i capi del brand) con decorazioni delicate e sfumature pastello. Le stesse decorazioni presenti sull’ampia gonna a palloncino a vita alta che copre l’ombelico e che valorizza il punto vita dell’attrice e cantante di Oakland.

L'intimo gioiello

Quest’inno alla raffinatezza d’altri tempi si lega indissolubilmente alla contemporaenità con un tocco super sexy e accattivante: l’intimo gioiello a vista. Zendaya opta infatti per un reggisento a triangolo silver con dettagli shimmer che impreziosice l’intero look e dona un guizzo spregiudicato e seducente. E per quanto riguarda il beauty? Latte makeup di rito (è il trend più hot della stagione) e chignon bon ton perfetto per donare un’allure raffinata e senza tempo. E anche questa volta, l’iconica Rue Bennett di Euphoria ha fatto centro.