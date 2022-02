P rotagonista con Owen Wilson e Maluma della nuova commedia romantica di Kat Coiro, sfoggia un guardaroba da urlo. In gran parte ispirato ai look scelti nell'arco della sua carriera e fedele ai suoi gusti personali.

Preparati a sognare. A sentire il cuore palpitare. Per una storia romantica, una di quelle condite da un’abbondante dose di fantasia, certo, ma che riescono così bene a farci immedesimare da sembrare possibili. E sappi che ti ritroverai a sospirare per un altro motivo. Ergo, per una serie di outfit fa-vo-lo-si che vedrai materializzarsi sul grande schermo. Resi ancora più ipnotici da lei. Lei, che – duole ammetterlo – non è una di noi. Sinceramente umile, Jennifer Lopez ci prova anche, a sembrarlo. Ma non lo è. È invece una sorta di dea contemporanea che, nonostante le distanze, amiamo. Sempre di più. Allora preparati, perché il 10 febbraio torna nelle sale italiane con la rom com (romantic comedy) Marry Me – Sposami, romantica quanto le effusioni dei Bennifer che ci hanno fatto sognare sul red carpet della premiere a Los Angeles in cui sfoggiavano un look dal sapore nuziale.

Pellicola perfetta per San Valentino, diretta da Kat Coiro e distribuita dalla Universal Pictures, racconta della celebre cantante Kat Valdez (la Lopez, appunto) che, pochi istanti prima di convolare a nozze con la rockstar Bastian, interpretata da Maluma, scopre un suo tradimento. La donna ha una reazione paradossale: decide di sposare il primo che gli capita. Ovvero il prof di matematica Charlie Gilbert, timido e riservato, che ha le sembianze di Owen Wilson. Solo un colpo di testa? No, i due s’innamorano davvero. Ma appartengono a mondi troppo diversi, quindi non è affatto detto che possa funzionare.

Funzionano invece alla grande, come dicevamo, i look sfoggiati da JLo davanti alla macchina da presa. Spettacolari, in gran parte ispirati a quelli realmente indossati da Jennifer per le sue esibizioni, e frutto della collaborazione fra i suoi stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn e la costumista Caroline Duncan; ma quest’ultima ha avuto anche il compito di rendere tangibile la traiettoria emotiva del personaggio in questione, l’imprevedibile evolversi degli eventi. Così, è passata con maestria dalle mise di grande impatto a quelle da giorno, chic e raffinate. Sei pronta?

L'abito nuziale

Appena diffuse, le immagini dell’abito nuziale indossato da Jennifer Lopez nella commedia Marry me hanno fatto il giro del pianeta terra. Definirlo principesco suona riduttivo. Creazione firmata Zuhair Murad Couture, è imponente, barocco. Abbagliante. Privo di spalline, con bustier e gonna dai volumi maxi; metri e metri di tulle e pizzo sono impreziositi da cascate di cristalli, perle e ricami. Il tutto è completato da un velo effetto tiara e gioielli di Pasquale Bruni.

Nude look... da capogiro

Quante volte Jennifer Lopez ha infiammato il palcoscenico con i suoi nude look? Tante. E non dimentichiamo che ha un debole per le tutine stile catwoman, dotate di trasparenze (anche sfacciate) o comunque decisamente rivelatrici. Allora, tra i costumi di Marry me non poteva mancare una… citazione. Eccola con una mise ad alto tasso di sensualità, che lascia davvero poco all’immaginazione ed è strategicamente arricchita da applicazioni gold con pietre colorate. Quest’immagine si riferisce alla scena in cui Kat Valdez interpreta Church, brano inserito nella soundtrack: “È il momento – ha spiegato la regista – in cui mostriamo il personaggio al culmine della sua appariscenza e spettacolarità”.

L’outfit più romantico

Kat avanza al braccio di un emozionato Charlie in una scena chiave del film. E questo è indubbiamente il look più romantico di Marry me: un abito cut out rosa cipria, con scollo all’americana e profonda apertura frontale. La schiena? Scoperta.

Total silver

Kat e Bastian non sono stati soltanto una coppia, ma anche i componenti di un sodalizio artistico di grande successo. Poco prima di quello che avrebbe dovuto essere il giorno del “sì”, hanno inciso il singolo Marry me, subito diventato una hit e balzato in cima alle classifiche. In quest’immagine sono alle prese con la registrazione di un video: lei indossa un body silver ultra sgambato e joggers a vita bassa ton sur ton. Look metallizzato anche per lui.

L'ensemble da giorno

Charlie riuscirà a coinvolgere Kat nel suo mondo, quello della scuola? Pare proprio di sì. E si intuiscono grandi cambiamenti all’orizzonte. In attesa di vedere il film, guarda un po’ qua: delizioso il completo panna indossato da JLo. I morbidi pantaloni con pinces, a gamba dritta, sono abbinati a un giacchino cropped gessato e a un semplice dolcevita. Questo look è da copiare SUBITO.

Monocolore è trendy

… Idem come sopra: anche questo outfit ci convince senza dubbi. Cavalca uno dei trend invernali più forti, quello del monocolore, è decisamente glam ma anche comfy. Per tutti i giorni. La tonalità prescelta è il color salmone, garanzia di vivace eleganza. Il maglione di lana con maniche over è in combo con pantaloni 5 tasche, leggermente più accesi. Il tocco in più è il cappello stupida.

Marry me è nelle sale dal 10 febbraio, andrai a scoprire gli altri outfit scelti per il personaggio di Jennifer Lopez?