Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sognare: alla prima di Marry Me il look è nuziale

E legantissimo lui, stupenda lei: Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sognare per la prima di Marry Me a Los Angeles. E guardandoli si può solo pensare che questo matrimonio s'ha proprio da fare

Diciamolo: da quando Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme, persino i più scettici nei confronti del più sdolcinato romanticismo hanno cominciato a ricredersi e a ripetersi che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E alla prima di Marry Me, a Los Angeles, i due hanno confermato il loro affiatamento.

Ma c'è di più. Il look sfoggiato in California dai Bennifer fa in effetti pensare che la loro relazione sia pronta per fare un salto di qualità e riprendere esattamente da dove si era fermata. Sì, perché per chi non lo ricordasse, i due dovevano sposarsi nel 2004, anno in cui, invece, si sono lasciati pur rimanendo in buoni rapporti.

Bellissimi e complici, sul red carpet di Marry Me Jennifer Lopez e Ben Affleck sembravano proprio due sposi. Ad aiutare, sicuramente, è il tema del film che vede protagonista la Lopez e che parla proprio di un matrimonio: nella pellicola, infatti, l'attrice e cantante decide di sposare, dopo essere venuta a conoscenza del tradimento da parte del suo fidanzato, un fan (interpretato da Owen Wilson).

Sulla carta, proprio essendo la sposa protagonista del film, Jennifer ha deciso di indossare un abito dall'aspetto nuziale. Si tratta di un minidress con taglio babydoll di un abbagliante bianco naturale, firmato Dolce e Gabbana e realizzato con tessuti d'alta classe e pizzo francese.

All'abito, Jennifer ha abbinato una pochette trasparente con dettagli in oro e con un'incantevole applicazione floreale bianca che richiamava l'abito. Splendida anche la scelta delle scarpe, delle décolleté scarpin a punta sui toni dell'oro bianco e dell'argento con dettagli in paillettes e pon pon.

A completare la mise da "sposa" anche due orecchini brillanti in oro bianco, con diamanti luminosi, un beauty look sui toni nude con uno smokey eyes curatissimo che porta tutta l'attenzione sugli occhi e la scelta di tenere i lunghi capelli biondo-caramello morbidamente sciolti sulle spalle.

Dal canto suo Ben Affleck ha adottato uno stile a metà tra l'elegante e il disimpegnato, indossando un abito sartoriale blu scuro abbinato a una camicia bianca senza cravatta e a scarpe oxford nere in pelle lucida. L'attore ha indossato anche un peacoat nero che ne esaltava il fisico.

Insomma, a guardarli bene i due sembrano pronti per dire sì. Che questo look e questo red carpet anticipino una notizia che in molti, già, danno per certa?