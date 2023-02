1 65 appuntamenti, tra cui 59 sfilate, per l'evento più atteso dagli appassionati di moda. Scopri il calendario completo, gli eventi e tutte le novità di questa edizione.

Dal 21 al 27 febbraio, fari puntati sulla Milano Fashion Week 2023, dedicata al prossimo Autunno Inverno. Realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE-Agenzia e del Comune di Milano, si tradurrà in 165 appuntamenti: 59 sfilate, di cui 54 fisiche e 5 digitali, 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Un calendario fitto che definirà le tendenze moda del futuro prossimo.

Debutti e altre novità

La Milano Fashion Week Women’s Collection è fatta di conferme, di appuntamenti con i più celebri brand ma anche di debutti. Come quello dello stilista giapponese Tomo Koizumi, supported by Dolce & Gabbana, e dei brand Avavav e Alabama Muse, presenti in calendario con una sfilata digitale. Esordio nel calendario sfilate anche per ADD, Boyy, Lara Chamandi, Maison Laponte, Mantù, Max&Co with Anna Dello Russo, Pianegonda, Spaccio Alta Maglieria, Viviers, Weekend Max Mara with Kate Phelan, Wolford, Yali, Zineb Hazim&Karim Daoudi, Raxxy e Vitale Barberis Canonico.

Sulle passerelle milanesi sfileranno anche i tre brand indipendenti beneficiari del Camera Moda Fashion Trust Grant 2022: Act N°1, Cormio e Vitelli.

Novità della Milano Fashion Week Autunno Inverno 2023 2024 è la nuova location del Fashion Hub, ovvero Palazzo Giureconsulti. Nel corso dell’inaugurazione, prevista per martedì 21 febbraio alle 17:00, verrà svelato il vincitore del The Best Shops Award, iniziativa nata dalla collaborazione di CNMI e Camera Buyer Italia. Come sempre, il Fashion Hub sarà in primis un’importante vetrina per giovani brand e designer emergenti.

Il calendario degli eventi si animerà anche grazie a Rene Caovilla, che il 24 febbraio festeggerà presso il proprio showroom i 50 anni dell’iconica scarpa Cleo con la mostra “L’arte di far sognare. Cleo icona di stile da 50 anni”. Il 24 febbraio alle 20:00 si svolgeranno i Black Carpet Awards “celebrating all stories” presso il Meet | Digital Culture Center, per celebrare la diversità e l’inclusione all’interno della comunità globale.

Giovani, sostenibilità e inclusione in primo piano

Il calendario fisico della Fashion Week verrà chiuso la sera del 26 febbraio dal red carpet e dall’anteprima del film documentario MILANO: The Inside Story of Italian Fashion, presso l’Odeon Space Theatre alle ore 20.00.

“Anche questa stagione - commenta Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda italiana - ci presentiamo con un ricco programma di attività che confermano il ruolo leader di Milano nel panorama della moda globale. L’attenzione verso i giovani, la sostenibilità e le tematiche di diversity, equity, inclusion rimangono fondamenti imprescindibili che ci permettono di costruire un palinsesto di attività di grande valore culturale”.

“Torna la Milano Fashion Week – fa eco Alessia Cappello, assessora al Lavoro e Sviluppo economico del Comune di Milano, con deleghe a Moda e Design - un appuntamento internazionale e fondamentale per la nostra città, che ha da sempre un legame strettissimo con la moda. Un settore vasto, oltre che una potenza economica e artigianale riconosciuta in tutto il mondo e simbolo del saper fare italiano, che abbraccia tanti operatori del settore. Un calendario ricco di eventi, debutti e in cui si conferma anche un’attenzione particolare ai giovani stilisti e alla sostenibilità, tema caro anche al Comune di Milano e a molti brand che negli ultimi anni ne hanno fatto una loro parola chiave”.

Come seguire le sfilate (e non solo)

La MFW è un appuntamento imperdibile per i modaioli doc; una ricchissima fonte d’ispirazioni, come abbiamo avuto modo di vedere anche durante la presentazione delle collezioni donna SS 2023. Per chi non ha la fortuna di assistere personalmente alle sfilate, c’è una valida alternativa: saranno tutte disponibili online tramite la piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it. Non solo.

La stessa piattaforma ospiterà anche una sezione dedicata agli show-room virtuali, sia multi-brand che monomarca. Ogni show-room avrà la possibilità di presentare foto e video delle collezioni, nonché condividere e notizie.

E ancora, Urban Vision diffonderà lo streaming delle sfilate attraverso un maxi-led posizionato sul Duomo di Milano. Gli altri contenuti verranno trasmessi sul maxi led di Corso Vittorio Emanuele. Inoltre sarà possibile visualizzare su YouTube i contenuti della Fashion Week in playback e consultare la Fashion Week Insider’s Guide in formato digitale. Ecco il calendario dei fashion shows.

22 FEBBRAIO

10:00 ICEBERG - VIA PALERMO, 10

11:00 ANTONIO MARRAS - VIA COLA DI RIENZO, 8

12:00 DANIELA GREGIS - C.SO DI PORTA TICINESE, 95

13:00 DIESEL - VIA MONCUCCO, 35

14:00 FENDI - VIA SOLARI, 35

15:00 DEL CORE - VIALE E. ALEMAGNA, 6

16:00 MARCO RAMBALDI - VIA GUGLIELMO SILVA, 36

17:00 ALBERTA FERRETTI - VIA GATTAMELATA - GATE 16

18:00 N°21 - VIA ARCHIMEDE, 26

19:00 ROBERTO CAVALLI - PIAZZA DEGLI AFFARI, 6

20:00 ETRO - VIA SENATO, 10

21:00 ONITSUKA TIGER - VIA MAIOCCHI, 5/7

23 FEBBRAIO

09:30 MAX MARA - VIA ENRICO BESANA,12

10:30 GENNY - VIA SAN LUCA, 31

1:30 CALCATERRA - VIA G. B. PIRANESI, 10

12:30 ANTEPRIMA - VIA FERRANTE APORTI, 17

14:00 PRADA - VIA LORENZINI, 14

15:00 MM6 MAISON MARGIELA - VIA VALENZA, 2

16:00 BUDAPEST SELECT - CORSO ITALIA, 58

17:00 EMPORIO ARMANI - VIA BERGOGNONE, 59

18:00 BLUMARINE- VIA CALABIANA, 6

19:00 MOSCHINO - VIA VENTURA, 14

20:00 GCDS - VIA G. B. PIRANESI, 14

24 FEBBRAIO

09:30 TOD'S - VIA CHIESE, 2

10:30 ACT N°1 - LOCATION TBC

11:30 SPORTMAX - VIALE GORIZIA, 14

12:30 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI - VIA ENRICO BESANA, 12

14:00 GUCCI - VIALE MECENATE, 77

15:00 CORMIO - LOCATION TBC

16:00 ANDREADAMO - VIA CALABIANA, 6

17:00 SUNNEI - LOCATION SEE ON INVITATION

18:00 VIVETTA - VIA G. B. PIRANESI, 10

19:00 JIL SANDER - VIA PERIN DEL VAGA, 2

25 FEBBRAIO

09:30 FERRARI - VIA BRERA, 12

10:30 ERMANNO SCERVINO - LOCATION TBC

11:30 FERRAGAMO - VIALE EGINARDO, 2

13:00 DOLCE & GABBANA - VIALE PIAVE, 24

15:00 MSGM - VIA G. B. PIRANESI, 14

16:00 BALLY - LOCATION SEE ON INVITATION

17:00 MISSONI - PIAZZA DEGLI AFFARI, 6

18:00 TOKYO JAMES - VIA PROCACCINI, 4

19:00 HAN KJØBENHAVN - LOCATION TBC

20:00 BOTTEGA VENETA - LOCATION SEE ON INVITATION

21:00 PHILIPP PLEIN - V.LE L. SCARAMPO ANG. VIA B. COLLEONI - GATE 4

26 FEBBRAIO

09:30 SHUTING QIU - C.SO VENEZIA, 51

10:30 HUI - VIA SAN VITTORE, 21

11:30 TOMO KOIZUMI SUPPORTED BY DOLCE & GABBANA - VIA BROGGI, 23

12:30 LUISA SPAGNOLI - VIA SAN LUCA, 3

13:15 ANNAKIKI - VIA CALABIANA, 6

14:00 VITELLI - PIAZZA BELGIOIOSO, 2

15:00 GIORGIO ARMANI - VIA BORGONUOVO, 21

16:00 ANIYE RECORDS - VIA PALERMO, 10

17:00 FRANCESCA LIBERATORE - LOCATION SEE ON INVITATION

18:00 ATSUSHI NAKASHIMA - LOCATION TBC

27 FEBBRAIO

0:00 ALABAMA MUSE - DIGITAL

10:30 MÜNN - DIGITAL

11:00 AVAVAV - DIGITAL

11:30 HUSKY - DIGITAL

12:00 LAURA BIAGIOTTI - DIGITAL