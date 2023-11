I l marchio di Miuccia Prada conserva il primo posto nella classifica Lyst 2023. Che passa in rassegna anche i trend più forti e i prodotti più cool del momento, a cominciare dalle Adidas Samba.

Il brand più desiderato, cercato, hot del momento? Miu Miu di Miuccia Prada, per il secondo anno di fila. A decretarlo è Lyst nella sua classifica 2023. Non sai di cosa stiamo parlando? Si tratta di una nota piattaforma online dedicata all’universo fashion, che com’è ormai consuetudine stila ogni anno una classifica ad hoc. Dividendola in categorie. I dati sono stati raccolti analizzando le preferenze di ben 200 milioni di utenti, per cui è venuta fuori una mappa dettagliata non solo dei marchi ma anche dei must have targati 2023. Curios* di scoprire se i tuoi gusti sono allineati a quelli di un bel po’ di fashionisti sparsi in tutto il globo?

I segreti del successo di Miu Miu

Rispetto al 2022, le ricerche online relative a Miu Miu sono aumentate del 39 per cento. Questo significa che il brand – che soffia su 30 candeline – ha praticamente superato il “fratello maggiore”, ovvero Prada. Indubbiamente sono collezioni dense di fascino, che non di rado anticipano e lanciano tendenze, ma c’è dell’altro.

Il marchio in questione ha saputo conservare lo scettro grazie a collaborazioni degne di nota, tra cui quella con New Balance, e ambassador ultra glam come Emma Corrin - indimenticabile il suo look pantless sfoggiato in quel di Venezia - e Kendall Jenner. Si aggiunge la viralità delle ballerine Miu Miu, per cui le ricerche nel 2023 sono aumentate del 75 per cento da marzo a settembre. Il cardigan in mohair con logo apparso durante le sfilate autunno inverno 2023, invece, si è tradotto in un aumento del 12 per cento nelle ricerche di cardigan su Lyst. Insomma, Miu Miu detta la moda.

Emma Corrin in Miu Miu a Venezia

Classifica Lyst: il trend dell’anno

A proposito di look pantless: ebbene sì, a conquistare il titolo di trend dell’anno sono gli slip in vista. E quindi vediamo tornare in scena Miu Miu, che di questa tendenza è stato tra i decisivi fautori. Presenti all’appello numerosi altri brand tra cui Bottega Veneta, Cormio, Coperni, Fendi, Chloé, Stella McCartney.

Sfilata Bottega Veneta Primavera Estate 2023

Il miglior logo

Stando sempre alla classifica di Lyst, il miglior logo è l’Anagram di Loewe. Sulla piattaforma online, in particolare, la canotta bianca (prezzo 350 euro) è stata protagonista di un’impennata pari al 132 per cento.

La canotta bianca di Loewe indossata con jeans e wrap dress

Le sneakers più cool

Sono le Adidas Samba, fanno strage di cuore tra le celebs e le it-girls. Scarpe unisex, praticamente in-di-spen-sa-bi-li quando si tratta di street style. E la collaborazione tra Wales Bonner e Adidas ha ulteriormente incrementato il successo.

Adidas Samba con calzini bianchi + midi dress + cappotto doppiopetto + handbag

La borsa che tutti vogliono

Nella Lyst Index 2023 troviamo anche la borsa a spalla di Uniqlo, dal prezzo più che accessibile: soltanto 14,90 euro. Sono state oltre 119 milioni di persone a visualizzarla su TikTok. In questo caso, dunque, vince la praticità.

Uniqlo bag

