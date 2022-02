D a Kendall Jenner alle sorelle Hadid, ecco chi sono le dieci (splendide) modelle più seguite su Instagram

Belle, bellissime, e social: sono le modelle più seguite su Instagram. Tra servizi fotografici, copertine sulle riviste di moda e sfilate in passerella per i brand più famosi, le top model adesso vengono classificate anche per il seguito che hanno sui social. In ordine di grandezza (cioè, numero di followers), ecco chi sono le dieci modelle più seguite su Instagram.

Kendall Jenner

Followers: 219 milioni

È lei la numero uno delle modelle più seguite su Instagram. Classe 1995, figlia di Caitlyn Jenner e di Kris Jenner, ha una sorella minore, Kyle, e varie sorellastre. Diventata famosa grazie al reality familiare Al passo con i Kardashian, comincia la sua carriera di modella nel 2012, conquistando grande notorietà nel giro di pochi anni, posando per i brand più famosi. Ad oggi è la più seguita sui social, tra tutte le sorelle del clan Jenner-Kardashian. Nel 2018 conquista lo status di supermodella, essendo la più pagata al mondo, e recita in un cameo nella pellicola Ocean's 8.

Rosie Huntington-Whitely

Followers: 81,7 milioni

Supermodella britannica, nata a Plylouth nell’87, Rosie Alice Huntington-Whiteley è stata scoperta al college nel 2007 da uno scout di una famosa agenzia di moda lLondinese. In breve tempo è diventata famosa, sfilando per marchi come Valentino, Louis Vuitton, Moschino e molti altri. Dal 2017 sta con l’attore Jason Statham, con cui ha avuto due figli.

Gigi Hadid

Followers: 72,5 milioni

Tra le modelle più seguite su Instagram, il terso posto è occupato da lei, Gigi Hadid, nome d’arte per Jelena Noura Hadid, figlia dell’operatore immobiliare Mohamed Hadid e della ex modella olandese Yolanda Foster, nata a Los Angeles nell’aprile 1995. È divenuta nel tempo una delle modelle più pagate al mondo e più richieste, non solo in passerella (ha sfilato per i top fashion brand in tutto il mondo), ma anche sui social. Nel settembre 2020 la modella ha avuto una bimba, Khai, dal cantante inglese Zayn Malik, dopo aver reso la gravidanza un’esperienza fashion come altre star.

Bella Hadid

Followers: 49,5 milioni

Nella top 10 delle modelle più seguite su Instagram, è Bella Hadid a seguire la sorella Gigi, da cui la separa solo un anno di differenza. Isabella Khair "Bella" Hadid si è conquistata il successo sfilando per aziende del calibro di Chanel, Bottega Veneta, Missoni, Desigual. Sui social la modella, seguitissima (poco meno della sorella Gigi), condivide foto e video del suo lavoro nella moda, tra sfilate, servizi fotografici e eventi mondani, ma anche alcuni dettagli della sua vita privata. Per esempio, Bella ha raccontato di soffrire d’ansia proprio sui social, per «sentirsi meno sola».

Cara Delevingne

Followers: 43,4 milioni



Londinese del’92, Cara Delevingne è una supermodella, oltre a essere una delle modelle più seguite su Instagram. Debutta nella moda a 17 anni, per guadagnare in poco tempo una popolarità incredibile tra i top brand di tutto il mondo. Nel 2015, all’apice della sua carriera, ha annunciato il ritiro dalle passerelle, per dedicarsi alla recitazione. Come attrice, spiccano i suoi ruoli da Incantatrice nel film Suicide Squad (2016) della DC Comics diretto da David Ayer, poi come protagonista della pellicola Valerian e la città dei mille pianeti (2017) e nei panni della fata Vignette Stonemoss nella serie Carnival Row accanto ad Orlando Bloom nel 2019. Molto seguita sui social, dove pubblica le sue battaglie a favore del mondo omosessuale.

Emily Ratajkowski

Followers: 28,9 milioni

La modella anglo-americana Emily O’Hara Ratajkowski è nata a Londra nel 1991, ma sui social è semplicemente Emrata, tra le modelle più seguite su Instagram. Il successo della Ratajkovski comincia dalla partecipazione al video musicale Blurred Lines di Robin Thicke, dove si mostra in topless. Dopo essere apparsa per due anni consecutivi sulla rivista Sports Illustrated Swimsuit Issue, partecipa alla New York Fashion Week ed è diventata famosa sui social grazie al tormentone #escile, dove mostra le sue grazie ai seguaci. È anche attrice e imprenditrice, come ideatrice di una marca di costumi da bagno, Inamorata. Attivista femminista, nel marzo 2021 è diventata mamma del piccolo Sylvester Apollo Bear.

Sommer Ray

Followers: 26,7 milioni

Originaria del Colorado, classe 1996, Sommer Ray è divenuta la regina del fitness in America. È proprio grazie ai social se è diventata una fitness model, tra le più seguite in tutto il mondo.

Amanda Cerny

Followers: 24,1 milioni

Tra le modelle più seguite su Instagram c’è anche Amanda Rachelle Cerny, che si è fatta conoscere per il suo canale YouTube, in precedenza per il suo profilo Vine su cui aveva oltre 4 milioni di follower. È stata Playmate of the Month della rivista Playboy per ottobre 2011.

Irina Shayk

Followers: 17,6 milioni

Tra le modelle più seguite su Instagram non può mancare la top russa. Bellissima, sembra un po’ sfortunata in amore: famosa per la sua storia con Cristiano Ronaldo terminata nel 2015, ad oggi la super-modella russa è la ex fiamma dell’attore americano Bradley Cooper da cui ha avuto la piccola figlia Lea.

Barbara Palvin

Followers: 17,3 milioni

Dall’Ungheria, Budapest per la precisione, arriva anche Barbara Palvin, top model del’93 che si è fatta conoscere sia su Sports Illustrated Swimsuit Issue, sia come angelo di Victoria’s Secret. Ha sfilato per la prima volta per Prada, durante la settimana della moda nel febbraio 2010. Successivamente lo ha fatto per brand molto importanti come ad esempio Chanel, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Nina Ricci, Emanuel Ungaro, Vivienne Westwood, Miu Miu, Christopher Kane, Julien MacDonald, Jeremy Scott, Etro, New Yorker, H&M, Pull and Bear, Armani Exchange, Calvin Klein ‘Forbidden Euphoria’ fragrance, Intimissimi, Calzedonia, Decious, Jazmin Chebar, Tommy Hilfiger, L’Oréal, Spick and Span Noble, Stradivarius, Victoria’s Secret, Rosa Clara, Rag & Bone Jeans ed altri.

Candice Swanepoel

Followers: 16,8 milioni

Top model sudafricana e influencer di fama internazionale, Candice Swanepoel occupa l’ultima posizione nella top 10 delle modelle più seguite su Instagram. È stata una degli “angeli” più famosi del marchio di lingerie Victoria’s Secret e sui social mostra anche tanti dettagli della sua vita privata, come mamma di due figli dall’ex fidanzato storico, il modello brasiliano Hermann Nicoli.